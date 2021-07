아이서티스, 2021년 올해의 마이크로소프트 AI 파트너로 선정

- AI 리더십 및 올해의 글로벌 ISV 파트너 결선 진출기업으로 선정되며, 계약 라이프사이클 관리 회사 중 최초이자 유일하게 마이크로소프트로부터 인정받아

벨뷰, 워싱턴주, 2021년 7월 19일 /PRNewswire/ -- 계약 라이프사이클 관리(contract lifecycle management, CLM)[ https://www.icertis.com/contract-management/platform/ ]를 통해 가능성의 경계를 넓히는 계약 인텔리전스 기업 아이서티스(Icertis)가 오늘 2021년 마이크로소프트 올해의 파트너 어워드(Microsoft Partner of the Year Award) 인공지능(AI) 부문에 선정된 한편, 4년 연속으로 올해의 글로벌 ISV 마이크로소프트 파트너 어워드(Global ISV Microsoft Partner of the Year Award) 결선 진출기업으로 선정됐다고 발표했다. 아이서티스는 마이크로소프트 기술을 기반으로 하는 고객 솔루션의 구현 및 혁신에서 우수성을 입증한 공로를 인정받아, 전 세계적으로 마이크로소프트 1급 파트너 중 하나로 인정받았다.

아이서티스의 CEO 겸 공동 설립자인 Samir Bodas는 "세계에서 가장 존경받는 소프트웨어 회사로부터 AI 혁신에 대한 최고의 영예를 인정받게 돼 매우 기쁘다"라며 "지금까지 계약 관리 분야에서 이 부문의 결선 진출기업 또는 우승기업으로 선정된 마이크로소프트 파트너는 당사가 최초"라고 말했다. 이어 그는 "무궁무진한 데이터의 세계에서 계약 데이터는 가장 중요한 위치를 차지한다"면서 "계약은 모든 상거래의 기반이며, 아이서티스 계약 인텔리전스(Icertis Contract Intelligence, ICI) 플랫폼은 기업과 생태계 전반에서 이러한 중요한 리소스를 발견, 시각화 및 최적화하는 데 있어 AI 사용의 표준을 설정하는 것"이라고 설명했다.

마이크로소프트 올해의 파트너 어워드는 지난 한 해 동안 우수한 마이크로소프트 기반 솔루션을 개발 및 제공한 파트너에 수여된다. 이 상은 다양한 부문으로 구성되며, 전 세계 100여 개국의 4,400개 이상의 후보기업 중에서 수상기업을 선정한다. 10년간 마이크로소프트와 관계를 맺고 성장한 아이서티스는 올해 2개 부문에 선정됐다.

1. 올해의 AI 파트너: 이 상은 애저(Azure) AI를 이용해 고부가가치의 고객 중심 AI 솔루션을 설계, 개발 및 구축한 최고의 마이크로소프트 파트너에 수여된다. Icertis AI 애플리케이션은 머신러닝을 적용해 계약 프로세스를 최적화하고, 전략적 의사 결정에 중요한 계약 통찰력을 찾아내는 예측 모델을 구축한다. 이 모델은 아이서티스가 전 세계 고객을 위해 관리하는 1천만 건 이상의 계약에 대해 교육받는다.

'2020년 AI 현황(The State of AI in 2020) [ https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/global-survey-the-state-of-ai-in-2020 ]'에 관한 매켄지의 최근 설문조사에 따르면, 응답자의 50%가 적어도 하나 이상의 비즈니스 기능에서 AI를 구현했으며, 이러한 기술을 채택한 일부 선두기업은 조직의 이자 및 세전 이익(EBIT)의 20% 이상이 AI로 인한 것이라고 응답했다. 아이서티스의 고부가가치 AI 애플리케이션[ https://www.icertis.com/contract-management/ai-applications/discoverai/ ]을 통해 기업은 기존 계약을 대규모로 디지털화하는 한편, 판매 협상을 개선하고, 조건, 의무 및 리스크에 대한 지능적인 통찰력을 얻기 위해 계약 조건을 분석하는 등 이전에는 다루기 어려웠던 계약 문제를 해결할 수 있다. 마이크로소프트와 아이서티스의 파트너십 및 AI 솔루션의 혜택을 받고 있는 고객[ https://www.icertis.com/contract-management/customers/ ]의 주목할 만한 사례는 다음과 같다.

- HERE Technologies - "Icertis DiscoverAI 앱은 7만 건 이상에 달하는 HERE과 제3자 간의 기존 계약을 빠르게 디지털화 및 분석함으로써, 중요한 계약 조건을 파악해서 비즈니스 개선을 지원한다." - Simon Anolick, 위치 데이터 및 기술 플랫폼 회사 HERE Technologies의 법률 고문 이사

- Sanofi - "직관적인 인터페이스와 개인의 고유한 요구 사항에 커스터마이징 할 수 있는 기능을 통해, 사용자는 새로운 시스템을 빠르게 채택할 수 있다. 현재 ICI 내에서 매월 400건의 계약을 체결하고 있다." - Celine Arquizan, Sanofi 우수 계약 센터 전략 및 개발 책임자

