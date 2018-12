AIT Worldwide Logistics acquiert le transitaire britannique ConneXion World Cargo

Selon le PDG d'AIT, Vaughn Moore, l'acquisition de ConneXion répond à l'objectif à long terme que s'est fixé l'entreprise d'établir une plus forte présence au Royaume-Uni. Il a déclaré ce qui suit : « AIT compte de nombreux clients au Royaume-Uni avec un volume de cargaison systématiquement élevé, et la volonté de l'entreprise d'y renforcer sa présence s'est intensifiée ces dernières années. Cette acquisition renforce également les chaînes logistiques des clients d'AIT au Royaume-Uni avec un solide savoir-faire local, en particulier pour ce qui est des licences et des liens douaniers. Ajouter le groupe ConneXion à notre équipe internationale permettra de dissiper les doutes qui pourraient subsister chez nos clients qui font des affaires au Royaume-Uni s'agissant des prochaines échéances du Brexit. »