Ajinomoto Bio-Pharma Services erweitert an seiner Produktionsstätte in Indien die Kapazitäten zur Herstellung kleiner Moleküle

WETTEREN, Belgien, 13. August 2020 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services („Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter biopharmazeutischer Entwicklungs- und Herstellungsleistungen auf Auftragsbasis, freut sich, eine bedeutende Erweiterung seiner Kapazitäten zur Herstellung kleiner Moleküle bekanntgeben zu können – durch das Hinzukommen einer neuen Produktionsstätte in Visakhapatnam (Indien). Der Bau der 8.500 Quadratmeter großen Anlage begann Ende Juli 2020 und wird voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen sein.

Um den derzeitigen und künftigen Bedürfnissen von Kunden gerecht werden zu können, wird die neue Produktionsstätte zur Herstellung kleiner Moleküle die Produktionskapazität am Standort auf 310 m3 für pharmazeutische Wirkstoffe (API) und Zwischenprodukte verdoppeln sowie auch über spezielle Anlagen für das Handhaben OEB-4-hochwirksamer Wirkstoffe verfügen. Darüber hinaus hat der Standort die Renovierung der bestehenden Laborräume abgeschlossen, um zusätzliche F&E-Aktivitäten unterstützen zu können. Schätzungen zufolge soll die Erweiterung mindestens 60 neue Arbeitsplätze am Standort schaffen.

Die von der US-amerikanischen FDA genehmigte Produktionsstätte von Ajinomoto Bio-Pharma Services India, die auf der Grundlage der GMP-Betriebsstandards und -Qualitätssysteme der belgischen Aji Bio-Pharma-Standorte geplant und gebaut wurde und gemanagt wird, hat seit ihrer Errichtung im Jahr 2011 eine Reihe der weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen erfolgreich unterstützt und erhält weiterhin Auszeichnungen für ihre Nachhaltigkeit und Qualitätsstandards.

„Wir freuen uns sehr, in diese zusätzliche Produktionskapazität zu investieren, um unseren Kunden weiterhin hochwertige, kostengünstige Leistungen für die Herstellung kleiner Moleküle anbieten zu können", so K.V.V. Raju, Head of Site Operations und CEO von Ajinomoto Bio-Pharma India Pvt. „Diese Expansion ist beispielhaft für unser Bekenntnis zu unserer Vision, ein führender, vertrauenswürdiger, innovativer Partner für unsere Kunden und Mitarbeiter zu sein."

„Die erhöhte Herstellungskapazität bei Aji Bio-Pharma India bietet unseren Kunden im Bereich Kleinmoleküle einen bedeutenden Vorteil. Sie haben nun vielfältige Optionen, ihren Herstellungsbedarf zu decken", so Peter Stuyck, Senior Vice President und Head of European Operations bei Ajinomoto Bio-Pharma Services. „Diese Erweiterung optimiert die Kapazitäten an allen Standorten und unterstreicht weiter das Bekenntnis von Aji Bio-Pharma, ein führender weltweiter und qualitätsorientierter CDMO mit umfassenden Serviceangeboten zu sein."

Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services ist ein voll integriertes auf Auftragsbasis arbeitendes Entwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO) mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, das umfassende Entwicklungsleistungen, cGMP-Herstellungsleistungen sowie Leistungen im aseptischen „Fill und Finish" für klein- und großmolekulare pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine breite Palette innovativer Plattformen und Fähigkeiten für präklinische und Pilotprogramme bis hin zu kommerziellen Mengen an, darunter die Proteinexpressions-Technologie Corynex®, Oligonukleotidsynthese, Antikörper-Wirkstoff-Konjugationen (ADC), hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (HPAPI), Biokatalyse, Fließfertigung und vieles mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services setzt sich dafür ein, ein hohes Maß an Qualität und Service zu bieten, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Erfahren Sie mehr unter www.AjiBio-Pharma.com.

