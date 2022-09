Ajman Bank lanzará la primera tarjeta táctil Mastercard del mundo, impulsando la inclusión en los EAU

Las muescas distintivas de la tarjeta táctil permiten a los invidentes y a las personas con visión parcial distinguir fácilmente la tarjeta

DUBAI, EAU, 2 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Mastercard y Ajman Bank han reforzado su compromiso con la inclusión a través de una nueva iniciativa diseñada para ampliar el acceso a la economía digital. La primera Touch Card del mundo es una tarjeta de pago accesible que permitirá a las personas ciegas o con problemas de visión facilitar los pagos y distinguir entre sus tarjetas.

Ajman Bank to Launch World’s First Mastercard Touch Card, Driving Inclusion across UAE Mastercard Logo

Hay pocas formas efectivas para que las personas ciegas o con visión reducida determinen rápidamente si tienen en sus manos una tarjeta de crédito, débito o prepago, sobre todo porque cada vez hay más tarjetas con diseños planos sin nombres ni números en relieve. Mastercard está abordando este reto con una sencilla innovación y ha introducido un sistema de muescas en el lateral de la tarjeta para ayudar a los consumidores a utilizar la tarjeta correcta, de la forma correcta.

"En Ajman Bank la inclusión es un aspecto integral de nuestra cultura corporativa y responsabilidad social. La innovación tiene el poder de cambiar el mundo a mejor. Estamos encantados de asociarnos con Mastercard para ser los primeros en ayudar a impulsar esta solución innovadora que nos ayudará a responder a las necesidades de todos. Para los clientes con discapacidades visuales, la selección de la tarjeta adecuada puede ser muy a menudo una experiencia difícil. Touch Card permite a los consumidores distinguir rápidamente qué tarjeta están utilizando gracias a las tres muescas distintivas. Siempre hemos apreciado la visión de Mastercard para pensar en nuevas formas de innovar y hacer las cosas de manera diferente para servir a más personas," dijo Mohamed Amiri, consejero delegado de Ajman Bank.

Moza Al Akraf Al Suwaidi, Subsecretario del Ministerio de Desarrollo Comunitario ha declarado: "La accesibilidad es un derecho humano y esta última iniciativa de Mastercard abrirá nuevas posibilidades para la inclusión de las personas con discapacidad visual en la economía digital. La colaboración de Ajman Bank con Mastercard facilitará la vida diaria de muchas personas. Se alinea con los objetivos sociales y comunitarios de los Emiratos Árabes Unidos para promover un entorno inclusivo para todos aprovechando el infinito poder y potencial de la tecnología para enriquecer el bienestar de las personas independientemente de sus capacidades."

"Esta iniciativa lleva la inclusión al siguiente nivel, ya que buscamos promover la accesibilidad de formas nuevas y significativas. Esta colaboración, pionera en el mundo, con Ajman Bank para introducir la tarjeta Mastercard Touch Card ofrecerá un mayor nivel de independencia y seguridad a las personas ciegas y con problemas de visión de los EAU," comentó Raja Rajamannar, responsable de Marketing y Comunicaciones y presidente de Healthcare, Mastercard.

La Touch Card ha sido diseñada para funcionar con los terminales de los puntos de venta y los cajeros automáticos, lo que garantiza su implantación a gran escala: las tarjetas de crédito tienen una muesca cuadrada; las de débito, una muesca redondeada; y las de prepago, una muesca triangular. Además de los consumidores invidentes o con problemas de visión, cualquier persona que se encuentre en un entorno con poca luz o que tenga que introducir la mano en la cartera o el monedero puede beneficiarse del diseño de la tarjeta táctil.

La tarjeta táctil de Ajman Bank ofrece además ventajas que se adaptan a las necesidades específicas de cada titular, entre las que se incluyen devoluciones en efectivo de hasta el 10% que pueden seleccionarse en cuatro categorías: combustible, gastos en línea, comestibles y gastos escolares.

Según los últimos datos disponibles, el 15% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad, lo que constituye el mayor grupo minoritario del mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que, en todo el mundo, al menos 2.200 millones de personas tienen problemas de visión. Un reciente estudio de Mastercard, Bridging the Disability Gap: An Opportunity to Make a Positive Impact, reveló que la inclusión digital es el camino hacia la inclusión financiera de las personas con discapacidad. Destaca que existe una clara oportunidad para que la industria trabaje en colaboración para lograr un impacto positivo en la vida de millones de personas en todo el mundo.

El concepto de Mastercard ha sido examinado y respaldado por el Royal National Institute of Blind People (RNIB) de Reino Unido y VISIONS/Services for the Blind and Visually Impaired de EE.UU. La tarjeta ha sido diseñada por IDEMIA, líder mundial en identidad aumentada, que proporciona soluciones de confianza tanto en el espacio físico como en el digital.

Noteas al editor:

La Touch Card ha recibido varios reconocimientos por su concepto y diseño innovadores:

Touch Card fue nombrada finalista en los World Changing Ideas Awards de Fast Company en la categoría "Excelencia General"

El Royal National Institute of Blind People (RNIB) reconoció a Touch Card como un finalista en la categoría "Diseño para todos" en su programa de premios anuales

Disability:IN concedió el 2022 Marketplace Innovator of the Year Award a Mastercard por Touch Card

Touch Card ganó dos platas y un bronce en los Cannes Lions Awards

A principios de este año, el propio diseño de la tarjeta fue nombrado finalista en los International Card Manufacturers Association (ICMA) Elan Awards

Acerca de Mastercard

Mastercard ( NYSE: MA), www.mastercard.com, es una empresa tecnológica global del sector de los pagos. Nuestra misión es conectar y potenciar una economía digital inclusiva que beneficie a todos, en cualquier lugar, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Utilizando datos y redes seguras, asociaciones y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a las personas, instituciones financieras, gobiernos y empresas a desarrollar su mayor potencial. Nuestro cociente de decencia, o DQ, impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestra empresa. Con conexiones en más de 210 países y territorios, estamos construyendo un mundo sostenible que abre posibilidades inestimables para todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1889896/ULTRACASH_FCARD.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1889894/Ajman_Bank_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1889895/Mastercard_Logo.jpg

SOURCE Ajman Bank & Mastercard