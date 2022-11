AirPlus y Uber for Business facilitan los viajes de negocios

Impulso a los pagos sin contratiempos: los viajeros de negocios llegan a sus destinos con Uber for Business y pagan de manera segura y adecuada con AirPlus

NEU-ISENBURG, Alemania y SAN FRANCISCO y WASHINGTON, 16 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- AirPlus International, especialista en pagos corporativos, se complace en anunciar que la cuenta corporativa de AirPlus ya se acepta en Uber. Para los viajeros de negocios que desean ir o volver del aeropuerto o de la estación de tren, por ejemplo, el transporte con Uber for Business es una alternativa familiar y eficiente a otras formas de transporte. El cliente solicita un viaje a través de la aplicación de Uber y el pago y la facturación se realizan en segundo plano con AirPlus. Lo mismo aplica a otras ofertas de Uber for Business como el acceso a pedidos de comidas u otras entregas.

Para las empresas, elimina la necesidad de efectuar facturaciones con recibos físicos que consumen mucho tiempo. En su lugar, reciben una visión general precisa de los gastos con la integración en sus sistemas contables. Por su parte, los empleados no necesitan pagar por adelantado para luego recibir un reembolso a través de un informe de gastos de viaje. En cambio, el pago y la liquidación se realizan utilizando la cuenta corporativa de AirPlus ya almacenada en el sistema, lo que significa que la liquidación funciona de la misma manera que todo el proceso de reserva: simple y sin esfuerzo. Además, el pago central garantiza que los viajes cumplan con las directrices de gastos de viaje y que las empresas obtengan el control total de sus costos, incluidas las opciones de evaluación detalladas.

Oliver Wagner, director ejecutivo de AirPlus International, afirmó: "Con la cuenta corporativa de AirPlus como cuenta principal de facturación, las empresas ya han podido pagar los viajes aéreos y ferroviarios, el alquiler de automóviles y las reservas de hoteles. Al integrarse con Uber Wallet, las empresas ahora se beneficiarán de la facturación integrada y los informes de los viajes con Uber y otras soluciones de Uber. Estamos muy contentos de ofrecer Uber for Business a nuestros clientes. A partir de ahora, los viajeros corporativos pueden solicitar fácilmente su transporte a través de la aplicación de Uber, mientras que el pago se efectuará de manera centralizada y automática por medio de la cuenta corporativa de AirPlus".

Susan Anderson, directora global de Uber for Business, comentó: "Los viajes corporativos han sido tradicionalmente un proceso torpe que ha requerido varios pasos en diferentes plataformas. Lo que más me entusiasma de la colaboración de Uber for Business con AirPlus es la experiencia fluida tanto para el viajero de negocios como para los gerentes de viajes o los profesionales de recursos humanos en la sección administrativa (back-end). Desde la reserva hasta el pago y la conciliación, hacemos posible que las empresas agilicen la gestión de la logística de los viajes de manera rápida y eficiente en toda su organización, lo que es sumamente beneficioso dada la complejidad e intensidad de los viajes desde la perspectiva administrativa".

Uber for Business con AirPlus como medio de pago estará disponible a nivel mundial, en todos los mercados donde la aplicación Uber está disponible y donde opera AirPlus. La aceptación comenzará primero en los Estados Unidos y la eurozona, seguida de México y Australia. Después de eso, se implementará en otros mercados.

La facturación se liquidará a través de la red global de pagos UATP. Uber es la primera plataforma de viajes compartidos en incorporarse a la red UATP y AirPlus es el primer emisor en la red UATP a través del cual se puede facturar a Uber. Ralph Kaiser, presidente y director ejecutivo de UATP, afirmó: "Esto es muy significativo para AirPlus como el primer emisor de UATP en ofrecer aceptación dentro de Uber Wallet, y los clientes de AirPlus se beneficiarán de la ampliación del uso de la cuenta corporativa de AirPlus. UATP se complace en lograr que esto suceda". Continuó: "La aceptación comenzará en mercados limitados y se expandirá a nivel mundial durante los próximos meses. Es un momento emocionante para la red y los titulares de la cuenta".

La demanda ya es alta, y se están incorporando los primeros clientes.

Acerca de AirPlus International:

AirPlus International es un importante proveedor internacional de soluciones en el segmento de pagos corporativos. Un total de 49.000 clientes corporativos confían en AirPlus para pagar y analizar sus viajes de negocios y otras actividades de compra. Los productos y servicios de la empresa se comercializan en todo el mundo bajo la marca AirPlus International. AirPlus es un emisor bajo los esquemas de tarjeta UATP y Mastercard. La cuenta corporativa de AirPlus es la cuenta de facturación más exitosa de la red UATP. Para obtener más información, visite www.airplus.com.

Acerca de Uber for Business

Uber for Business aporta lo mejor de Uber a organizaciones de todo el mundo con una plataforma sin contratiempos creada para ayudarlos a apoyar y comprometer mejor a aquellos que emplean y prestan servicios. Gracias a su escala global, soluciones integradas y un servicio excepcional, Uber for Business empodera a las organizaciones para que optimicen los viajes comerciales, reimaginen el bienestar de los empleados y mejoren la experiencia del cliente, a la vez que les permite a los empleados aprovechar sin esfuerzo el Uber que aman y en el cual confían en sus vidas profesionales. Desde su lanzamiento en 2014, Uber for Business se ha expandido a más de 60 países y 10.000 ciudades, y ha ayudado a 170.000 organizaciones a ofrecer flexibilidad y eficiencia en sus operaciones. Para obtener más información, visite nuestro sitio web.

Acerca de UATP

UATP es una solución global de pagos que pertenece y es operada por las aerolíneas del mundo y es aceptada por miles de comerciantes para recibir pagos aéreos, ferroviarios y de agencias de viajes. UATP conecta a las aerolíneas con formas alternativas de pago que pueden ampliar su alcance y generar ventas incrementales a nivel mundial. UATP ofrece las herramientas de datos fáciles de usar DataStream® y DataMine®, que proporcionan detalles completos de las cuentas a los emisores y titulares de cuentas corporativas para brindar una gestión precisa de los viajes.

Aceptadas como forma de pago para viajes corporativos en todo el mundo por las aerolíneas, las agencias de viajes y Amtrak®; las cuentas de UATP son emitidas por: Aeromexico; Air Canada (TSE: AC); Air China; Air New Zealand (ANZFF.PK); Air Niugini; Air Serbia; American Airlines (NASDAQ: AAL); APG Airlines; Austrian Airlines; Avianca Airlines; BCD Travel; China Eastern Airlines (NYSE: CEA); Delta Air Lines (NYSE: DAL); EL AL Israel Airlines; Etihad Airways; Fareportal; Frontier Airlines; GOL Linhas aereas inteligentes S.A. (NYSE: GOL and Bovespa: GOLL4); Hahn Air; Hight Point Travel; Japan Airlines (9201:JP); JetBlue Airways; LATAM Airlines; Qantas Airways (QUBSF.PK); Shandong Airlines; Sichuan Airlines; Southwest Airlines; Sun Country Airlines; TUIfly GmbH; Turkish Airlines (ISE:THYAO); United Airlines (NASDQAQ: UAL) y WestJet. AirPlus International emite la cuenta corporativa basada en UATP para Lufthansa German Airlines.