2. 올해의 글로벌 ISV 파트너: 이 상은 전 세계적 규모로 마이크로소프트와 긴밀한 파트너십을 맺고 강력한 고객 중심과 성공을 입증한 최고의 글로벌 마이크로소프트 관리 독립 소프트웨어 개발사(Independent Software Vendor, ISV)에 수여된다. 아이서티스는 마이크로소프트의 광범위한 생태계에서 10만 곳 이상의 파트너 중 단연 두각을 나타냈고, 4년 연속으로 이 부문 결선진출기업으로 선정됐다. 이는 2018년 마이크로소프트 올해의 파트너 어워드 - 미국 지역(Microsoft US Partner of the Year Award)과 2019년 마이크로소프트 올해의 파트너 어워드 - 미국 지역 - 제조 및 리소스 부문(Microsoft US Partner of the Year Award for Manufacturing & Resources) 등 아이서티스의 이전 마이크로소프트 어워드 수상 내역을 기반으로 한다.

아이서티스와 마이크로소프트의 관계는 모든 조직이 조직 전반에 적용되는 시스템 및 프로세스에 연결해 계약을 전략적 이점으로 전환할 수 있도록 지원한다. 아이서티스 계약 인텔리전스(Icertis Contract Intelligence, ICI) 플랫폼[ https://www.icertis.com/contract-management/platform/ ]은 기본적으로 마이크로소프트 애저를 기반으로 구축되며, 마이크로소프트 제품 및 애저 AI, 마이크로소프트 365, 다이내믹스 365 및 마이크로소프트 팀즈를 비롯한 60개 이상의 애저 서비스와 통합된다.

마이크로소프트 글로벌 파트너 솔루션, 채널 세일즈 및 채널 책임자 로드니 클라크(Rodney Clark) 부사장은 "2021년 마이크로소프트 올해의 파트너 어워드의 우승기업과 최종 후보기업을 발표하게 돼 영광"이라며, "이처럼 우수한 파트너들은 클라우드부터 엣지에 이르기까지 고객을 위한 세계적 수준의 솔루션을 구축하기 위한 깊은 헌신을 보였으며, 자사의 에코시스템이 제공하는 가장 우수하고 유망한 성과를 제시했다"고 설명했다.

이번 수상은 창립 이래 매년 Forbes AI 50[ https://www.forbes.com/sites/alanohnsman/2021/04/26/ai-50-americas-most-promising-artificial-intelligence-companies/?sh=20e35fb277cf ] 명단에 이름을 올린 유일한 CLM 벤더이자, SAP Store Category 부문 올해의 SAP 파트너[ https://store.sap.com/dcp/en/news-blogs/blogs/from-a-crowded-field,-three-sap-store-partners-stand-out?source=social-Global-SAPStore-TWITTER-MarketingCampaign-Digital+Commerce-unspecified-pinnacle-spr-4770065189&campaigncode=CRM-YD21-SOC-DIGITAL ] 수상, 그리고 2021년 가트너 매직 쿼드런트(Gartner Magic Quadrant)[ https://www.icertis.com/gartner-2021-leader-in-clm/ ] 계약 라이프사이클 관리(CLM) 부문, The Forrester Wave(TM) [ https://www.icertis.com/forrester-wave-clm-leader-2021/#Forresterwaveform ] 2021년 1분기 모든 계약에 대한 계약 라이프사이클 관리 부문에서 모두 리더로 선정된 것을 포함해, 올해 수많은 CLM 시장 리더십 상을 휩쓴 것이 이은 또 다른 성과다.

아이서티스는 수상 경력이 있는 ICI 플랫폼을 선보이고, 이달 14~15일 마이크로소프트 인스파이어(Microsoft Inspire)에서 연설[ https://myinspire.microsoft.com/sessions/099f619a-8abb-4b5f-83c1-334069f8b878?source=sessions ]할 예정이다.

아이서티스에 대한 자세한 내용은 회사 웹사이트 www.icertis.com 을 참조한다.

아이서티스 정보

아이서티스(Icertis)는 독보적인 기술과 카테고리 정의 혁신을 통해 계약 라이프사이클 관리(CLM)를 통한 가능성의 경계를 넓힌다. AI 기반의 분석 검증된 아이서티스 계약 인텔리전스(Icertis Contract Intelligence, ICI) 플랫폼은 조직의 운영 방식을 정의하는 중요한 계약 정보를 구조화 및 연결함으로써, 정적인 문서 계약을 전략적 이점으로 전환한다. 오늘날 세계에서 가장 상징적인 브랜드와 파괴적인 혁신가들은 아이서티스가 40개국 이상의 언어로 90개국 이상에서 1조 달러 규모의 가치를 지닌 1,000만 건이 넘는 계약에 대한 권리와 약속을 관리하는 것에 신뢰를 보이고 있다. 회사에 대한 자세한 내용은 웹사이트 www.icertis.com 을 참조한다.

문의:

Liza Colburn

Director of Corporate Communications, Icertis

[email protected]

+1 (781) 562-0111

로고: https://mma.prnewswire.com/media/1515204/icertis_Logo.jpg

SOURCE Icertis