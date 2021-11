AIT Worldwide Logistics erwirbt 3PL Select Express & Logistics für die letzte Meile

Mit fast 400 Mitarbeitern an 60 Standorten - 13 Büros, die von 47 Cross-Dock-Anlagen in den Vereinigten Staaten unterstützt werden - verwaltet Select die Zustellung von mehr als 1,7 Millionen Sendungen pro Jahr, indem es sich ein Elite-Netzwerk von über 1.200 Spediteuren zunutze macht. 3PL verfügt außerdem über eines der größten Netzwerke von Montagetechnikern in den Vereinigten Staaten für Fitnessgeräte und Außenanlagen, die jährlich über 600.000 Montage- und Reparaturarbeiten durchführen.

Neunzig Prozent der von Select verwalteten Lieferungen werden über eine mobile App abgewickelt, die den Kunden einen Echtzeit-Überblick und einen Liefernachweis bietet. Ebenso ermöglicht die Select-Technologie den Einzelhändlern, eine Terminvereinbarung für die Lieferung am Verkaufsort anzubieten, was zu einer nahtlosen Erfahrung führt, die die Reue des Käufers verringert.

Die komplementäre Integration der robusten globalen Speditionsaktivitäten von AIT mit dem umfassenden Endmeilenservice von Select wird eine nahtlose Lösung für die erste, mittlere und letzte Meile in den Vereinigten Staaten schaffen. Der Zugang zu Kapazitäten auf der letzten Meile und zu komplexen Montageteams wird sich für AIT-Kunden drastisch erweitern, während Select-Kunden mit der globalen Speditionskompetenz von AIT verbunden werden. Mit der Übernahme von Select wird AIT eine zentrale Anlaufstelle für den Import schwerer, sperriger Güter in die Vereinigten Staaten, die landesweite Vorratshaltung und schließlich die Bereitstellung von Omnichannel-Diensten für die letzte Meile direkt an die Verbraucher in den Distributionszentren der Kunden, bei Direktversendern oder in Ladengeschäften.

In einer Zeit, in der die Kapazität die größte Herausforderung für globale Lieferketten darstellt, wird der Zugang von Select zu mehr als 1.100 Fahrerteams, die sowohl mit fest zugeordnetem als auch mit On-Demand-Equipment arbeiten, Kapazitätsengpässe minimieren und den Druck auf die Lieferzeiten der letzten Meile für AIT-Kunden verringern.

„Wir freuen uns, das Select-Team bei AIT begrüßen zu dürfen. Kunden mit Omnichannel-Vertriebsinitiativen werden von unserer neuen einheitlichen Lösung profitieren, die eine wirklich globale Glaspipeline bietet, wenn sie Waren aus Übersee importieren, um sie zu den Verbrauchern nach Hause und in die Geschäftsräume zu liefern und dort zu montieren", so Vaughn Moore, Präsident und CEO von AIT. „Am wichtigsten ist, dass die Kultur von Select - insbesondere die Art und Weise, wie sie ihre Teammitglieder schätzen und ihre Kunden behandeln - hervorragend zu uns passt. Die Bestätigung dieser gemeinsamen Grundwerte ist eine Voraussetzung dafür, dass AIT ein Unternehmen überhaupt für eine Übernahme in Betracht zieht."

Jay Waldman, Chief Executive Officer von Select Express & Logistics, sagte: „Im Namen unseres gesamten Teams sind wir begeistert und fühlen uns geehrt, unsere Kräfte mit AIT zu bündeln. Seit 20 Jahren bietet Select seinen Kunden ein Höchstmaß an Liefer- und Montagedienstleistungen für große und sperrige Güter auf der letzten Meile. Durch die Kombination unseres Know-hows im Bereich der letzten Meile mit den globalen Frachtkapazitäten von AIT können wir unsere Kunden besser bedienen, indem wir den Transport der Produkte von der Fabrik bis zu den Verbrauchern zu Hause verwalten."

Die Übernahme von Select Express & Logistics durch AIT Worldwide Logistics wird voraussichtlich am 17. Dezember 2021 abgeschlossen. Nach dem Kauf des Zollmaklers Multimodal International und des Spediteurs Intelligent Logistics ist dies bereits die dritte Übernahme für AIT im Jahr 2021. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Stifel war bei der Transaktion als Finanzberater für AIT tätig. Kirkland & Ellis LLP war Rechtsberater von AIT. Die Transportation & Logistics Investment Banking Group von Raymond James & Associates, Inc. fungierte als Finanzberater für Select. Norton Rose Fulbright U.S. LLP fungierte als Rechtsberater von Select.

Informationen zu AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics unterstützt das Wachstum und erweitert Unternehmen den Zugang zu Märkten auf der ganzen Welt, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und beschaffen können. Der in Chicago ansässige Marktführer für Transportmanagement setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, die sich auf annähernd alle Branchen erstrecken, einschließlich Luft- und Raumfahrt, E-Commerce, Lebensmittel, Verwaltung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Einzelhandel. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologien bietet das flexible Geschäftsmodell von AIT präzise zugeschnittene Supply-Chain-Lösungen für See-, Luft- und Bodenfracht - termin- und budgetgerecht. Erfahrene Teamkollegen, die in Asien, Europa und Nordamerika an mehr als 100 Standorten tätig sind, kümmern sich im Rahmen der Full-Service-Optionen von AIT auch um Zollabfertigung, Lagerverwaltung und Handhabung von besonders zu schützenden Gütern. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com .

Unsere Unternehmensmission

Wir bei AIT sind stets bestrebt, das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen, indem wir unseren Kunden erstklassige weltweite Logistiklösungen anbieten und Engagement für unsere Mitarbeiter, Partner und Communitys zeigen.

Informationen zu Select Express & Logistics

Select Express & Logistics mit Hauptsitz in New York, NY, hat sich auf die Lieferung und Montage von Schwerlastgütern mit weißer Weste spezialisiert und nutzt ein technologiegestütztes Netzwerk von Technikern zur Bewältigung komplexer In-Home-Montageanforderungen. Select Express wurde 2001 als New Yorker Kurierdienst gegründet und hat sich zu einem nationalen Akteur im 3PL-Sektor entwickelt, der in allen fünfzig Bundesstaaten und in Kanada Dienstleistungen für die letzte Meile sowie ergänzende Transport- und Vertriebsmöglichkeiten anbietet. Das Unternehmen beliefert eine Vielzahl von Einzelhändlern, E-Commerce-Anbietern und Unternehmen in einer Vielzahl von Endmärkten, darunter Möbel und Haushaltswaren, Sportartikel, Gesundheitspflege und Heimwerkerbedarf, um nur einige zu nennen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.selectexp.com .

