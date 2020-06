Ajinomoto Bio-Pharma Services présente sa plateforme AJILITY pour l'accélération de la fabrication de produits pharmaceutiques

SAN DIEGO, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), grand fournisseur de services de fabrication et de développement biopharmaceutique en sous-traitance, est heureuse d'annoncer le lancement d'AJILITY™, une plateforme flexible et agile de mise au point de produits pharmaceutiques, conçue pour mettre les vaccins et les traitements sur le marché en minimisant les délais de production.

La plateforme AJILITY d'Aji Bio-Pharma a été conçue pour les nouveaux traitements/vaccins et les produits pharmaceutiques existants avec une nouvelle indication pouvant être utilisée dans des essais contre la COVID-19, les autorisations d'utilisation d'urgence (EUA) de la FDA ou d'autres programmes, offrant une plus grande flexibilité en exploitant nos configurations de projets simplifiés existants. Grâce à AJILITY d'Aji Bio-Pharma, les clients bénéficieront de notre expérience et de notre savoir-faire pour les aider à prendre des décisions, qu'il s'agisse des composants, des excipients ou encore des qualifications de méthodes. La plateforme AJILITY vise à minimiser les variables lors de chaque transfert de technologie, pour les processus de fabrication et d'expédition, et se fonde sur notre savoir-faire en matière de réglementation pour surmonter les écueils traditionnels de la production et ainsi faire parvenir rapidement les traitements dans les cliniques.

« La plateforme AJILITY offre flexibilité et gain de temps, ce qui est un énorme plus pour les clients dont les produits pharmaceutiques doivent rapidement faire l'objet d'essais cliniques », explique Dustin Campbell, directeur associé des opérations commerciales chez Ajinomoto Bio-Pharma Services. « En tant qu'important façonnier pour la fabrication de produits pharmaceutiques, nous comprenons que certains détails des projets plus que d'autres peuvent avoir des conséquences pour les délais de fabrication. La plateforme AJILITY fait appel à l'immense expérience d'Aji Bio-Pharma dans la fabrication et à son savoir-faire en matière de réglementation pour accélérer la mise sur le marché des programmes de nos clients. »

« Nous sommes très heureux de proposer la plateforme AJILITY à nos clients intéressés par notre approche novatrice de partenariat pour amener leurs traitements aux patients », ajoute Kristin DeFife, Ph.D., vice-présidente directrice des opérations et responsable de site chez Ajinomoto Bio-Pharma Services. « La plateforme AJILITY a été mise au point par une équipe départementale interfonctionnelle pour offrir à nos clients un accès aux procédés de fabrication préférés de produits pharmaceutiques, conjugué à notre savoir-faire dans les demandes d'homologation, la mise au point de procédés et les configurations d'expédition à notre usine de San Diego en Californie. »

Pour de plus amples informations sur le programme AJILITY, rendez-vous sur www.AjiBio-Pharma.com/AJILITY.

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une organisation de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée, qui possède des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde, et qui fournit des services de développement complet, de fabrication BPFa, ainsi que de finition de remplissage aseptique pour les IPA et intermédiaires à petites et grandes molécules. Ajinomoto Bio-Pharma Services offre une large gamme de plateformes innovantes et de capacités destinées à des programmes précliniques et pilotes vers des quantités commerciales, notamment la technologie d'expression de protéines Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugués anticorps-médicament (CAM), les IPA à haute puissance (HPAPI), la biocatalyse, la fabrication à flux continu, et bien plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services s'engage à fournir un niveau élevé de qualité et de service pour répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.AjiBio-Pharma.com.

