Ajinomoto Bio-Pharma Services annonce un partenariat de fabrication avec CytoDyn concernant un médicament utilisé dans les essais cliniques contre le COVID-19

SAN DIEGO, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), l'un des principaux fournisseurs de services de façonnage biopharmaceutique, est heureux d'annoncer avoir conclu un accord de services de fabrication avec CytoDyn Inc., une société de biotechnologie en phase avancée, pour la fourniture du nouveau médicament expérimental, le leronlimab (PRO 140), qui est actuellement utilisé dans les protocoles d'essais cliniques pour les patients atteints de COVID-19 légèrement à moyennement malades et gravement malades.

Aji Bio-Pharma fournit des services de finition de remplissage aseptique de produits pharmaceutiques de haute qualité pour CytoDyn. Le leronlimab, un nouvel antagoniste du CCR5 avec le potentiel de multiples indications thérapeutiques, a été et est actuellement administré à des patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux de la région de New York dans le cadre d'un nouveau médicament expérimental d'urgence (EIND), accordé par la Federal Drug Administration (FDA) des États-Unis dans le cadre des essais cliniques de phase 1, phase 2 et phase 2b/3. CytoDyn recrute actuellement des patients dans deux essais cliniques randomisés contrôlés par placebo pour la phase 2 et la phase 2b/3.

« Nous sommes très heureux de soutenir les efforts de CytoDyn pour utiliser cet anticorps thérapeutique prometteur dans la lutte contre le COVID-19 », a déclaré Kristin DeFife, Ph. D., directrice générale adjointe des opérations et responsable de site chez Ajinomoto Bio-Pharma Services. « Ce partenariat renforce la mission de notre entreprise qui consiste à améliorer la santé de l'humanité. Il souligne également notre volonté d'être un partenaire de premier plan, fiable et innovant pour nos clients et notre personnel. »

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir déjà collaboré avec Aji Bio-Pharma pour la production du leronlimab pour d'autres indications thérapeutiques, ce qui nous permet de fournir rapidement ce traitement thérapeutique aux patients atteints du COVID-19 dans les essais cliniques », a déclaré Nader Pourhassan, Ph. D., président-directeur général de CytoDyn. « L'expérience d'Aji Bio-Pharma en matière de produits pharmaceutiques, son infrastructure et ses solides antécédents en matière de réglementation ont été importants pour ce partenariat et pour la fourniture en temps voulu de ce produit thérapeutique. »

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est un façonnier entièrement intégré, avec des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde, qui fournit des services complets de développement, de fabrication conforme aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur (cGMP) et de finition de remplissage aseptique pour les principes actifs et les intermédiaires à petites et grosses molécules. Ajinomoto Bio-Pharma Services offre un large éventail de plateformes et de capacités innovantes pour les programmes précliniques et pilotes jusqu'aux quantités commerciales, y compris la technologie d'expression protéique Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugaisons anticorps-médicaments (ADC), les principes actifs à haute puissance (HPAPI), la biocatalyse, la fabrication en flux continu et plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services s'engage à fournir un haut niveau de qualité et de service pour répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus : www.AjiBio-Pharma.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpg

Related Links

http://www.AjiBio-Pharma.com



SOURCE Ajinomoto Bio-Pharma Services