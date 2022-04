Ak ste si v období od apríla 2020 do júna 2020 zakúpili kmeňové akcie GTV alebo cenné papiere digitálnych aktív označované ako G-Coins alebo G-Dollars, môžete mať nárok na podielovú platbu z fondu Fair Fund spoločnosti GTV Media Group

SEATTLE, 15. apríla 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JND Legal Administration oznamuje, že 13. septembra 2021 americká Komisia pre cenné papiere a burzu (Securities and Exchange Commission – SEC) vydala príkaz na začatie a súčasné vysporiadanie konaní o zastavení činnosti proti odporcom - spoločnosti GTV Media Group, Inc. (ďalej len GTV), Saraca Media Group, Inc. (ďalej len Saraca) a Voice of Guo Media, Inc. V príkaze komisia SEC zistila, že približne od apríla 2020 do júna 2020 odporcovia vo všeobecnosti žiadali od tisícov jednotlivcov, aby investovali do ponuky kmeňových akcií GTV. Komisia SEC ďalej zistila, že počas toho istého obdobia GTV a Saraca (ďalej len subjekty G) tiež žiadali jednotlivcov, aby investovali do ponuky digitálnych aktív. Podľa príkazu v dôsledku týchto dvoch neregistrovaných ponúk cenných papierov, ktorých výnosy boli zmiešané, odporcovia spoločne získali približne 487 miliónov USD od viac ako 5 000 investorov vrátane jednotlivcov v USA. Komisia SEC nariadila odporcom zaplatiť 486 745 063 USD ako nápravu, plus úroky z predbežného rozhodnutia vo výške 17 688 365 USD a 35 000 000 USD ako občianske peňažné pokuty, v celkovej výške 539 433 428 USD v prospech SEC. Komisia SEC tiež vytvorila Fair Fund (Spravodlivý fond) v súlade s článkom 308 písm. a) Sarbanes-Oxleyho zákona z roku 2002, takže zaplatené pokuty spolu s platbou za nápravu a zaplateným úrokom môžu byť rozdelené medzi poškodených investorov. K dnešnému dňu odporcovia uhradili celkovo 455 439 194,49 USD. Akékoľvek dodatočné finančné prostriedky získané od odporcov v súlade s príkazom budú pridané do fondu Fair Fund. Prostriedky fondu Fair Fund boli uložené na Úrade pre fiškálne služby („BFS") ministerstva financií USA na investície.

Subjekty G [dátumy začiatku a konca príslušného obdobia (vrátane)]:

Kmeňové akcie GTV [ 20.4.2020 až 2.6.2020]; a

až 2.6.2020]; a G-Dollars alebo G-Coins [ 1.4.2020 až 30.6.2020];

Komisia SEC 14. októbra 2021 vymenovala firmu Miller Kaplan Arase LLP za správcu dane. Dňa 23. novembra 2021 Komisia SEC tiež vymenovala spoločnosť JND Legal Administration za správcu fondu (ďalej len správca fondu). Komisia SEC schválila plán (ďalej len „plán") rozdelenia fondu Fair Fund spoločnosti GTV Media Group. Plán je verejne dostupný na stránke www.GTVMediaGroupFairFund.com a v tejto súvislosti je k dispozícii na webovej stránke komisie SEC na adrese https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/gtv-media-group.htm

Ak ste si počas príslušného obdobia zakúpili jeden alebo viac cenných papierov uvedených vyššie a chceli by ste sa uchádzať o právo na podiel z fondu Fair Fund spoločnosti GTV Media Group, musíte správcovi fondu, do dňa ukončenia uplatňovania nárokov, predložiť vyplnený a podpísaný formulár Proof of Claim (Dôkaz o nároku) (ďalej len Formulár nároku) vrátane primeranej podpornej dokumentácie o vašich nákupoch a vyplneného daňového osvedčenia.

Formulár nároku je k dispozícii na stránke www.GTVMediaGroupFairFund.com Formulár nároku môžete odoslať online najneskôr do 23:59 hod. PT v deň ukončenia uplatňovania nárokov podľa pokynov na stránke www.GTVMediaGroupFairFund.com/claim Prípadne môžete svoj Formulár nároku zaslať správcovi fondu. Formuláre nároku musia byť pri odoslaní poštou ako zásielka prvej triedy označené poštovou pečiatkou najneskôr do dňa ukončenia nároku. Ak nie sú zaslané poštou ako zásielka prvej triedy, musia byť správcovi fondu doručené do dňa ukončenia uplatňovania nárokov. Ak Formulár nároku nie je predložený online, mal by byť zaslaný na nasledujúcu adresu:

GTV Media Group Fair Fund

c/o JND Legal Administration

PO Box 91403

Seattle, WA 98111

Ďalšie informácie o Spravodlivom fonde GTV Media Group, vrátane plánu rozdelenia, oznámenia o pláne, Formulára nároku, príslušných termínov a súvisiacich materiálov, sú k dispozícii na webovej stránke rozdelenia www.GTVMediaGroupFairFund.com. Môžete získať ďalšie informácie alebo si vyžiadať kópie Formulára nároku tak, že kontaktujete správcu fondu na bezplatnom čísle 866-853-5013, odošlete e-mail na adresu [email protected], alebo napíšete na adresu:

Aktuálne informácie pravidelne a často sledujte na webovej stránke www.GTVMediaGroupFairFund.com.

