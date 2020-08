Airtel Uganda et Comviva remportent le prix international Digital Wallet Innovation Award

KAMPALA, Ouganda, 26 août 2020 /PRNewswire/ -- Airtel Uganda, en collaboration avec Comviva, le partenaire technologique d'Airtel, a été annoncée aujourd'hui lauréate du Digital Wallet Innovation Award 2020, Airtel Uganda ayant été désignée gagnante générale dans la catégorie « Adoption par le marché ». Airtel Uganda et Comviva ont également été nommées « Grand Vainqueur » parmi les cinq sociétés gagnantes. Le grand prix a été remis pour la première fois cette année par Aite Group.

La récompense décernée par Aite Group, un cabinet mondial de conseil et de recherche, a été présentée virtuellement lors de la Mobile Payments Conference (conférence sur les paiements mobiles) qui s'est tenue lundi.

Aite Group reconnaît chaque année l'innovation des fournisseurs de portefeuilles numériques qui changent la façon dont le commerce est réalisé. Les lauréats sont sélectionnés par un panel mondial d'experts indépendants en portefeuilles et paiements numériques.

« Les portefeuilles numériques deviennent les moteurs du commerce, et avec la pandémie de COVID–19, leur importance pour les consommateurs est plus importante que jamais », a déclaré Thad Peterson, analyste principal chez Aite Group. « Et comme on peut le voir avec Airtel Money Uganda, ils ont le pouvoir de déplacer des économies entières », a déclaré M. Peterson.

S'exprimant à propos de ce prix, M. Amit Kapur, directeur commercial d'Airtel Uganda, a déclaré : « Ce prix reconnaît nos efforts visant à faire d'Airtel Money un service de classe mondiale, et l'impact révolutionnaire d'Airtel Money sur l'augmentation de l'inclusion financière, la numérisation des paiements et la création d'une société ougandaise numérique "cash-lite" (allégée en espèces). Le prix a été décerné au bon moment, alors qu'Airtel Africa célèbre son 10e anniversaire. »

« Chez Airtel, notre objectif est de tirer parti de la puissance transformatrice de l'argent mobile pour enrichir la vie des gens. Par conséquent, au cours des dernières années, nous avons fait évoluer Airtel Money en introduisant de nouveaux services, en élargissant le réseau d'agents Airtel Money et en intégrant de nouveaux partenaires », a ajouté M. Kapur.

Airtel s'associe à plusieurs fournisseurs de services publics, émetteurs de factures, commerçants, entreprises, partenaires internationaux de transferts de fonds, banques commerciales et le gouvernement ougandais pour faciliter les paiements et les recouvrements pour ces partenaires et faciliter les paiements du public à ces services.

Le riche portefeuille de services est complété par un vaste réseau de distribution Airtel Money comprenant plus de 102 000 agents Airtel Money actifs et plus de 850 succursales Airtel Money actives et dédiées réparties en Ouganda, fournissant des services au dernier kilomètre tels que des dépôts en espèces, des retraits et des services d'assistance à la clientèle aux clients d'Airtel Money. Airtel Money Uganda s'appuie sur la plateforme mobiquity® Money de Comviva.

« Nous sommes ravis d'être le partenaire technologique d'Airtel Money en Ouganda et sommes heureux de soutenir la mission d'Airtel consistant à fournir des services financiers numériques rapides, transparents et sécurisés qui aident les gens à vivre mieux. Ce prix valide notre capacité à apporter des services FinTech innovants à l'avant-garde des économies émergentes. Nous sommes heureux que mobiquity® Money ouvre la voie dans la numérisation des économies et ait un impact sur la vie de millions de personnes à travers le monde », a déclaré Suresh Khosla, directeur des activités d'Airtel chez Comviva.

