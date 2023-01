Ajinomoto y Exelixis se unen para desarrollar nuevos conjugados de anticuerpo y fármaco para el cáncer

- Ajinomoto y Exelixis firman un acuerdo de licencia para descubrir y desarrollar nuevos conjugados de anticuerpo y fármaco para el tratamiento del cáncer

TOKIO, 10 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Co., Inc. ("Ajinomoto Co.") anunció hoy un acuerdo de licencia con Exelixis, Inc. ("Exelixis") para incorporar AJICAP®, las tecnologías de enlace y bioconjugación específicas del sitio propiedad de Ajinomoto Co., en el desarrollo de ciertos programas de conjugados de anticuerpo y fármaco (ADC) de Exelixis.

Exelixis es una compañía de biotecnología enfocada en oncología comercialmente exitosa que se esfuerza por acelerar el descubrimiento, desarrollo y comercialización de nuevos medicamentos para cánceres difíciles de tratar. Utilizando su red de colaboraciones bioterapéuticas, la compañía está desarrollando ADC de próxima generación para el tratamiento de varios tipos de cáncer. Ajinomoto Co. es un proveedor líder de tecnología para productos biofarmacéuticos y propietario de CDMO Ajinomoto Bio-Pharma Services. AJICAP® es la bioconjugación específica del sitio patentada de Ajinomoto Co. y las tecnologías de enlace estable compatibles con los isotipos de anticuerpos de uso común. La tecnología AJICAP incluye su característica "lista para usar", que permite que cualquier anticuerpo terapéutico en cualquier etapa de desarrollo se conjugue con las cargas útiles de fármacos de elección sin necesidad de ingeniería de anticuerpos o desarrollo de líneas celulares, y enlazadores estables/hidrofílicos para generar conjugados de anticuerpos y fármacos con una ventana terapéutica mejorada.

Como parte del acuerdo de licencia, Exelixis tendrá derecho a usar la tecnología AJICAP para respaldar su objetivo de promover múltiples ADC con el potencial de mayor eficacia y menor toxicidad que las opciones disponibles actualmente. Ajinomoto Co. es elegible para recibir pagos por hitos comerciales, normativos y de desarrollo, así como regalías sobre ventas comerciales.

El doctor Tatsuya Okuzumi, director general del Grupo de Desarrollo Comercial, Departamento de Servicios Biofarmacéuticos, Ajinomoto Co., expresó: "Estamos muy emocionados de apoyar a Exelixis, líder en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de fármacos oncológicos, en el desarrollo de nuevos conjugados de anticuerpo y fármaco. La combinación de los anticuerpos y las cargas útiles de Exelixis con AJICAP de Ajinomoto Co. abre una amplia gama de aplicaciones oncológicas y puede aprovecharse para proporcionar un beneficio clínico a los pacientes".

Acerca de Ajinomoto Co. y Ajinomoto Bio-Pharma Services Con base en el mensaje corporativo "Eat Well, Live Well", Ajinomoto Co., Inc. ha estado investigando científicamente las posibilidades de los aminoácidos para apuntar al crecimiento futuro mediante la creación de nuevo valor a través de y soluciones innovadoras para las comunidades y la sociedad. Para obtener información adicional sobre Ajinomoto Co. (TYO: 2802), visite www.ajinomoto.com .

Como su brazo farmacéutico, Ajinomoto Bio-Pharma Services es una organización de fabricación y desarrollo por contrato (CDMO) completamente integrada con sitios en Bélgica, Estados Unidos, Japón e India, que ofrece servicios completos de desarrollo, fabricación cGMP y acabado de llenado aséptico para pequeñas y medianas empresas. API de molécula grande e intermedios. Para obtener más información sobre los servicios de Ajinomoto Bio-Pharma, visite www.AjiBio-Pharma.com .

Además, Ajinomoto Co. y Ajinomoto Bio-Pharma Services ofrecen una amplia gama de capacidades y tecnologías de plataforma innovadoras para programas piloto y preclínicos en cantidades comerciales, incluida la tecnología de fabricación de oligonucleótidos AJIPHASE®, los sistemas de expresión de proteínas CORYNEX® y TALAMAX®, AJICAP ® tecnologías de enlace y conjugación específicas del sitio para ADC, fabricación de flujo continuo y más. Para obtener información adicional sobre las tecnologías de la plataforma, visite https://ajibio-pharma.ajinomoto.com/ .

Acerca de Exelixis, Inc. Fundada en 1994, Exelixis, Inc. (Exelixis) es una compañía de biotecnología enfocada en oncología comercialmente exitosa que se esfuerza por acelerar el descubrimiento, desarrollo y comercialización de nuevos medicamentos para cánceres difíciles de tratar. Tras el trabajo inicial en la genética del sistema modelo, Exelixis estableció una amplia plataforma de descubrimiento y desarrollo de fármacos que ha servido como base para nuestros esfuerzos continuos para llevar nuevas terapias contra el cáncer a los pacientes que las necesitan. Los esfuerzos de descubrimiento de Exelixis han resultado en cuatro productos disponibles comercialmente, CABOMETYX® (cabozantinib), COMETRIQ® (cabozantinib), COTELLIC® (cobimetinib) y MINNEBRO® (esaxerenona), y Exelixis se ha asociado con compañías farmacéuticas líderes para llevar estos importantes medicamentos a pacientes de todo el mundo. Con el respaldo de los ingresos de los productos comercializados y las colaboraciones, Exelixis se compromete a reinvertir de manera prudente en nuestro negocio para maximizar el potencial de nuestra cartera. Exelixis está complementando los activos terapéuticos existentes con actividades específicas de desarrollo comercial y descubrimiento interno de fármacos, todo para ofrecer la próxima generación de medicamentos Exelixis y ayudar a los pacientes a recuperarse más fuertes y vivir más tiempo. Exelixis es miembro del índice MidCap 400 de Standard & Poor's (S&P), que mide el rendimiento de las medianas empresas rentables. Para obtener más información sobre Exelixis, visite www.exelixis.com , siga a @ExelixisInc en Twitter o dele Me gusta a Exelixis, Inc. en Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpg

SOURCE Ajinomoto Bio-Pharma Services