AKCE „UKRAINE AND ME" POMŮŽE UKRAJINSKÝM ŽENÁM A DĚTEM

Prodejní akce NFT spojí 27. července sílu blockchainové technologie s charitou

KYJEV, Ukrajina, 26. července 2022 /PRNewswire/ -- Organizace World Council of Careers for Women (WCCW, Světová kariérní rada žen) vyhlašuje 27. července 2022 v 0:00 kyjevského času charitativní prodejní akci NFT „Ukraine and me (Ukrajina a já)". Podle Úřadu OSN pro uprchlíky (UNHCR) zapříčinila ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 útěk více než 3,4 milionu Ukrajinců (z nichž 90 % tvoří ženy a děti) do sousedních zemí a způsobila velké ztráty na životech, destrukci a vysidlování. WCCW chce proto prostřednictvím své prodejní akce konané 27. července přispět k obnově stability a poskytnout významnou pomoc ukrajinským ženám a dětem, které trpí velkým rizikem násilí a zneužívání a odepíráním lidských práv.