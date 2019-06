AJ Vaccines contribuirá para erradicar a poliomielite no mundo inteiro com sua inovadora vacina contra a doença

COPENHAGUE, Dinamarca , 28 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A AJ Vaccines anunciou hoje que sua vacina contra poliomielite com vírus inativado e com adjuvante foi aprovada para comercialização na Dinamarca pela Agência Dinamarquesa de Medicamentos. O processo de aprovação foi iniciado em 2018, após resultados positivos em ensaios clínicos com quase 3000 crianças. A aprovação de comercialização na Dinamarca abre caminho para a pré-qualificação da OMS para autorizar a AJ Vaccines a distribuir doses da vacina a agências da ONU, como UNICEF e OPAS, no início do próximo ano.

A aprovação de comercialização da vacina contra poliomielite com vírus inativado e com adjuvante é um marco para os esforços contínuos da Iniciativa de Erradicação Global da Pólio, lançada em 1988. A vacina aprovada fornece imunização ativa contra a poliomielite por meio da vacinação primária em crianças a partir de 6 semanas de vida e reforço da vacina em bebês, crianças, adolescentes e adultos. A vacina foi produzida com base numa tecnologia de formulação própria que permite uma dose mais baixa de substâncias ativas; é bem tolerada e representa uma alternativa não inferior às vacinas contra poliomielite com vírus inativo aprovadas atualmente.

"A aprovação da nossa nova vacina contra poliomielite com adjuvante ressalta as capacidades de desenvolvimento e inovação de nível mundial da AJ Vaccines. Estamos muito orgulhosos porque nossos colaboradores dedicados uniram suas habilidades para desenvolver uma vacina inovadora, que tem o potencial de contribuir muito para a erradicação da poliomielite e alcançar milhões de bebês que precisam de uma imunização acessível e eficaz no mundo todo", afirmou Jesper Helmuth Larsen, Presidente Executivo da AJ Vaccines.

A aprovação de comercialização na Dinamarca e a esperada pré-qualificação da OMS para a vacina, combinada com o investimento recente num centro de produção de vacina contra poliomielite em conformidade com o estabelecido no documento GAP III da ONU, representam uma base sólida para posicionar a AJ Vaccines como um dos principais agentes do mercado global de vacinas contra poliomielite com vírus inativado durante a fase final de erradicação global da doença e para imunizações de rotina após a erradicação.

"Esperamos que o desenvolvimento e a aprovação da nova vacina tenham um impacto positivo na vida de milhões de pessoas, ao mesmo tempo que representam um potencial de negócios e oportunidade de crescimento significativos para a AJ Vaccines. Pretendemos lançar o produto em nível mundial no começo de 2020 por meio de parcerias com a UNICEF e outros programas de aquisição conjunta, bem como diretamente no mercado privado", afirmou Jesper Helmuth Larsen.

O projeto de desenvolvimento da vacina contra poliomielite teve início em 2013, em colaboração e com o apoio financeiro da Fundação Bill & Melinda Gates.

Sobre a AJ Vaccines

A AJ Vaccines produz e vende vacinas a partir do seu centro de produção, em Copenhague, desde 1902. A AJ Vaccines produz vacinas contra difteria, tosse convulsa, tétano, tuberculose, poliomielite e produtos de imunoterapia para o tratamento do câncer de bexiga. A empresa conta com aproximadamente 730 empregados e espera expandir sua mão de obra qualificada para alcançar seu ambicioso plano de crescimento.

