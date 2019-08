Ajinomoto Bio-Pharma Services rachète la participation restante dans la co-entreprise Granules OmniChem en Inde

WETTEREN, Belgique, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), un fournisseur de premier plan de services de développement et de fabrication biopharmaceutique en sous-traitance, a fait part de son intention de racheter les 50 pour cent restants de sa participation dans la co-entreprise Granules OmniChem Private Limited (GOC) de Visakhapatnam (Inde) à son partenaire de co-entreprise Granules India Limited. Les conditions financières n'ont pas été communiquées.

La co-entreprise GOC a été créée en 2011 par S.A. Ajinomoto OmniChem N.V. (opérant aujourd'hui sous le nom d'Ajinomoto Bio-Pharma Services) et Granules India Limited, et elle propose la production d'intermédiaires à petites molécules et d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au secteur pharmaceutique.

« Cet investissement est une suite importante à l'intégration des activités de petites et grandes molécules d'Aji Bio-Pharma en octobre 2018, et il renforce notre attachement à simplifier les chaînes logistiques de nos clients, tout en proposant toute une série de produits CDMO », explique David Enloe, PDG d'Ajinomoto Bio-Pharma Services. « Depuis sa création, GOC est un producteur performant d'API de haute qualité, qui a été conçu et construit et qui est géré sur la base des normes d'exploitation BPF et des systèmes de qualité de nos sites en Belgique. Cela nous permet de proposer une expérience sans heurts à nos clients, à l'heure où ils continuent à renforcer leurs partenariats avec nous pour des programmes clés dans leurs pipelines de produits. »

« Nous sommes extrêmement heureux d'être aujourd'hui un membre intégré à part entière d'Aji Bio-Pharma », explique K.V.V. Raju, PDG de Granules OmniChem Pvt. Ltd. Il ajoute : « En tant que composante officielle de cette entreprise de fabrication et de développement en sous-traitance, notre équipe peut encore davantage renforcer la capacité d'Aji Bio-Pharma d'offrir de la valeur à nos clients et de contribuer à la mission qui consiste à améliorer la santé de l'humanité. »

La conclusion de cette transaction est subordonnée au respect de certaines conditions de clôture et aux autorisations officielles habituelles. La clôture doit survenir dans le courant du quatrième trimestre 2019.

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une organisation de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée, qui possède des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde, et qui fournit des services de développement complet, de fabrication BPFa, ainsi que de finition de remplissage aseptique pour les IPA et intermédiaires à petites et grandes molécules. Ajinomoto Bio-Pharma Services offre une large gamme de plateformes et de capacités innovantes destinées à des programmes précliniques et pilotes portant sur des quantités commerciales, parmi lesquelles : la technologie d'expression protéinique Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugaisons anticorps-médicament (CAM), les IPA haute puissance (HPAPI), la biocatalyse, la fabrication en flux continu, et bien plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services s'engage à fournir un niveau élevé de qualité et de service pour répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus : www.AjiBio-Pharma.com

