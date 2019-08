AIT Worldwide Logistics verwerft Unitrans International Corporation

"Ik ben blij dat we de implementatie van AIT's groeistrategie kunnen blijven voortzetten met onze investering in deze acquisitie," aldus AIT President en CEO, Vaughn Moore. "Bovendien verwelkomen we iedereen van Unitrans als de nieuwste leden van ons team. Hun enorme ervaring met hoogwaardige, gespecialiseerde internationale logistieke diensten zal de oplossingen van AIT versterken en de visie van ons bedrijf bevorderen door onze wereldwijde reputatie te vergroten."

Deze nieuwste aanwinst door AIT volgt op twee deals die vorig jaar in oktober en december 2018 plaatsvonden om de logistieke expediteur voor voedingsmiddelen, WorldFresh Express alsmede het Britse bedrijf ConneXion World Cargo, te verwerven.

"Wij begrijpen dat Unitrans een zeer succesvolle, geavanceerde onderneming is en ons doel is om de stabiliteit te bevorderen voor zowel hun klanten als hun teamgenoten," zei AIT Chief Operating Officer, Keith Tholan. "AIT zal de nodige ondersteuning bieden, maar Unitrans zal verder hun eigen bedrijfsvoering blijven voeren met de belangen van hun klanten als de primaire drijfveer."

"Unitrans heeft een blijvende indruk gemaakt op ons senior leiderschapsteam met zijn ongeëvenaarde expertise op het gebied van de verwerking van hoogwaardige zendingen voor klanten in de sectoren voor lucht- en ruimtevaart, defensie, voedselingrediënten, hightech en life sciences. In de afgelopen 42 jaar is er enorme expertise opgebouwd op het gebied van handelsroutes in Azië en verschillende Europese markten," voegde hij eraan toe. "We kijken ernaar uit om de groei van Unitrans te kunnen ondersteunen en we zijn ervan overtuigd dat de ondersteuning en middelen van AIT hen zal helpen bij het realiseren van hun doelen."

De voorzitter van Unitrans, Andrew Schadegg zei, "Door onze gesprekken met het management en het personeel van AIT is het ons duidelijk geworden dat onze bedrijfsculturen erg op elkaar lijken. We delen ook een 'can-do'-houding waardoor AIT en Unitrans gezamenlijk in de toekomst kunnen groeien en succesvol kunnen zijn."

De voorwaarden met betrekking tot de deal van AIT Worldwide Logistics om Unitrans International Corporation te verwerven zijn niet veropenbaard.

Over AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics, opgericht in 1979 in Itasca, Illinois en aldaar gevestigd, is een leverancier van transportbeheer met een volledig assortiment aan diensten. Het bedrijf beschikt over meer dan 60 kantoren die gezamenlijk een wereldwijd netwerk vormen. Door een flexibel bedrijfsmodel te koppelen aan robuuste technologie waarmee het hele verzendtraject zichtbaar is, levert AIT nauwkeurig op maat gemaakte oplossingen voor bevoorradingsketen voor bijna elke denkbare industrie. Gebruik makend van creatieve, scherp geprijsde multimodale diensten, verwijdert AIT de complexiteit van wereldwijde logistieke puzzels, en helpt het bedrijven te groeien doordat zij zich opnieuw kunnen richten op de kerndoelen van hun bedrijf. Ga voor meer informatie naar www.aitworldwide.com.

Onze missie

Bij AIT zijn we energiek op zoek naar kansen om het vertrouwen van onze klanten te verdienen, en uitzonderlijke wereldwijde logistieke oplossingen te bieden terwijl we onze collega's, partners en gemeenschappen hartstochtelijk waarderen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/954204/AIT_Acquires_Unitrans_Hi_Res_NEW.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpg

SOURCE AIT Worldwide Logistics, Inc.