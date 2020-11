AIT Worldwide Logistics erwirbt Panther Logistics, einen britischen Vorreiter im Bereich Wohnungszustellung

Mit dieser jüngsten Übernahme durch AIT wird das globale Netzwerk des Unternehmens um mehr als 400 Mitarbeiter an acht britischen Standorten erweitert. Sie folgt auf den Kauf des in Los Angeles ansässigen Spediteurs Unitrans International Corporation durch AIT im vergangenen Jahr und auf die 2018 erfolgte Übernahme des Lebensmittellogistikspediteurs WorldFresh Express und der in Großbritannien ansässigen ConneXion World Cargo.

„Das Team von Logistikexperten bei Panther ist in Großbritannien für sein Engagement für schnelle und qualitativ hochwertige Hauszustellung bekannt", erläuterte Keith Tholan, Chief Operating Officer von AIT. „Es war sehr schnell klar, dass die Einbindung der Experten von Panther in das AIT-Netzwerk ein Segen für unsere Kunden sein würde, die nach erschwinglichen, flexiblen und zuverlässigen Wohnmöglichkeiten suchen - insbesondere für E-Commerce-Zustellungen, da dieser Markt weiterhin boomt."

Der geschäftsführende Direktor von Panther, Colin McCarthy, sagte, sein Team freue sich, als Teil von AIT in eine glänzende Zukunft zu gehen.

„Seit mehr als 30 Jahren unterstützen wir Unternehmen dabei, ihren Kunden erstklassige Liefermöglichkeiten und unschlagbare Flexibilität zu bieten, und wir freuen uns darauf, diese Tradition als Teil des expansiven globalen Netzwerks von AIT in noch größerem Umfang fortzusetzen", fügte McCarthy hinzu.

Die Bedingungen der Vereinbarung von AIT Worldwide Logistics zur Übernahme von Panther wurden nicht bekannt gegeben.

Informationen zu AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics unterstützt das Wachstum und erweitert Unternehmen den Zugang zu Märkten auf der ganzen Welt, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und beschaffen können. Der in Chicago ansässige Marktführer für Transportmanagement setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, die sich auf annähernd alle Branchen erstrecken, einschließlich Luft- und Raumfahrt, E-Commerce, Lebensmittel, Verwaltung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Einzelhandel. Gestützt auf skalierbare, benutzerfreundliche Technologien bietet das flexible Geschäftsmodell von AIT präzise zugeschnittene Supply-Chain-Lösungen für See-, Luft- und Bodenfracht - termin- und budgetgerecht. Erfahrene Teamkollegen, die in Asien, Europa und Nordamerika an mehr als 75 Standorten tätig sind, kümmern sich im Rahmen der Full-Service-Optionen von AIT auch um Zollabfertigung, Lagerverwaltung und Handhabung von besonders zu schützenden Gütern. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com .

Unsere Unternehmensmission

Wir bei AIT sind stets bestrebt, das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen, indem wir unseren Kunden erstklassige weltweite Logistiklösungen anbieten und Engagement für unsere Mitarbeiter, Partner und Communitys zeigen.

