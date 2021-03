Akamai lutte contre les failles de sécurité de l'authentification multifactorielle grâce à une solution anti-phishing

Akamai MFA fournit une authentification multifactorielle FIDO2 sans clés de sécurité matérielles



CAMBRIDGE, Massachusetts, 17 mars 2021 /PRNewswire/ -- Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ : AKAM), la solution la plus fiable au monde pour la protection et la diffusion d'expériences numériques, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Akamai MFA, une solution à l'épreuve du phishing conçue pour permettre aux entreprises de déployer rapidement l'authentification multifactorielle (MFA) FIDO2 sans avoir à déployer et à gérer des clés de sécurité matérielles. Akamai MFA utilise une application pour smartphone qui transforme les smartphones existants en une clé de sécurité matérielle pour offrir une expérience utilisateur sans encombre.

Les approches MFA actuelles qui n'utilisent pas FIDO2 peuvent être facilement manipulées et rejouées par des attaquants utilisant le phishing ou des attaques de type Man-in-the-middle. FIDO2 est la norme industrielle pour la fourniture d'un MFA sécurisé et constitue le point de départ de l'authentification sans mot de passe et sans utilisateur. Pour obtenir ce niveau de sécurité, les entreprises doivent actuellement distribuer et gérer des clés matérielles, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et accroît la complexité.



Akamai MFA est conçu pour offrir aux employés une expérience facile à utiliser et à l'épreuve du phishing, en utilisant la méthode d'authentification basée sur les normes la plus solide disponible et via une application smartphone à la place d'une clé de sécurité physique. La solution s'appuie sur FIDO2, qui fournit une cryptographie de bout en bout et un flux défi/réponse scellé, ce qui permet aux entreprises de bénéficier de la meilleure sécurité multifactorielle sans coûts supplémentaires, et offre une voie de mise à niveau simple à mesure que leurs besoins d'authentification évoluent.



« Les notifications push standard à second facteur sont facilement compromises, à moins que les entreprises ne déploient et ne gèrent des clés de sécurité matérielles, ce qui ajoute une complexité considérable », a déclaré Rick McConnell, président et directeur général du Security Technology Group d'Akamai. « Akamai MFA offre tous les avantages des normes FIDO2 et utilise un push à l'épreuve du phishing sur un smartphone qui permet aux entreprises de passer au niveau supérieur de sécurité MFA sans avoir besoin de clés de sécurité matérielles. »



« Lorsqu'il s'agit de technologies MFA, le push est roi ; rien n'est plus facile, et l'ajout de la protection FIDO2 à l'épreuve des phishings la rend sûre », a déclaré Jay Bretzmann, directeur de programme, IDC Security Products. « Akamai comprend la nécessité d'approches d'authentification à faible friction, car elle est à l'avant-garde de la technologie d'identité et d'accès et prête de plus en plus son expertise aux mises en œuvre sur le lieu de travail, alors que nous sommes tous confrontés aux réalités des employés à distance dûs à la COVID-19. »



Déployé sur la plate-forme Akamai Intelligent Edge, Akamai MFA peut être activé et géré de manière centralisée via Enterprise Center, avec une portée et une échelle mondiale pour la résilience et les performances. Le service s'intègre aux fournisseurs d'identité leaders sur le marché, notamment Microsoft Azure AD, Okta et l'Enterprise Application Access d'Akamai. Des intégrations supplémentaires sont prises en charge pour les cas d'utilisation Secure Shell (SSH) et Windows Login.



Akamai MFA est disponible dès maintenant. Pour plus d'informations sur Akamai MFA et pour activer un essai de 60 jours, veuillez visiter le site web ici. Pour en savoir plus sur les autres solutions pour les applications web et d'entreprise, veuillez consulter la suite de sécurité d'Akamai.



