Akaan Lombard International sur le point d’acquérir les activités d’assurance-vie de Principal Seguros, S.A. de C.V., au Mexique, pour alimenter sa croissance dans la région

PHILADELPHIE, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

Lombard International, leader mondial en solutions de structuration patrimoniale pour les personnes très fortunées et les institutions, a annoncé aujourd'hui que sa coentreprise mexicaine, Akaan Lombard International (la « Société »), avait conclu un accord en vue d'acquérir les activités d'assurance-vie de Principal Seguros, S.A. de C.V. Cette acquisition est soumise à l'approbation des autorités de réglementation et devrait être finalisée plus tard dans l'année.

Cette acquisition permettra à Akaan Lombard International d'accélérer ses projets de croissance pour le Mexique et l'Amérique latine, répondant aux besoins des personnes très fortunées, de leur famille et institutions de la région. La Société y gagnera environ 8.000 clients mexicains. Ces clients bénéficieront de l'engagement à long terme et de la présence locale d'Akaan Lombard International sur le marché mexicain, notamment un reporting de haute qualité et un excellent service client.

Pour John Hillman, Group Chief Executive Officer de Lombard International: « Ce sont des moments passionnants pour nous. Cette acquisition démontre notre engagement envers nos partenaires et clients mexicains et latino-américains, tout en soutenant nos ambitions de croissance mondiale par le biais d'opportunités organiques et inorganiques. Avec une implantation en Asie, en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine, nous développons une présence mondiale unique dans notre secteur, et sommes en mesure de servir nos clients avec succès à l'échelle mondiale en tirant parti de notre expertise interne et d'un réseau de partenariat inégalé. »

Et Ken Kilbane, Executive Vice President, Head of Global Distribution chez Lombard International, d'ajouter : « Nous sommes ravis d'avoir un partenariat solide avec Akaan, une entreprise dotée d'une grande expertise, d'une solide expérience et d'une excellente réputation au Mexique. Notre coentreprise nous assure une présence locale sur un marché en croissance, nous permettant ainsi de fournir des solutions innovantes pour mieux répondre aux besoins des particuliers fortunés. »

Avant que le Chairman et fondateur d'Akaan, Fernando Quiroz, ne conclut : « Cette acquisition représente une étape importante pour Akaan Lombard International. Suite au lancement de notre coentreprise avec Lombard International, nous sommes satisfaits du bon travail réalisé et des progrès obtenus ensemble. Nous nous tournons avec enthousiasme vers l'avenir, car nous apportons des solutions de planification patrimoniale de classe mondiale au marché mexicain. »

À propos de Lombard International

Fort de plus de 25 ans d'expérience, Lombard International est leader en solutions patrimoniales fondées sur l'assurance-vie. Nous disposons des ressources et de l'expertise nécessaires pour proposer des solutions de structuration patrimoniale, au moyen de produits d'assurance-vie en unités de compte, aux personnes très fortunées, à leur famille ainsi qu'aux institutions du monde entier.

Le groupe global Lombard International s'est constitué en septembre 2015. Avec des sièges situés au Luxembourg et à Philadelphie, couvrant plus de 20 marchés aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine, nous sommes en mesure de proposer des solutions de gestion patrimoniale dans de nombreuses juridictions à travers le monde, tout en ayant une connaissance approfondie des exigences locales.

Le groupe gère plus de 41,2 milliards d'euros d'actifs au 31 décembre 2017 ; son effectif, d'environ 600 personnes, inclut plus de 60 experts spécialisés dans de nombreuses juridictions.

Lombard International est détenu par des fonds gérés par Blackstone Group L.P., l'un des leaders mondiaux dans le secteur avec 434 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2017.

Pour plus d'information veuillez visiter : http://www.lombardinternational.com

À propos d'Akaan



Akaan est une société de gestion de patrimoine établie au Mexique qui propose des solutions de gestion financière et de gestion de patrimoine optimales aux particuliers, aux familles et aux institutions mexicaines.







Akaan intègre plusieurs filiales financières liées à la gestion de fortune et possède l'une des équipes bancaires les plus expérimentées et les plus professionnelles d'Amérique latine.







Akaan a été la première société de gestion d'actifs à mettre en œuvre Aladdin®, un système de gestion de portefeuille de premier plan, au Mexique, et possède l'une des meilleures plateformes technologiques pour les solutions de gestion de patrimoine dans ce pays. Son offre de produits comprend des placements alternatifs, des fonds gérés de manière tant active que passive, et des stratégies d'investissement.

Akaan est présente à Mexico, Guadalajara, Monterrey et Mérida.