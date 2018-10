AIT Worldwide Logistics verwerft koelketen-expediteur WorldFresh Express

AIT is al meer dan twee decennia lang een belangrijke innovator in de sector voor koelketen- en voedsellogistiek, met bedrijfsactiviteiten die stevig verankerd zijn door het personeel en de speciale vestiging in Chicago. De overname van WorldFresh breidt de robuuste koelketenmogelijkheden van AIT uit met gespecialiseerde operationele kennis en een temperatuurgestuurde faciliteit van wereldklasse, met een oppervlakte van 1.282 m 2 . De faciliteit bevindt zich aan de westkust van de Verenigde Staten en beschikt over verschillende zones om gevroren, gekoeld en vers voedsel te bewaren.

Doug Kinney, oprichter van WorldFresh, heeft met de voltooiing van de overname de rol van stationsbeheerder op zich genomen. Hij zal, tijdens de integratie met AIT, leiding blijven geven aan het WorldFresh-team met hoogopgeleide vakspecialisten, en zal gebruik maken van hun unieke operationele kennis op het gebied van koelketengrondstoffen, zoals verse producten en eiwitten.

"We zijn ongelooflijk verheugd om Doug en de hele WorldFresh-groep als onze nieuwste AIT-teamgenoten te mogen verwelkomen," aldus Vaughn Moore, President en CEO van AIT Worldwide Logistics. "Hun specialistische kennis en locatie aan de westkust zijn een uitstekende uitbreiding op onze gevestigde koelketen-expertise. Deze overname brengt AIT's koelketenactiviteiten naar een nieuw niveau van uitmuntende dienstverlening."

Moore zei tevens, "AIT zal wereldwijd andere koelketen-expediteurs blijven evalueren voor mogelijke overname. Bedrijven die verschillende grondstoffen hanteren met een verscheidenheid aan serviceportfolio's passen het best bij ons bedrijfsmodel. We zijn ook op zoek naar bedrijven met een breder logistiek bereik ter ondersteuning van het strategische groeiplan op de lange termijn."

Keith Tholan, AIT's Chief Operations Officer zei, "De strategische overname van WorldFresh Express geeft onmiddellijk een boost aan de bestaande koelketeninfrastructuur en het intellectuele kapitaal van AIT. Klanten die vertrouwen op onze knowhow over temperatuurgestuurde opslag, verpakkingen, uitvoering en levering, zullen kunnen profiteren van een breder scala aan mogelijkheden en efficiëntere oplossingen als gevolg van deze toevoeging aan onze organisatie. AIT levert reeds 22 jaar unieke koelketenoplossingen en we zijn blij dat we onze producten kunnen diversifiëren met de WorldFresh-expertise op het gebied van producten en eiwitten."

"WorldFresh is zeer enthousiast om deel te worden van de bloeiende koelketendivisie van AIT Worldwide Logistics," aldus Kinney. "AIT's middelen en reputatie in de koelketen-industrie zijn een zegen voor de bedrijfsactiviteiten van ons team en we kijken ernaar uit om de commerciële supply chain-activiteiten van de organisatie met onze middelen en expertise te kunnen verbeteren."

AIT's nieuw verworven koelketenfaciliteit is gelegen vlak naast de Interstate 105, Interstate 405 en de internationale luchthaven van Los Angeles:

AIT-Los Angeles Cold Chain

5343 W. Imperial Hwy., Suite 700

Los Angeles, CA 90045

Gratis telefoonnummer: +1 (888) 788-8088

Tel.: +1 (310) 417-0646

Fax: +1 (310) 417-0642

De bepalingen met betrekking tot de overeenkomst tussen AIT Worldwide Logistics en WorldFresh Express zijn nog niet veropenbaard.

Over AIT Worldwide Logistics

Worldwide Logistics, gevestigd in Itasca, Illinois en aldaar opgericht in 1979, is een leverancier van transportbeheer met een volledig assortiment. De hoofdkantoren in Chicago, Amsterdam en Hongkong maken deel uit van AIT's uitgebreide wereldwijde netwerk. Door een flexibel bedrijfsmodel te koppelen aan robuuste technologieën die zichtbaarheid geven op het hele verzendtraject, levert AIT nauwkeurig op maat gemaakte supply chain-oplossingen voor bijna elke denkbare industrie. Gebruik makend van creatieve, scherp geprijsde multimodale diensten, verwijdert AIT de complexiteit van wereldwijde logistieke puzzels, en helpt het bedrijven te groeien doordat zij zich opnieuw kunnen richten op de kerndoelen van hun bedrijf. Ga voor meer informatie naar www.aitworldwide.com.

Onze missie

Bij AIT zijn we energiek op zoek naar kansen om het vertrouwen van onze klanten te verdienen, en uitzonderlijke wereldwijde logistieke oplossingen te bieden terwijl we onze collega's, partners en gemeenschappen hartstochtelijk waarderen.

