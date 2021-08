AIT Worldwide Logistics ouvre un nouveau site à Biberach, en Allemagne

Le vice-président d'AIT pour l'Europe, Michael Völlnagel, a fait remarquer que si l'Allemagne est le plus grand pays de l'Union européenne en matière de fabrication de produits pharmaceutiques, d'autres industries clés sont également représentées dans l'État du Bade-Wurtemberg où se trouve AIT-Biberach.

« Ce bureau est géré par une équipe bien établie qui apporte au brain-trust d'AIT un grand savoir-faire en matière de logistique médicale et pharmaceutique », a déclaré Völlnagel. « De plus, le site [de Biberach] est idéalement positionné pour servir ses entreprises voisines des secteurs de la haute technologie et des dispositifs médicaux, également. »

Les opérations d'AIT-Biberach sont supervisées par Unitrans International Corporation, une société d'AIT Worldwide Logistics. Selon le président d'Unitrans, Andrew Schadegg, ce site ajoute près de 600 mètres carrés de bureaux et d'entrepôts au réseau mondial de la société, ainsi que le capital intellectuel de huit experts du secteur, dont beaucoup ont une dizaine d'années d'expérience au service de l'industrie des sciences de la vie.

« Dans le domaine pharmaceutique ainsi que dans de multiples autres industries, Unitrans est un transitaire de confiance dans la région », a déclaré Schadegg. « Avec l'expertise de l'équipe de l'AIT-Biberach associée à une gamme complète de services logistiques de bout en bout, allant des solutions d'emballage pour la chaîne du froid de préconditionnement au dédouanement, la croissance est assurée. »

AIT-Biberach est le cinquième site allemand de la société. Le bureau s'ajoute à ceux de Brême, Francfort, Greven et Stuttgart, qui ont rejoint le réseau mondial d'AIT suite à l'acquisition de Fiege Forwarding du groupe FIEGE en décembre 2020.

AIT Worldwide Logistics

Obere Stegwiesen 29

88400 Biberach

Allemagne

+49 (7351) 8099700



À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics aide les entreprises à se développer en élargissant l'accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader de la gestion des transports, basé à Chicago, s'appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, notamment l'aérospatiale, le commerce électronique, l'agroalimentaire, l'administration publique, la santé, les sciences de la vie et la grande distribution. Soutenu par une technologie évolutive et simple d'utilisation, le modèle commercial flexible d'AIT offre des solutions pour la chaîne d'approvisionnement répondant parfaitement au fret maritime, aérien et terrestre, dans les délais et les budgets impartis. Possédant des équipes d'experts réparties sur plus de 85 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options de services complets d'AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d'entrepôt et les services de gants blancs. Pour en savoir plus www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons sans relâche des opportunités de gagner la confiance de nos clients en leur proposant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles tout en accordant fermement de l'importance à nos collègues, à nos partenaires et à nos communautés.

CONTACT POUR LES MÉDIAS :

Matt Sanders

Responsable des relations publiques

+1 (630) 766-8300

[email protected]

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Siège social

701 N. Rohlwing Road

Itasca, IL 60143



800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

