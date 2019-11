Airbnb og IOC kunngjør et stort globalt olympisk partnerskap

-- Airbnb blir med i TOP-programmet og vil støtte bærekraftsmålene til den olympiske bevegelsen.

-- Økonomiske muligheter for olympiske og paralympiske idrettsutøvere til å generere inntektsstrømmer gjennom Airbnbs nye Olympian Experiences

-- Hundretusenvis av nye Airbnb-verter vil støtte og delta i den olympiske bevegelsen ved å tilby overnatting og opplevelser frem til 2028

LONDON, 19. november 2019 /PRNewswire/ – Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Airbnb kunngjorde i dag en viktig avtale om å støtte den olympiske bevegelsen frem til 2028. Det ni år lange partnerskapet gjennom fem olympiske leker er utformet for å sette en ny standard for hva det vil si å være vert, noe som igjen vil være en gevinst for vertsbyer og en seier for tilskuere, fans og idrettsutøvere.

I tråd med Olympic Agenda 2020, IOCs strategiske veikart for fremtiden, og Airbnbs mål om å fremme bærekraftige reiser, vil avtalen støtte den olympiske bevegelsens mål om bærekraftighet. Disse fellesinitiativene vil være i tråd med FNs mål om bærekraftig utvikling ved å tilby reisemuligheter som er økonomisk forsvarlige, sosialt inkluderende og miljømessig bærekraftige. Avtalen inkluderer bestemmelser for overnatting som vil redusere kostnadene for arrangørene og interessentene i de olympiske lekene, minimere behovet for utbygging av ny innkvarteringsinfrastruktur for OL-perioden og generere inntekter for lokale verter og lokalsamfunn. I samarbeid med International Paralympic Committee (IPC) vil vi arbeide for å øke innkvartering som øker tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller andre tilgjengelighetsbehov.

Airbnb-medgrunnlegger Joe Gebbia sa: «Airbnb og IOC har mye å vise til når det gjelder å skape og imøtekomme verdens største begivenheter. Vårt olympiske partnerskap vil sikre at lekene blir de mest inkluderende, tilgjengelige og bærekraftige hittil, og at de gir idrettsutøvere og vertssamfunn et varig positivt ettermæle. Airbnbs ønske er å skape en verden der hvem som helst kan høre til hvor som helst, og det gjør oss stolte at fellesskapet vårt får ta del i å holde liv i OL-ånden.

IOC-president Thomas Bach sa: «Dette innovative partnerskapet underbygger vår strategi for å sikre at den effektive iscenesettelsen av de olympiske leker er bærekraftig og gir vertssamfunnet et ettermæle. Med Airbnbs støtte vil vi også utvikle nye muligheter for idrettsutøvere over hele verden til å generere egne direkte inntektsstrømmer gjennom promotering av fysisk aktivitet og de olympiske verdiene. Fra dette partnerskapet vil det også genereres fordeler for idrettsutøvere utover de 5 milliarder dollarne IOC deler ut under denne olympiaden til organiseringskomiteer og idrettsorganisering rundt i verden.»

Nye Airbnb-verter

Partnerskapet kommer til å generere hundretusenvis av nye verter over en ni-årsperiode, og gi dem mulige inntekter ved at de kan tilby overnatting og lokale opplevelser til besøkende fans, idrettsutøvere og andre medlemmer av den olympiske bevegelsen. For besøkende vil Airbnb-samfunnet tilby en lokal og autentisk måte å fordype seg i vertsbyene og engasjere seg i lokalsamfunnet på. For byene representerer Airbnb-samfunnet en miljømessig bærekraftig måte å imøtekomme en økning i besøkende på.

Airbnb Olympian Experiences

IOC og Airbnb vil lansere Airbnb Olympian Experiences for å skape direkte inntjeningsmuligheter for idrettsutøvere, noe som understreker IOCs innsats for å støtte utøvere og sette dem i sentrum av den olympiske bevegelsen. Denne nye kategorien, som blir lansert i begynnelsen av 2020, vil virkeliggjøre Airbnbs mål, uavhengig av tidsrammen og den geografiske plasseringen av lekene, om å jobbe for økonomisk myndighet fra vertskap til idrettsutøvere over hele kloden. Ved å promotere sport og fysisk aktivitet vil disse opplevelsene omfatte alt fra sjansen til å trene med en olympier til å utforske en by sammen med en eliteidrettsutøver. I løpet av de kommende månedene vil Airbnb og IOC, gjennom Athlete 365-plattformen, gi støtte og trening til idrettsutøvere som er interessert i å bli verter på Airbnb Experiences-plattformen.

