Airbnb предоставляет поклонникам «Аббатства Даунтон» уникальную возможность провести ночь в замке Хайклер

- По случаю предстоящей премьеры полнометражного фильма «Аббатства Даунтон» легендарный замок Хайклер откроет свои двери для двух пользователей сервиса Airbnb

- 26 ноября этого года два поклонника телевизионной саги проведут ночь в одной из роскошных спален замка

- Гостей ждет экскурсия по старинному поместью и экстравагантный ужин в легендарной парадной столовой Хайклер

ЛОНДОН (LONDON), 17 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Замок Хайклер, где снимался популярнейший телесериал «Аббатство Даунтон», предоставляет пользователям Airbnb поистине уникальную возможность провести день в роскошных интерьерах старинного поместья. Всего на одну ночь величественный дворец откроет свои двери для двух постояльцев, подарив фанатам телевизионной саги шанс погрузиться в атмосферу «Аббатства Даунтон» и ощутить себя одним из членов обширного семейства Кроули.

(PRNewsfoto/Airbnb) (PRNewsfoto/Airbnb) (PRNewsfoto/Airbnb) (PRNewsfoto/Airbnb) (PRNewsfoto/Airbnb)

Этих двух счастливчиков ждет поистине королевский прием: граф и графиня Карнаворны приглашают своих гостей присоединиться к эксклюзивной коктейльной вечеринке в салоне, а затем принять участие в традиционном обеде в парадной столовой, где им будут прислуживать дворецкие Хайклер. Гости завершат незабываемый вечер за чашечкой кофе в библиотеке, после чего удалятся в роскошные апартаменты с собственной ванной комнатой и видом на ухоженный парк и угодья, простирающиеся на более чем 1000 акров.

На следующее утро постояльцев ждет вкуснейший завтрак и частная экскурсия по обширной территории поместья. Площадь замка с 300 комнатами составляет 100 000 кв. футов. Все помещения дворца отличаются пышным убранством, где каждая деталь интерьера рассказывает о славной истории Хайклер. Поклонники сериала смогут воочию взглянуть на комнаты, прославившиеся на телеэкране, или отдохнуть в одной из спален галереи, чьи стены помнят множество высокопоставленных гостей, включая членов королевских семейств.

По случаю предстоящей премьеры полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» проживание в этом уникальном объекте можно будет забронировать на Airbnb 1 октября 2019 года в 12:00 по английскому стандартному времени.

Леди Карнарвон прокомментировала: «Для меня большая честь и огромное удовольствие называть замок Хайклер своим домом, и я рада возможности разделить это удовольствие с пользователями Airbnb. Хайклер является родовым гнездом графов Карнарвонов с 1679 года и может похвалиться очень богатой историей. Меня увлекает славное наследие замка, и я с нетерпением жду возможности поприветствовать наших будущих гостей».

Генеральный директор сервиса Airbnb в Северной Европе Хади Мусса отметил: «Мы рады предоставить нашим пользователям возможность лично побывать в Аббатстве Даунтон, проведя незабываемый день в замке Хайклер. Команда Airbnb стремится дарить нашим клиентам уникальные впечатления от поездок по миру, и мы уверены, что гостей этого легендарного старинного поместья ждет настоящее волшебство».

Правила проживания:

Проживание с домашними животными запрещено, но на территории поместья гостей ждут 9 дружелюбных собак!

Курение запрещено

Все газеты должны быть отутюжены

Один дворецкий на каждого гостя

Вечернее платье и костюм обязательны для всех участников обеда

для всех участников обеда Сплетни допускаются только в жилых помещениях прислуги

Предложение предполагает проживание в середине недели, но, в конце концов, «кто придумал уик-энд?»

Подробная информация о предложении:

Ознакомиться со страницей замка Хайклер, - месте съемок «Аббатства Даунтон», - на платформе Airbnb можно по ссылке airbnb.com/downtonabbey

Предложение замка Хайклер распространяется всего на одну ночь проживания для двух гостей 26 ноября 2019 года по цене 150 фунтов стерлингов без дополнительных сборов. Забронировать проживание можно будет 1 октября 2019 года в 12:00 по английскому стандартному времени.

В честь этого уникального предложения сервис Airbnb сделает пожертвование в пользу Международной федерации обществ Красного Креста и Полумесяца.

О компании Airbnb

Основанный в 2008 году сервис Airbnb стремится делать мир доступным для всех, обеспечивая возможность безопасных, инклюзивных, разнообразных путешествий с истинным погружением в среду пребывания. Airbnb использует уникальные технологии, предоставляя миллионам людей по всему земному шару возможность раскрывать экономический потенциал своего жилища, своих хобби и талантов в качестве предпринимателей гостиничной индустрии. Платформа Airbnb предлагает более 6 миллионов уникальных объектов проживания в 100 000 городах 191 страны мира. Эксклюзивная программа Airbnb Experiences предоставляет пользователям сервиса доступ к местным сообществам и возможность погружения в аутентичную среду посредством более чем 40 000 уникальных мероприятий, организуемых владельцами объектов на 1 000 рынках по всему земному шару. Платформа Airbnb приносит выгоду всем своим участникам: владельцам жилья, постояльцам, сотрудникам сервиса и местным общинам.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/996153/Airbnb_x_Highclere_Castle.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996089/Airbnb_Highclere_Castle_05.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996090/Airbnb_Highclere_Castle_09.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996091/Airbnb_Castle_by_night.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996092/Airbnb_Dining_Room.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996095/Airbnb_Lady_Carnarvon_by_Mikael_Buck.jpg

SOURCE Airbnb