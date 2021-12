Akce „Shanghai Electric Day" na výstavě Expo 2020 v Dubaji - Čínský pavilon vítá návštěvníky svými úspěchy v oblasti nové energie a inteligentních zařízení

„Jako jeden z předních dodavatelů energetických a průmyslových zařízení pomáhá společnost Shanghai Electric urychlit přechod SAE na čistou energii a změnit poměr zdrojů energií pro zajištění ekologické budoucnosti využitím svých nejmodernějších inteligentních řešení v solárním parku Mohammeda bin Rashida Al Maktouma. Doufám, že díky této zásadní události bude mít společnost Shanghai Electric možnost dále posílit spolupráci s partnery ve Spojených arabských emirátech i mimo ně," prohlásil Wang Rui, generální ředitel čínského pavilonu na výstavě Expo 2020 v Dubaji.

Spolu se zástupci společností Shanghai Electric a ACWA Power se akce zúčastnili Zhou Guangyao, zástupce ředitele čínského pavilonu na výstavě Expo 2020 v Dubaji, a Abdulhameed AlMuhaidib, generální ředitel společnosti Noor Energy 1.

Spojené arabské emiráty zahájily v roce 2017 dubajskou strategii čisté energie 2050, jejímž cílem je zvýšit podíl čisté a obnovitelné energie v Dubaji ze 7 % v roce 2020 na 25 % do roku 2030 a na 75 % do roku 2050. Toho chtějí do tohoto roku dosáhnout investováním celkem 600 miliard AED, aby došlo k uspokojení rostoucí poptávky po energiích a byl zajištěn udržitelný růst ekonomiky země. Společnost Shanghai Electric jako jeden z klíčových partnerů, kteří se zavázali pomoci SAE tohoto cíle dosáhnout, byla vybrána jako dodavatel EPC (tedy technického řešení, dodávky a výstavby) čtvrté fáze solárního parku Mohammeda bin Rashida Al Maktouma pro realizaci projektů koncentračního solárního systému CSP o výkonu 700 MW a fotovoltaické elektrárny o výkonu 250 MW.

Od počátku projektu technici a pracovníci společnosti Shanghai Electric vynakládali veškeré úsilí na to, aby všechny hlavní fáze výstavby dokončili bez jakéhokoli zpoždění, a to i navzdory drsnému prostředí a vlivu pandemie onemocnění COVID-19. Solární věž uprostřed areálu koncentrační solární elektrárny CSP, která dosahuje výšky 260 metrů, bude zároveň nejvyšší stavbou svého druhu na světě. Po dokončení bude kombinovaná tepelná energie solárních věží a parabolických žlabů nepřetržitě zásobovat ekologickou energií více než 320.000 domácností, čímž dojde ke snížení emisí uhlíku o 1,6 milionu tun ročně.

Očekává se, že pátá fáze solárního parku Mohammeda bin Rashida Al Maktouma o výkonu 900 MW bude po uvedení do provozu zásobovat ekologickou energií dalších 270 000 domácností a sníží emise uhlíku o 1,1 milionu tun. Dne 9. listopadu bylo bloku A, jednomu ze tří bloků projektu o celkovém výkonu 900 MW, uděleno dočasné osvědčení o předání.

Dubajská výstava Expo 2020, která se jako první světová výstava Expo v historii koná v regionu Blízkého východu, Afriky a jižní Asie (MEASA) a potrvá 182 dní, od 1. října 2021 do 31. března 2022, sjednocuje na jednom místě technologické zázraky z celého světa, které demonstrují vědecký, technologický, ekonomický a společenský pokrok. Tématem „Connecting Minds, Creating the Future" (Propojování lidí, budování budoucnosti) je podpora inspirace, inovace a spolupráce s cílem vytvoření lepší budoucnosti. Čínský pavilon, pojmenovaný „Světlo Číny", představuje jednu z největších výstavních hal výstavy Expo 2020 v Dubaji a umožňuje globálnímu publiku navštívit místo konání prostřednictvím „cloudového zážitku".

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1710313/video.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1710314/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1710315/image_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1710316/image_3.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric