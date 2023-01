Ajinomoto et Exelixis concluent un accord de licence pour rechercher et développer de nouveaux conjugués anticorps-médicaments pour le traitement du cancer

TOKYO, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Co., Inc. (« Ajinomoto Co. ») a annoncé aujourd'hui un accord de licence avec Exelixis, Inc. (« Exelixis ») pour intégrer AJICAP®, les technologies de bioconjugation et de liaison exclusives du site d'Ajinomoto Co., dans le développement de certains programmes de conjugués anticorps-médicaments (CAN) d'Exelixis.

Exelixis est une entreprise de biotechnologie axée sur l'oncologie reconnue qui s'efforce d'accélérer la recherche, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments pour les cancers difficiles à traiter. En utilisant son réseau de collaborations biothérapeutiques, l'entreprise développe la prochaine génération de CAN pour le traitement de divers cancers. Ajinomoto Co. est un important fournisseur de technologies pour les produits biopharmaceutiques et le propriétaire de CDMO Ajinomoto Bio-Pharma Services. AJICAP® est une technologie de bioconjugation et de liaison stable exclusive du site d'Ajinomoto Co., compatible avec les isotopes d'anticorps fréquemment utilisés. La technologie d'AJICAP comprend sa caractéristique « standard », qui permet de conjuguer tout anticorps thérapeutique à n'importe quel stade de développement à des charges utiles de médicaments de choix sans avoir besoin d'ingénierie des anticorps ou de développement de lignées cellulaires, et des lieurs stables/hydrophiles pour générer des conjugués anticorps-médicaments avec une fenêtre thérapeutique améliorée.

Dans le cadre de l'accord de licence, Exelixis aura le droit d'utiliser la technologie AJICAP afin d'appuyer son objectif de faire progresser de multiples CAN avec un potentiel d'efficacité plus élevé et de toxicité plus faible que les options actuellement disponibles. Ajinomoto Co. est admissible à recevoir des paiements d'étape de développement, réglementaires et commerciaux, ainsi que des redevances sur les ventes commerciales.

La Dre Tatsuya Okuzumi, directrice générale, Développement des affaires du groupe, Bio-Pharma Services Department, Ajinomoto Co., a déclaré : « Nous sommes très heureux d'appuyer Exelixis, un leader dans la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments oncologiques et dans le développement de nouveaux conjugués anticorps-médicaments. La combinaison des anticorps et des charges utiles d'Exelixis avec l'AJICAP d'Ajinomoto Co. ouvre un large éventail d'applications en oncologie et peut être exploitée pour offrir un avantage clinique aux patients. »

À propos d'Ajinomoto Co. et d'Ajinomoto Bio-Pharma Services En se basant sur la devise de l'entreprise « Mangez bien, vivez bien », Ajinomoto Co., Inc. poursuit scientifiquement les possibilités des acides aminés pour viser la croissance future en créant une nouvelle valeur grâce à des solutions durables et innovantes pour les communautés et la société. Pour en savoir plus sur Ajinomoto Co. (TYO : 2802), veuillez consulter le site www.ajinomoto.com .

En tant que son département pharmaceutique, Ajinomoto Bio-Pharma Services est une société de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) entièrement intégrée avec des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde. Elle propose des services complets de développement, d'élaboration des bonnes pratiques de fabrication, et de finition de remplissage pour les petites, moyennes et grosses molécules API. Pour en savoir plus sur Ajinomoto Bio-Pharma Services, veuillez consulter le site www.AjiBio-Pharma.com .

En outre, Ajinomoto Co. et Ajinomoto Bio-Pharma Services offrent en quantité commerciale une vaste gamme de technologies de plateforme novatrices et de capacités pour les programmes précliniques et pilotes, y compris la technologie de fabrication d'oligonucléotides AJIPHASE®, les systèmes d'expression des protéines CORYNEX® et TALAMAX®, les technologies de conjugaison et de liaison exclusives du site AJICAP® pour les CAN, la fabrication en flux continu, et plus encore. Pour tout complément d'information sur les technologies de la plateforme, veuillez consulter le site : https://ajibio-pharma.ajinomto.com/ .

À propos d'Exelixis, Inc. Fondée en 1994, Exelixis, Inc. (Exelixis) est une entreprise de biotechnologie axée sur l'oncologie reconnue et qui s'efforce d'accélérer la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments pour les cancers difficiles à traiter. À la suite des premiers travaux sur la génétique des systèmes modèles, Exelixis a établi une vaste plateforme de recherche et de développement de médicaments qui a servi de base à ses efforts continus pour offrir de nouvelles thérapies contre le cancer aux patients dans le besoin. Les efforts de recherche d'Exelixis ont donné lieu à quatre produits disponibles sur le marché : CABOMETYX® (cabozantinib), COMETRIQ® (cabozantinib), COTELLIC® (cobimetinib) et MINNEBRO® (esaxérosène). Exelixis a également conclu des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan afin d'offrir ces médicaments importants aux patients du monde entier. Soutenue par les revenus des produits commercialisés et des collaborations, Exelixis s'engage à réinvestir prudemment dans notre activité afin de maximiser le potentiel de notre pipeline. Exelixis complète les actifs thérapeutiques existants par des activités de développement des affaires ciblées et la recherche de médicaments internes, tout cela pour fournir la prochaine génération de médicaments Exelixis et aider les patients à récupérer et devenir plus fort que jamais, et à vivre plus longtemps. Exelixis est membre de l'indice MidCap 400 de Standard & Poor's (S&P), qui mesure la performance des entreprises de taille moyenne rentables. Pour en savoir plus sur Exelixis, visitez www.exelixis.com , suivez @ExelixisInc sur Twitter ou aimez Exelixis, Inc. sur Facebook.

