AirConsole habilita el acceso gratuito general de todos sus videojuegos durante el estado de emergencia por el Covid-19

AirConsole, plataforma con liderazgo mundial para juegos de ocasión, anunció hoy la concesión general de acceso gratuito a todos sus videojuegos durante el estado de emergencia por el Covid-19.

Con millones de personas encerradas en casa en todo el planeta debido a la rápida propagación del coronavirus, se dificulta encontrar formas de pasar el tiempo. En varios países se han cerrado los colegios, los niños están en casa y se ha exhortado a padres y madres a trabajar desde casa.

AirConsole es una consola de videojuegos basada en la nube a la que puede accederse desde cualquier hogar con un navegador. Los smartphones funcionan como mandos y no se requiere de otro hardware para disfrutar de la experiencia plena del videojuego en consola. AirConsole presume una biblioteca de 150 juegos de diversos géneros. Al igual que muchas otros negocios, el equipo de AirConsole pasó recientemente al teletrabajo para observar las pautas de seguridad.

"Nos tomamos la situación con gran seriedad y deseamos hacer todo lo posible para ayudar a la gente a pasar el tiempo en casa. Hoy decidimos dar acceso general a la plataforma completa, sin costo, durante dos semanas. Sabemos que hay muchas personas afectadas por las cuarentenas y el estado de emergencia en estos momentos, y que muchas de ellas buscarán nuevas formas de entretenerse", dijo Alice Ruppert, directora de videojuegos de AirConsole.

"Ya que AirConsole no requiere de hardware adicional para jugar, salvo una computadora y algunos smartphones, es ideal en este tipo de situaciones. Llevamos entretenimiento instantáneo a familias guarecidas en casa durante el brote", dijo Francoise Weber, director de tecnología de AirConsole.

Gracias al código promocional "919 2020" todo el mundo puede disfrutar de dos semanas de acceso total a los 150 videojuegos de AirConsole, normalmente disponibles como parte de la suscripción mensual AirConsole Hero.

Obtenga acceso a la versión completa de AirConsole:

Descargue la aplicación de AirConsole desde la AppStore de Apple o desde Google Play. Inicie la aplicación y capture este código cuando aparezca el teclado numérico: "919 2020" La experiencia completa de AirConsole estará a su disposición durante dos semanas. Abra www.airconsole.com en su navegador, conecte su smartphone al mando siguiendo las sencillas instrucciones y empiece a jugar de inmediato.

El código es válido hasta el 31 de marzo de 2020.

Acerca de AirConsole

AirConsole nace en 2015 en Zúrich, Suiza. Fundada por el ex director de tecnología de Google y ex alumno de ETH Zurich, Andrin von Rechenberg, la compañía rápidamente conquistó la fama al superar el desafío entonces no resuelto de la latencia al jugar videojuegos en la nube. Más de 4.500 desarrolladores del mundo han creado, conjuntamente, videojuegos publicados en AirConsole que, a su vez, han sido consumidos por más de seis millones de jugadores de más de 190 países.

