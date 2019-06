AIT Worldwide Logistics da la bienvenida a Mike Tegtmeyer como vicepresidente de infraestructura global

"Una seguridad estricta de los datos y una red global de alto rendimiento son componentes clave para ofrecer una experiencia de categoría mundial a los clientes de AIT", comentó Fennelly. "La ayuda de Mike asegurará que los sistemas se escalan junto a la compañía y las empresas de nuestros clientes conforme AIT sigue creciendo a nivel orgánico y a través de adquisiciones".

Fennelly añadió, "El compromiso incesante de AIT con la innovación tecnológica ha producido plataformas digitales escalables, intuitivas que posicionan el envío de información que necesitan nuestros clientes en sus manos. El liderazgo de Mike, en su rol de vicepresidente de infraestructura global, promocionará la autonomía tecnología de los compañeros de equipo en todo el mundo para que ofrezcan soluciones logísticas excepcionales globales que se ganan la confianza de nuestros clientes. En nombre del grupo de TI y de todos los que trabajamos en AIT, tengo el honor de dar la bienvenida a Mike a nuestro equipo".

Tegtmeyer, a lo largo de su carrera profesional, ha recabado una reputación de optimizar entornos de operaciones TI con éxito mientras impulsaba estrategias de TI orientadas a los resultados en varias empresas. Guió varios proyectos de seguridad, redes y telecomunicaciones de gran repercusión mientras trabajaba para Brunswick Corporation antes de ser director de operaciones de redes para FTD Companies, Inc. donde consolidó los centros de operaciones de redes con un esquema de soporte para las 24 horas. Su posición más reciente fue vicepresidente de sistemas de información y seguridad para Rewards Network, con sede en Chicago.

Tegtmeyer dijo, "Me alegra formar parte de una compañía global que está creciendo. En particular, me siento ilusionado por aplicar mi experiencia de fusiones y adquisiciones para que las adquisiciones futuras de AIT sean lo más fluidas posible. Me siento halagado y emocionado por tener la oportunidad de unirme a esta organización".

Acerca de AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics, que se fundó en Itasca, Illinois en 1979, es un proveedor de servicios de gestión de transporte con más de 60 oficinas que forman una red que abarca todo el globo. AIT ofrece soluciones específicas de cadena de suministros para casi todos los sectores imaginables juntado un modelo de negocio flexible y una tecnología robusta que presenta visibilidad de envío extremo a extremo. AIT, que saca provecho de servicios multimodales, creativos y con precios competitivos, elimina la complejidad del problema de la logística global, y ayuda a las compañías a prosperar al ayudarles a centrarse en los objetivos centrales de sus respectivos negocios. Para más información, visite www.aitworldwide.com.

Nuestra misión

En AIT buscamos con firmeza nuevas oportunidades para ganarnos la confianza de nuestros clientes ofreciendo soluciones de logísticas mundiales excepcionales y valorando fervorosamente a nuestros colaboradores, socios y comunidades.