I tillegg vil IOC i løpet av partnerskapet gjøre Airbnd-overnatting for minst 28 millioner USD tilgjengelig til konkurranse- og treningsrelaterte reiser for idrettsutøvere som deltar i de olympiske og paralympiske lekene.

Kirsty Coventry, leder for IOC Athletes' Commission, sa: «På vegne av Athletes' Commission ønsker jeg å si at jeg glad for at vår nye globale avtale med Airbnb vil komme utøverne direkte til gode. Dette inkluderer direkte inntektsmuligheter gjennom at utøverne deler sin lidenskap for sport gjennom Airbnbs nye Olympian Experiences, så vel som direkte støtte til boligbehovene deres. Vi jobber for å styrke idrettsutøvere på og utenfor idrettsarenaen over hele verden, og denne avtalen er et annet eksempel på hvordan vi støtter og taler for idrettsutøvere gjennom hele karrieren deres.»

Støtte til utøvere som er flyktninger

Airbnb vil også støtte IOC i møtet med utfordringene flyktninger står overfor over hele verden. IOC har en langvarig forpliktelse overfor flyktninger, inkludert et samarbeid med UNHCR siden 1994, opprettelsen av IOCs Refugee Olympic Team for OL i Rio 2016 og Tokyo i 2020 og opprettelsen av Olympic Refuge Foundation i 2017. Airbnb har støttet flyktningeinitiativer siden 2015 gjennom «Open Homes»-programmet, som forbinder sjenerøse verter med de som har behov for midlertidig innkvartering, inkludert flyktninger. Til dags dato har mer enn 35 000 mennesker blitt innlosjert under vanskelige tider. I løpet av partnerskapet vil IOC og Airbnb etablere ytterlige programmer for å gi flyktninger langvarig støtte.

Airbnb har tidligere støttet de olympiske lekene i Rio i 2016, de olympiske vinterlekene i Pyeongchang i 2018 som en innenrikssponsor, samt andre store sportsbegivenheter. Og en studie fra World Economic Forum konkluderte med at Airbnbs plattform i forbindelse med OL i Rio i 2016 ga lekene en ekstra kapasitet tilsvarende 257 hoteller og reddet byen med tanke på materialbruk og karbonutslipp, samtidig som den ga rundt 30 millioner dollar i direkte inntekter for verter og genererte en total økonomisk aktivitet beregnet til rundt 100 millioner dollar på tre uker. I likhet med dette tjente Airbnb-verter til sammen 2,3 millioner dollar under de olympiske og paraolympiske vinterlekene i Pyeongchang i 2018, og ga innkvartering til 15 000 gjester, noe som ville ha krevd 46 hoteller. Og for kort tid siden ønsket Airbnb-verter over hele Japan mer enn 650 000 reisende velkommen under Rugby-VM, og de tjente mer enn 70 millioner dollar i vertsinntekter.

Airbnb blir Worldwide Olympic Partner i den eksklusive kategorien: «Unique Accommodation Products and Unique Experiences Services.» Worldwide Olympic Partner støtter hver nasjonale olympiske komite og lagene deres, hver arrangør av de olympiske leker, i tillegg til å gi støtte til idrettsutøvere og utvikling av idrett på alle nivåer over hele verden. I tillegg promoterer partnere de olympiske verdiene og er med på å skape minneverdige opplevelser for fans over hele verden.

Jiri Kejval, leder av IOCs markedskommisjon, sa: «Siden oppstarten i 2008 har Airbnb vokst til å bli et kjent navn over hele verden. Dette samarbeidet støtter den fremtidige bærekraftige driften av den olympiske bevegelsen og demonstrerer den varige verdien av de kommersielle olympiske programmene til verdens ledende merkevarer.»

Som global partner ønsker Airbnb å støtte de olympiske lekene i 2020 i Tokyo, Paris i 2024 og Los Angeles i 2028, og de olympiske vinterlekene i Beijing i 2022 og i Milano-Cortina i 2026.

Avtalen omfatter også markedsføringsrettigheter for IPC og Paralympic Games gjennom IOC–IPCs langsiktige samarbeidsavtale, i tillegg til ungdoms-OL.

