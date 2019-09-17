Airbnb предоставляет поклонникам «Аббатства Даунтон» уникальную возможность провести ночь в замке Хайклер

News provided by

Airbnb

Sep 17, 2019, 12:43 ET

- По случаю предстоящей премьеры полнометражного фильма «Аббатства Даунтон» легендарный замок Хайклер откроет свои двери для двух пользователей сервиса Airbnb

- 26 ноября этого года два поклонника телевизионной саги проведут ночь в одной из роскошных спален замка

- Гостей ждет экскурсия по старинному поместью и экстравагантный ужин в легендарной парадной столовой Хайклер

ЛОНДОН (LONDON), 17 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Замок Хайклер, где снимался популярнейший телесериал «Аббатство Даунтон», предоставляет пользователям Airbnb поистине уникальную возможность провести день в роскошных интерьерах старинного поместья. Всего на одну ночь величественный дворец откроет свои двери для двух постояльцев, подарив фанатам телевизионной саги шанс погрузиться в атмосферу «Аббатства Даунтон» и ощутить себя одним из членов обширного семейства Кроули.

Continue Reading

Этих двух счастливчиков ждет поистине королевский прием: граф и графиня Карнаворны приглашают своих гостей присоединиться к эксклюзивной коктейльной вечеринке в салоне, а затем принять участие в традиционном обеде в парадной столовой, где им будут прислуживать дворецкие Хайклер. Гости завершат незабываемый вечер за чашечкой кофе в библиотеке, после чего удалятся в роскошные апартаменты с собственной ванной комнатой и видом на ухоженный парк и угодья, простирающиеся на более чем 1000 акров.

На следующее утро постояльцев ждет вкуснейший завтрак и частная экскурсия по обширной территории поместья. Площадь замка с 300 комнатами составляет 100 000 кв. футов. Все помещения дворца отличаются пышным убранством, где каждая деталь интерьера рассказывает о славной истории Хайклер. Поклонники сериала смогут воочию взглянуть на комнаты, прославившиеся на телеэкране, или отдохнуть в одной из спален галереи, чьи стены помнят множество высокопоставленных гостей, включая членов королевских семейств.

По случаю предстоящей премьеры полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» проживание в этом уникальном объекте можно будет забронировать на Airbnb 1 октября 2019 года в 12:00 по английскому стандартному времени.

Леди Карнарвон прокомментировала: «Для меня большая честь и огромное удовольствие называть замок Хайклер своим домом, и я рада возможности разделить это удовольствие с пользователями Airbnb. Хайклер является родовым гнездом графов Карнарвонов с 1679 года и может похвалиться очень богатой историей. Меня увлекает славное наследие замка, и я с нетерпением жду возможности поприветствовать наших будущих гостей».

Генеральный директор сервиса Airbnb в Северной Европе Хади Мусса отметил: «Мы рады предоставить нашим пользователям возможность лично побывать в Аббатстве Даунтон, проведя незабываемый день в замке Хайклер.  Команда Airbnb стремится дарить нашим клиентам уникальные впечатления от поездок по миру, и мы уверены, что гостей этого легендарного старинного поместья ждет настоящее волшебство».

Правила проживания:

  • Проживание с домашними животными запрещено, но на территории поместья гостей ждут 9 дружелюбных собак!
  • Курение запрещено
  • Все газеты должны быть отутюжены
  • Один дворецкий на каждого гостя
  • Вечернее платье и костюм обязательны для всех участников обеда
  • Сплетни допускаются только в жилых помещениях прислуги
  • Предложение предполагает проживание в середине недели, но, в конце концов, «кто придумал уик-энд?»

Подробная информация о предложении:
Ознакомиться со страницей замка Хайклер, - месте съемок «Аббатства Даунтон», - на платформе Airbnb можно по ссылке airbnb.com/downtonabbey

Предложение замка Хайклер распространяется всего на одну ночь проживания для двух гостей 26 ноября 2019 года по цене 150 фунтов стерлингов без дополнительных сборов. Забронировать проживание можно будет 1 октября 2019 года в 12:00 по английскому стандартному времени.

В честь этого уникального предложения сервис Airbnb сделает пожертвование в пользу Международной федерации обществ Красного Креста и Полумесяца.

О компании Airbnb
Основанный в 2008 году сервис Airbnb стремится делать мир доступным для всех, обеспечивая возможность безопасных, инклюзивных, разнообразных путешествий с истинным погружением в среду пребывания.  Airbnb использует уникальные технологии, предоставляя миллионам людей по всему земному шару возможность раскрывать экономический потенциал своего жилища, своих хобби и талантов в качестве предпринимателей гостиничной индустрии. Платформа Airbnb предлагает более 6 миллионов уникальных объектов проживания в 100 000 городах 191 страны мира. Эксклюзивная программа Airbnb Experiences предоставляет пользователям сервиса доступ к местным сообществам и возможность погружения в аутентичную среду посредством более чем 40 000 уникальных мероприятий, организуемых владельцами объектов на 1 000 рынках по всему земному шару. Платформа Airbnb приносит выгоду всем своим участникам: владельцам жилья, постояльцам, сотрудникам сервиса и местным общинам.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/996153/Airbnb_x_Highclere_Castle.mp4
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996089/Airbnb_Highclere_Castle_05.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996090/Airbnb_Highclere_Castle_09.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996091/Airbnb_Castle_by_night.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996092/Airbnb_Dining_Room.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996095/Airbnb_Lady_Carnarvon_by_Mikael_Buck.jpg

SOURCE Airbnb

Also from this source

El castillo Highclere, el hogar de Downton Abbey, ahora...

Le château de Highclere, lieu de tournage de Downton Abbey, est...

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

Airbnb предоставляет поклонникам «Аббатства Даунтон» уникальную возможность провести ночь в замке Хайклер

News provided by

Airbnb

Sep 17, 2019, 12:43 ET