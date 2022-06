AIS se une à ZTE para construir primeira rede 5G de alto nível na Tailândia

Construção do primeiro Centro A-Z marcada para o terceiro trimestre de 2022

SHENZHEN, China, 10 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções de telecomunicação, empresariais e de tecnologia de consumo para a internet móvel, anunciou hoje que assinou um acordo de cooperação abrangente com a Advanced Info Service Plc. (AIS), provedora de serviços digitais número um da Tailândia.

Segundo o acordo, a ZTE será a parceira estratégica e abrangente da AIS para atualizar tecnologias-chave, como a tecnologia 5G, no intuito de melhorar a qualidade da rede e oferecer uma experiência de usuário excelente aos clientes da AIS, ao mesmo tempo em que desenvolverá inovações que posicionarão a Tailândia na vanguarda da economia digital.

A ZTE, cujo grande compromisso é de atualizar a rede 5G da AIS para que seja uma rede autônoma capaz de gerenciar a rede de forma autônoma e precisa durante o processamento de big data e IA, também ajudará a expandir os recursos 5G da AIS para diferentes setores, com o apoio de sua experiência em inovação especializada, cujo sucesso já foi comprovado mundialmente. Isso permitirá que as indústrias tailandesas cresçam de forma esmagadora por meio da implementação da transformação digital.

Além disso, a AIS e a ZTE lançarão o primeiro "Centro A-Z" da Tailândia (Centro de Inovação 5G), um centro para colaboração em pesquisa e inovação 5G em conjunto, tanto para infraestrutura quanto para soluções, a fim de impulsionar o crescimento nos setores, como as aplicações 5G em mercados verticais. O Centro deverá ser concluído até o terceiro trimestre deste ano.

"Somos um provedor de serviços para a vida digital. Nosso foco é tornar possível o acesso a tecnologias digitais como o 5G, uma infraestrutura essencial para melhorar os recursos do país na economia digital", disse Somchai Lertsutiwong, CEO da AIS. "Isso faz com que tenhamos o potencial de oferecer, por meio de nossos investimentos, uma ampla variedade de experiências e serviços inteligentes aos clientes da AIS, ao público tailandês e a uma variedade de setores industriais."

"Realmente acreditamos que o 5G se tornará uma variável fundamental no futuro próximo. Essa tecnologia transformará desde o comportamento do consumidor até os contextos sociais e o crescimento da economia digital da Tailândia," acrescentou Somchai Lertsutiwong.

"A ZTE, como uma das líderes globais em 5G, realmente acredita que a tecnologia 5G está impulsionando o desenvolvimento dos mercados verticais e da transformação digital", disse o Sr. Xu Ziyang, CEO da ZTE Corporation. "Continuaremos a inovar em soluções e aplicações técnicas 5G e a trabalhar com a AIS para juntos explorarmos o enorme potencial das redes 5G na era da economia digital."

A AIS é atualmente a única operadora a persistir na expansão de sua rede 5G para abranger todas as 77 províncias da Tailândia, atingindo 78% da população. Com o objetivo de aumentar esse alcance para 85% ainda neste ano, a AIS continua a trabalhar com parceiros de nível mundial, como a ZTE, para desenvolver inovações em conjunto.

Em março de 2022, a AIS, a Qualcomm e a ZTE anunciaram a primeira amostra mundial de NR-DC 5G (nova conectividade dupla de rádio) no setor, com 2,6 GHz e 26 GHz, alcançando velocidade de conexão de pico de downlink de 8,5 Gbps e velocidade de pico de uplink de 2,17 Gbps com um único dispositivo móvel. Como parte deste esforço conjunto, esta colaboração combina duas grandes bandas de frequência 5G, a Sub-6 e a 5G mmWave, para melhorar os recursos da rede 5G da Tailândia e ampliar o cenário de aplicação 5G.

Além disso, em maio de 2021, a AIS, a ZTE e a Universidade de Tecnologia de Suranaree colaboraram para testar a fábrica inteligente 5G. Isso possibilita que os funcionários obtenham experiência com inteligência artificial, nuvem, internet das coisas, realidade virtual e realidade aumentada. Dessa maneira, as habilidades podem ser aplicadas para desenvolver soluções para o setor de manufatura, principalmente no nordeste da Tailândia.

Contato para mídia:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel.: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation