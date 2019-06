AIT Worldwide Logistics accueille Mike Tegtmeyer au poste de vice-président de l'infrastructure mondiale

M. Tegtmeyer relèvera de Ray Fennelly, directeur de l'information, et supervisera la gestion mondiale de l'infrastructure technologique, des plateformes matérielles et de la sécurité réseau d'AIT. Il dirigera les efforts visant à simplifier les communications mondiales de l'entreprise, tout en orientant les améliorations apportées au programme de reprise après sinistre d'AIT. M. Fennelly souligne que Mike Tegtmeyer jouera un rôle particulièrement important pour porter la stratégie d'expansion mondiale en cours de l'entreprise.

« Une sécurité rigoureuse des données et un réseau mondial très performant sont des éléments fondamentaux pour offrir une expérience de premier plan aux clients d'AIT », a déclaré M. Fennelly. « Au fur et à mesure qu'AIT poursuit sa croissance organique et par le biais d'acquisitions, les conseils de Mike assureront une évolutivité de nos systèmes au rythme de celle de l'entreprise, ainsi que des activités de nos clients. »

M. Fennelly a ajouté : « L'engagement indéfectible d'AIT à l'égard de l'innovation technologique a donné lieu à des plateformes numériques évolutives et conviviales qui placent l'information sur les envois dont nos clients ont besoin à portée de leur main. En qualité de nouveau vice-président de l'infrastructure mondiale, Mike mettra à profit ses qualités de dirigeant pour donner constamment aux membres de nos équipes du monde entier les moyens d'offrir, à l'échelle planétaire, les solutions logistiques exceptionnelles qui gagnent la confiance de nos clients. Au nom du groupe informatique et de tout le personnel d'AIT, j'ai le plaisir d'accueillir Mike dans notre équipe ».

Au fil de sa carrière, M. Tegtmeyer a acquis la réputation d'optimiser avec succès les environnements d'exploitation informatique tout en menant des stratégies informatiques axées sur les résultats dans bon nombre d'entreprises. Il a dirigé de nombreux projets de sécurité, de réseau et de télécommunications de haut niveau pour Brunswick Corporation avant d'occuper le poste de directeur de l'exploitation des réseaux chez FTD Companies, Inc. où il a renforcé les centres d'exploitation du réseau en apportant son soutien permanent. Plus récemment, il était vice-président des systèmes d'information et de la sécurité pour l'entreprise Rewards Network basée à Chicago.

M. Tegtmeyer a déclaré : « Je suis très heureux de faire partie d'une entreprise mondiale en plein essor. J'ai particulièrement hâte d'appliquer mon expérience des fusions et acquisitions pour que les futures acquisitions d'AIT se fassent en toute fluidité. Je suis à la fois flatté et enthousiaste d'avoir la possibilité de rejoindre cette entreprise ».

À propos d'AIT Worldwide Logistics

Fondée en 1979 à Itasca, dans l'Illinois, AIT Worldwide Logistics est un prestataire de gestion des transports offrant une gamme complète de services. Elle dispose de plus de 60 bureaux formant un réseau qui couvre le monde entier. En combinant modèle d'affaires flexible et technologies robustes qui offrent une visibilité de l'envoi de bout en bout, AIT offre des solutions de chaîne logistique parfaitement adaptées à pratiquement tous les secteurs imaginables. Exploitant des services multimodaux créatifs à des prix concurrentiels, AIT élimine la complexité des casse-têtes logistiques mondiaux et aide ainsi les entreprises à prospérer en recentrant leurs énergies sur les principaux objectifs de leur activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons activement les opportunités qui nous permettent de gagner la confiance de nos clients, en apportant des solutions logistiques exceptionnelles à l'échelle planétaire, tout en nous attachant à donner de la valeur à nos collaborateurs, partenaires et communautés.

