AirConsole et Ludium Lab rendent le cloud gaming plus accessible

Sora Stream de Ludium Lab est une plateforme de cloud-gaming qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux casual et hardcore sur la télévision, le Web, les tablettes et les smartphones. Grâce au partenariat avec AirConsole, les utilisateurs de Sora Stream peuvent désormais imiter de manière transparente les jeux traditionnels sur console en utilisant leur smartphone comme manette. Les jeux AirConsole ont été conçus dès le départ dans l'idée d'utiliser les smartphones comme manettes de jeu. La technologie innovante d'AirConsole offre un tremplin aux utilisateurs qui souhaitent s'abonner à une plateforme de jeux en nuage sans même posséder de manette de jeu. Avec les jeux AirConsole, Ludium peut fournir sa meilleure technologie en nuage et n'aura pas à envoyer de manettes de jeu à ses utilisateurs pour qu'ils puissent commencer leur expérience de jeu.

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec Ludium et leur plateforme Sora Stream car il permettra à notre catalogue de jeux d'être joué par de nouveaux publics sur de nouveaux appareils qui étaient auparavant trop faibles pour faire tourner nos jeux », déclare Anthony Cliquot, directeur des opérations d'AirConsole, responsable du développement de nouveaux partenariats stratégiques au sein de la société de jeux suisse. « Cet accord va non seulement enthousiasmer les utilisateurs finaux, mais aussi les partenaires stratégiques dans le domaine des télécommunications, du matériel de télévision et d'autres sociétés de cloud gaming, car nous augmentons l'accessibilité du cloud gaming en permettant aux utilisateurs qui ne possèdent pas de manettes de jeu de jouer sur leur téléviseur. »

Cette intégration arrive à point nommé pour offrir aux utilisateurs de Ludium Lab et AirConsole une expérience de jeu ultime, améliorée par les appareils de nouvelle génération. AirConsole apportera un catalogue riche de plus de 100 jeux à la plateforme Sora Stream, avec d'innombrables jeux multijoueurs locaux compétitifs et collaboratifs pour défier leurs amis ou leur famille dans le salon. L'expérience AirConsole est déjà disponible sur le web, sur Huawei TV, Amazon FireTV, Android TV et certains opérateurs de télévision dans le monde entier.

« Pour Ludium, il s'agit d'une opportunité claire d'offrir une nouvelle approche différente dans le domaine du cloud gaming. Nous sommes très fiers de cet accord avec une société aussi extraordinaire qu'AirConsole. Ils complètent notre offre existante avec une proposition plus solide qui sera parfaite pour tous les types d'utilisateurs, en particulier les familles et les joueurs occasionnels qui veulent jouer pour s'amuser, sans aucune restriction d'appareils ou de matériel », déclare David Pavón, directeur des ventes mondiales et du contenu chez Ludium Lab.

À propos d'AirConsole

AirConsole est une start-up en pleine expansion basée à Zurich en Suisse. Fondée par un ancien membre de Google et entrepreneur en série Andrin von Rechenberg, la société s'est fait rapidement connaître en apportant des solutions au problème jusqu'alors non résolu de latence pour des jeux utilisant des smartphones comme manettes. Plus de 10 000 développeurs dans le monde ont co-créé plus de 190 jeux disponibles sur AirConsole, qui réciproquement ont été consommés par plus de 13 millions de joueurs dans plus de 200 pays. À ce jour, l'équipe d'AirConsole a levé 7,4 millions de dollars américains.

Disponible immédiatement sur www.airconsole.com .

À propos de Ludium Lab

Ludium Lab est une start-up technologique basée à Barcelone, issue d'une spin-off de l'Université polytechnique de Catalogne en 2012. Dans cette spin-off, un groupe de chercheurs a commencé à développer une nouvelle technologie de cloud streaming. L'équipe travaille depuis plus de dix ans à perfectionner le streaming interactif pour obtenir une qualité optimale et un déploiement à faible coût. Ludium Lab fournit des services à d'autres entreprises (B2B), et Sora Stream est son premier produit destiné aux consommateurs.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1807887/AirConsole_Ludium_Lab.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1134569/Air_Console_Logo.jpg

