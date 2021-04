Aires acondicionados innovadores y respetuosos con el clima: anuncian ganadores del Global Cooling Prize

Los ocho equipos finalistas fueron dirigidos por algunos de los mayores fabricantes de aire acondicionado (AC) del mundo y prometedoras empresas emergentes de India, China, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido.

El consejero delegado de RMI, Jules Kortenhorst, destacó cómo la colaboración entre los gobiernos, la industria y las organizaciones de la sociedad civil, dio lugar al éxito de la iniciativa. "En esta década decisiva, permita que esto anuncie una nueva era de colaboración para estimular las innovaciones y el descubrimiento de soluciones viables en los otros sectores que aún no han avanzado hacia tecnologías bajas en carbono, eficientes y limpias."

Los finalistas del Premio, que en conjunto producen más del 20% de los ACs de habitaciones residenciales del mundo, están decididos a llevarlos al mercado en los próximos años. Gree Electric Appliances, Inc. de Zhuhai, ganadora del Premio, y Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp. Ltd., socio del finalista Transaera Inc., han anunciado su intención de unirse a la COP26 "Race to Zero Breakthrough" para el sector de la refrigeración.

Los ganadores compartirán la bolsa de premios de 1 millón de dólares estadounidenses por igual.

