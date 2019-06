AIT Worldwide Logistics Verwelkomt Mike Tegtmeyer als Nieuwe Vice-President, Global Infrastructure

Tegtmeyer zal aan de Chief Information Officer Ray Fennelly verslag uitbrengen en het wereldwijd beheer overzien van de infrastructuurtechnologie, hardware platformen en netwerkbeveiliging van AIT. Hij zal de inspanningen leiden om de wereldwijde communicaties van de organisatie te stroomlijnen en tegelijkertijd ook de verbeteringen leiden aan het rampbestrijdingsprogramma van AIT. Volgens Fennelly is de rol van Tegtmeyer in het bijzonder belangrijk om de wereldwijde uitbreidingsstrategie van het bedrijf te ondersteunen.

"Strenge databeveiliging en een goed presterend wereldwijd netwerk zijn sleutelelementen om een wereldklasse ervaring aan de consumenten van AIT te leveren," zegt Fennelly. "Terwijl AIT doorgaat met groeien, zowel autonoom als via overnames, zal de leiding van Mike verzekeren dat onze systemen zowel met het bedrijf als met de bedrijven van onze consumenten meegroeien."

Fennelly voegt toe, "De eindeloze betrokkenheid van AIT voor technologische innovatie heeft schaalbare, gebruikersvriendelijke digitale platformen opgeleverd die de verzendingsgegevens die onze consumenten nodig hebben eenvoudig beschikbaar stellen. Als onze nieuwe Vice-President, Global Infrastructure, zal het leiderschap van Mike de constante technologische empowerment van onze teamgenoten over de hele wereld stimuleren om de uitstekende wereldwijde logistische oplossingen te bieden waarmee wij het vertrouwen van onze klanten verdienen. Namens de IT group en iedereen hier bij AIT, ben ik erg enthousiast om Mike in ons team te verwelkomen."

Gedurende zijn carrière heeft hij een reputatie opgebouwd met het succesvol optimaliseren van IT-operatieomgevingen terwijl hij resultaatgerichte IT-strategieën leidde voor verschillende bedrijven. Hij heeft vele belangrijke beveiligings-, netwerk- en telecom projecten geleid, werkend voor Brunswick Corporation voordat hij als Directeur, Network Operations diende voor FTD Companies, Inc. waar hij de Netwerkoperatiecentra heeft geconsolideerd met constante ondersteuning. Recentelijk was hij Vice-President, Information Systems & Security, voor het in Chicago gebaseerde Rewards Network.

Tegtmeyer zegt, "Ik ben blij om een deel van een wereldwijd bedrijf te mogen zijn die aan het groeien is. In het bijzonder kijk ik vooruit naar het toepassen van mijn fusie- en overname-ervaringen om de toekomstige overnames van AIT zo eenvoudig mogelijk te maken. Ik voel me gevleid en ben tegelijkertijd enthousiast om de kans te hebben tot deze organisatie toe te treden."

Over AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics werd in 1979 opgericht, is gebaseerd in Itasca, Illinois, en is een full-service vervoersbeheer provider met meer dan 60 kantoren die een netwerk over de hele wereld vormen. Door een wendbare businessmodel met robuuste technologie te combineren die end-to-end verzendingzichtbaarheid biedt, levert AIT distributieketen-oplossingen op maat voor bijna elk bestaande industrie.

Onze Missie

Bij AIT zijn wij daadkrachtig op zoek naar kansen om het vertrouwen van onze consumenten te verdienen, door uitstekende wereldwijde logistieke oplossingen te leveren en tegelijkertijd met passie onze medewerkers, partners en communities te waarderen.

