Ajuda para a Mina de Carvão Jiangzhuang criar um ambiente de trabalho "sem acidentes" com a tecnologia de vídeo inteligente da Hikvision

Estes foram alguns dos desafios enfrentados pela Mina de Carvão Jiangzhuang da província chinesa de Shangdong, que cobre uma área subterrânea de 43 quilômetros quadrados e produz mais de 1,8 milhões de toneladas de carvão por ano. A principal prioridade da equipe de administração da mina é a segurança dos trabalhadores, e as práticas de trabalho e produção são monitoradas 24 horas por dia para minimizar os riscos de acidentes.

Kong Qingwei, diretor do escritório de despacho da Mina de Carvão Jiangzhuang, declarou: "Precisamos responder imediatamente a situações de insegurança na mina, sejam elas causadas por fatores ambientais, máquinas com mau funcionamento ou funcionários que não seguem os procedimentos de trabalho autorizados".

Embora a mina invista fortemente em treinamento de segurança e equipamentos para seus trabalhadores, seu sistema de vigilância antiquado dificultava o monitoramento da saúde e segurança em áreas-chave da mina. "Nosso sistema de vigilância anterior exigia que monitorássemos cerca de 30 telas, 24 horas por dia, muitas vezes com qualidade inferior de imagem causada por condições de baixa luminosidade ou poluição luminosa", disse Kong Qingwei. "Isso tornava nosso trabalho extremamente difícil e cansativo, além de afetar nossa capacidade de reagir aos problemas de segurança com a rapidez necessária".

Melhor segurança para os trabalhadores com a tecnologia de vídeo inteligente da Hikvision

Para resolver os desafios de saúde e segurança, a Mina de Carvão Jiangzhuang instalou um sistema inteligente de vigilância e controle por vídeo da Hikvision.

A solução da Hikvision apresenta imagens de vídeo cristalinas, mesmo em condições de pouca luz, ou onde a poluição luminosa é criada por luzes ou faixas refletoras. Esta qualidade e clareza de imagem assegura que riscos ocultos possam ser identificados mais rápida e facilmente, permitindo à equipe de segurança agir mais rapidamente e proteger os trabalhadores em todas as áreas da mina.

Além da qualidade superior de imagem, as câmeras da Hikvision possuem tecnologias de aprendizado profundo para identificar e reagir aos riscos de saúde e segurança na mina automaticamente, e em tempo real. Especificamente, as câmeras podem identificar quando os trabalhadores se desviam dos procedimentos de trabalho aprovados e envia alertas para a equipe de segurança a fim de garantir que o pessoal possa ser mobilizado antes que ocorram acidentes.

Por exemplo, os trabalhadores estão proibidos de se aproximar demais dos guinchos quando estão funcionando devido a riscos de segurança, mas isso é difícil de monitorizar com câmeras de vídeo tradicionais. "O novo sistema da Hikvision aumenta a segurança dos trabalhadores, pois monitora as áreas ao redor dos guinchos e outros equipamentos, e envia alertas se os trabalhadores se aproximarem demais", disse Kong Qingwei.

Melhor saúde e segurança dos trabalhadores em tempo real e com dicas de como reagir

Nos primeiros três meses de operação, o novo sistema da Hikvision identificou mais de 30 desvios dos procedimentos operacionais seguros. Zhang Liu, engenheiro-chefe adjunto da Mina de Carvão Jiangzhuang, declarou: "No passado, muitos destes riscos de segurança poderiam ter passado despercebidos. No entanto, o sistema da Hikvision permitiu-nos identificar cada incidente em tempo real e tomar medidas imediatas para proteger nossos trabalhadores, o que é um resultado extremamente satisfatório para nós".

Proporcionado melhora continua dos procedimentos de segurança

Além de alertar a equipe sobre possíveis riscos de segurança em tempo real, o sistema da Hikvision também registra os detalhes de qualquer incidente de segurança para análise posterior.

"Além de capturar com precisão os desvios dos procedimentos seguros de trabalho, o sistema da Hikvision realiza funções de reprodução e download", disse Zhang Liu. "Podemos usar as ações que gravamos para proporcionar uma melhora contínua dos procedimentos de segurança e, em última análise, para colaborar com nossa visão de uma mina 'sem acidentes'", acrescentou.

Para requisitos de segurança específicos de minas

A solução da Hikvision está configurada para funcionar em usos específicos de segurança de minas, como o monitoramento constante dos níveis de água superficial em diferentes áreas da mina.

"A infiltração constante de formações rochosas significa que a água superficial pode se acumular em diferentes áreas da mina, o que é um problema em termos de possíveis inundações, danos à infraestrutura e riscos à segurança dos trabalhadores", disse Zhang Liu. "Com o sistema da Hikvision, podemos controlar constantemente os níveis das águas superficiais e tomar medidas para lidar com quaisquer problemas que surjam antes dos níveis de água excederem os limites seguros", acrescentou ele.

Além do controle das águas superficiais, a solução da Hikvision oferece mais segurança em outras áreas potencialmente perigosas da mina, incluindo túneis inclinados que são utilizados para o transporte de carvão e outros materiais no subsolo. "O sistema da Hikvision é como um 'olho' inteligente para nós em todas as áreas da mina, ajudando-nos a identificar potenciais problemas de segurança de forma oportuna e precisa e proteger nossos trabalhadores em todos os momentos", disse Kong Qingwei.

Maior eficácia da equipe de segurança

Com alertas automáticos para todos os tipos de potenciais ameaças à segurança, a equipe de segurança pode ser muito mais eficaz, sem necessidade de monitorar constantemente as imagens de vídeo. "Em vez de olhar para imagens granulosas em 30 telas, agora podemos passar mais tempo reagindo a incidentes, ajudando os trabalhadores e mantendo-os seguros", disse Zhang Liu. "Este é um exemplo clássico de como a automação pode ajudar a melhorar a segurança nas minas e também reduzir a cansativa carga de trabalho associada ao monitoramento manual de telas".

