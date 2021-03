AIT Worldwide Logistics conclut un partenariat fructueux avec Quad-C, conduisant à une recapitalisation avec The Jordan Company

« Au beau milieu d'une pandémie mondiale, nos partenaires ont surmonté des défis sans précédent pour obtenir des résultats incroyables. Grâce à leur performance, de nouvelles options se sont ouvertes à l'organisation afin de poursuivre notre mission : devenir le fournisseur mondial de services logistiques reconnu pour offrir une expérience de classe mondiale, a-t-il expliqué. TJC a fait ses preuves en établissant des partenariats fructueux avec des entreprises de notre secteur, et son expertise internationale procurera un net avantage pour une croissance organique soutenue et des acquisitions futures partout dans le monde. »

En trois ans et demi de partenariat avec Quad-C, le revenu brut d'AIT a plus que doublé et la société a lancé de nouvelles solutions de marché verticales pour les secteurs de l'automobile, de l'e-commerce, de la santé et de la fabrication industrielle. Les onze acquisitions d'AIT depuis 2017 ont permis d'accroître ses capacités de vente, d'étendre sa présence mondiale, de fournir à l'organisation des ressources techniques pour les secteurs stratégiques et de renforcer ses services de base.

« Depuis 2017, Quad-C a soutenu notre organisation à chaque étape de l'aventure, a déclaré M. Moore. Elle a été un merveilleux partenaire et nous sommes extrêmement reconnaissants de sa contribution importante qui a aidé à atteindre les objectifs de croissance d'AIT. »

« Nous avons eu un partenariat formidable avec la direction et les collaborateurs d'AIT, s'est réjoui Tom Hickey, partenaire chez Quad-C. L'équipe d'AIT a élaboré une stratégie de croissance globale et l'a mise en œuvre, ce qui a permis de générer des revenus de plus de 1,2 milliard de dollars et de réaliser onze acquisitions en cours de route. Nous sommes fiers d'avoir été les partenaires d'AIT tout au long de cette période et nous avons hâte de voir la poursuite de ce succès de l'entreprise avec son nouveau partenaire, TJC. »

Avec TJC comme nouveau partenaire financier, AIT poursuivra un plan de croissance stratégique en mettant l'accent sur l'expansion à l'échelle mondiale, à la fois organique et par des acquisitions soigneusement ciblées qui améliorent le soutien aux chaînes d'approvisionnement des clients.

« Nous sommes ravis que les dirigeants d'AIT aient choisi TJC comme partenaire dans cette recapitalisation, a déclaré Brian Higgins, chef de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement verticale de TJC. Nous croyons fermement à la vision de l'équipe pour une croissance continue des services de transport de fret de base, ainsi qu'aux solutions spécialisées de la chaîne d'approvisionnement, en mettant l'accent sur le commerce entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, tout en continuant de se concentrer sur les besoins de ses clients. »

La transaction devrait être conclue à la fin du premier trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'achèvement de l'examen en vertu des lois antitrust, notamment la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements de 1976. Harris Williams LLC a agi en tant que conseiller financier et White & Case LLP en tant que conseiller juridique auprès d'AIT. Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP en tant que conseiller juridique de TJC.

Les conditions supplémentaires de la recapitalisation d'AIT avec TJC n'ont pas été divulguées.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics est un commissionnaire de transport international qui aide ses clients à se développer en élargissant l'accès aux marchés du monde entier où ils peuvent vendre et se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader des solutions de chaîne d'approvisionnement, basé à Chicago, s'appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, notamment l'aérospatiale, l'e-commerce, l'automobile, la vente au détail, l'alimentation, le gouvernement, les soins de santé, le high tech, l'industrie et les sciences de la vie. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d'AIT propose des solutions de livraison de porte-à-porte personnalisées par transport maritime, aérien, terrestre et ferroviaire, dans les délais et les budgets impartis. Avec des équipes d'experts réparties sur plus de 85 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options de services complets d'AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d'entrepôt et des services haut de gamme. Pour en savoir plus www.aitworldwide.com .

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons énergiquement les occasions de gagner la confiance de nos clients en leur proposant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles tout en valorisant avec passion nos collègues, nos partenaires et nos communautés.

À propos de The Jordan Company, L.P.

Fondée en 1982, The Jordan Company (www.thejordancompany.com) est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui a géré des fonds liés à des engagements de capitaux initiaux totalisant plus de 14 milliards de dollars depuis 1987. Au cours de ses 39 années d'existence, elle a investi dans de nombreuses entreprises et contribué à leur croissance dans un vaste éventail de secteurs, dont ceux de l'industrie, du transport et de la logistique, des soins de santé et de la consommation, et des télécommunications, de la technologie et des services publics. Les membres chevronnés de l'équipe de placement, qui travaillent ensemble depuis plus de 20 ans, sont épaulés par le groupe de gestion des opérations, créé en 1988 pour amorcer et soutenir des améliorations opérationnelles dans les sociétés de portefeuille. The Jordan Company a son siège social à New York, ainsi qu'un bureau à Chicago. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.thejordancompany.com .

À propos de Quad-C Management

Fondée en 1989 et ayant son siège social à Charlottesville, en Virginie, Quad-C est une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui investit dans des entreprises bien établies de services aux entreprises et aux consommateurs, de soins de santé, de distribution industrielle spécialisée et de transport/logistique. Au cours de ses trois décennies d'histoire, Quad-C a investi plus de 3 milliards de dollars de capitaux dans plus de 70 entreprises plates-formes. L'équipe Quad-C s'engage à travailler en partenariat avec les entrepreneurs et les équipes de direction pour accélérer la croissance et créer de la valeur à long terme. Pour en savoir plus sur Quad-C, consultez www.quadcmanagement.com .

