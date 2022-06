Met de bouw van het eerste A-Z-centrum dat wordt gelanceerd in het derde kwartaal van 2022

SHENZHEN, China, 11 juni 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (07630.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van telecommunicatie-, enterprise- en consumententechnologie-oplossingen voor het mobiele internet, heeft vandaag aangekondigd dat het een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Advanced Info Service Plc. (AIS), de grootste digitale dienstverlener van Thailand.

Volgens de overeenkomst wordt ZTE een belangrijke strategische partner van AIS als het erom gaat belangrijke technologieën als 5G te upgraden om de netwerkkwaliteit te verbeteren. Niet alleen om AIS-klanten zo van een uitstekende gebruikerservaring te kunnen voorzien, maar ook om innovaties te kunnen ontwikkelen die Thailand in de voorhoede van de digitale economie moeten plaatsen.

ZTE, dat zich inzet om het AIS 5G-netwerk tot een autonoom netwerk uit te bouwen waarbij nauwkeurig autonoom netwerkbeheer mogelijk wordt bij de verwerking van big data en AI, zal zich ook inzetten om de 5G-capaciteiten van AIS uit te breiden voor verschillende bedrijfstakken, ondersteund door de specialistische expertise van ZTE op het gebied van innovatie die wereldwijd al succesvol is gebleken. Dit zal de Thaise industrie in staat stellen om massaal te groeien door de toepassing van digitale transformatie.

AIS en ZTE lanceren ook het eerste 'A-Z Center' (5G-innovatiecentrum) van Thailand, bedoeld als een hub voor onderzoekssamenwerkingen en gezamenlijke 5G-innovaties, om infrastructuur en oplossingen te bedenken die de groei in specifieke bedrijfstakken stimuleren, bijvoorbeeld door de toepassing van 5G in diverse branches. Het centrum zal in het derde kwartaal van dit jaar worden voltooid.

"Wij zijn een aanbieder van digitale diensten die zich richt op het ontgrendelen van digitale technologie zoals 5G, een cruciaal onderdeel van de infrastructuur om de mogelijkheden van het land binnen de digitale economie te verbeteren," aldus Somchai Lertsutiwong, CEO van AIS. "Dit maakt het mogelijk om onze investeringen in te zetten om een grote verscheidenheid aan ervaringen en slimme diensten te leveren aan AIS-klanten, het Thaise publiek en diverse industriële sectoren."

"We zijn er altijd van overtuigd geweest dat 5G in de nabije toekomst een centrale variabele zal worden die de transformatie gaat beïnvloeden, van consumentengedrag tot sociale contexten en de groei van de digitale economie van Thailand," aldus Somchai Lertsutiwong.

"ZTE is er, als een van de wereldleiders op het gebied van 5G, echt van overtuigd dat 5G zowel de verticale ontwikkeling als de digitale transformatie van bedrijfstakken stimuleert", aldus Dhr. Xu Ziyang, CEO van ZTE Corporation. "We blijven innoveren in technische oplossingen en toepassingen voor 5G en werken er met AIS samen aan, om het enorme potentieel van 5G-netwerken in het tijdperk van de digitale economie te verkennen."

AIS is momenteel de enige leverancier die zijn 5G-netwerk in alle 77 provincies van Thailand is blijven uitbreiden en weet zo aan 78% van de bevolking dekking te geven. Het doel is om dit percentage nog dit jaar tot 85% uit te breiden. Zodoende is AIS met partners van wereldklasse zoals ZTE blijven samenwerken om samen innovaties te ontwikkelen.

In maart 2022 kondigden AIS, Qualcomm en ZTE 's werelds eerste 5G NR-DC (New Radio Dual Connectivity)-testcase in het veld aan met 2,6 GHz en 26 GHz, en bereikten een piek-downlink-snelheid van 8,5 Gbps en een piek-uplink-snelheid van 2,17 Gbps met een enkel mobiel apparaat. Als onderdeel van de gezamenlijke inspanning worden bij deze samenwerking twee grote 5G-frequentiebanden gecombineerd, Sub-6 en 5G mmWave, om de mogelijkheden van het 5G-netwerk van Thailand te verbeteren en het spectrum aan 5G-toepassingen uit te breiden.

In mei 2021 werkten AIS, ZTE en Suranaree University of Technology bovendien samen om de 5G Smart Factory te testen. Dit ondersteunt personeel om expertise op te doen in AI, Cloud, IoT, VR en AR. Vervolgens kunnen die vaardigheden worden toegepast om oplossingen te ontwikkelen voor de productiesector, met name in het noordoosten van Thailand.

