AKJ est nommée meilleure plateforme de fonds spéculatifs pour la 6e fois

LONDRES, 25 avril 2022 /PRNewswire/ -- AK Jensen Investment Management Limited, le principal fournisseur de solutions de négociation et d'investissement pour les gestionnaires de fonds et les investisseurs professionnels, a remporté les HFM European Services Awards 2022 pour la meilleure plateforme de fonds spéculatifs. C'est la sixième fois au cours des sept dernières années qu'AKJ reçoit ce prix.

AKJ a commencé à développer sa plateforme de fonds spéculatifs en 2012, en proposant une offre de services complets aux gestionnaires de fonds, notamment la création de fonds, l'infrastructure juridique et réglementaire, les systèmes de négociation, le soutien du back-office et le capital d'amorçage. L'entreprise a étendu ses activités aux actifs numériques en 2016.

En commentant son prix, Gunnar C. Detlie, PDG de AK Jensen Investment Management Limited, a déclaré : « Nous avons passé les 10 dernières années à affiner et à améliorer continuellement notre solution de plateforme de fonds spéculatifs. Notre solution clé en main continue d'améliorer à la fois le contenu et la qualité des services. Comme nous sommes les meilleurs, nous sommes fiers de remporter ce prix et nous continuons d'être reconnus comme le meilleur prestataire de notre industrie. »

Anders Kvamme Jensen, fondateur d'AKJ, a ajouté : « Je suis heureux de voir que le marché reconnaît la qualité soutenue de notre offre de produits. Nous travaillons dur pour rester à l'avant-garde, et plus que jamais avec notre expansion rapide dans la crypto. En développant un écosystème de fonds spéculatifs axé sur les jetons parallèlement à notre offre traditionnelle, nous cherchons à faire en sorte que nos fonds clients soient à la pointe du marché et restent prêts à profiter du fait que tous les actifs finissent par devenir numériques. »

À propos de AKJ

Le groupe de sociétés AKJ (AKJt Holdings Limited et AK Jensen Group Limited et leurs filiales), fondé en 1995, est détenu par des actionnaires qui ont collectivement plus de 24 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le groupe est au service de fonds spéculatifs et de clients institutionnels dans 35 pays du monde entier.

L'écosystème AKJ, un environnement cryptographique entièrement intégré qui fournit des solutions de qualité institutionnelle aux gestionnaires de fonds spéculatifs, offre un accès diversifié à l'économie cryptographique pour les investisseurs institutionnels. L'écosystème AKJ, qui compte plus d'un milliard de dollars des États-Unis d'actifs dans l'écosystème et fournit des services à ses clients à hauteur de 11 milliards de dollars des États-Unis supplémentaires en actifs sous gestion, est le principal écosystème de fonds spéculatifs en cryptomonnaies en Europe. AKJ Ecosystem fournit des capitaux d'amorçage et d'accélération aux gestionnaires de fonds admissibles par l'intermédiaire de son fonds de fonds d'actifs numériques, un fonds classé au premier rang selon Eurekahedge. Les intérêts de tous les participants, investisseurs, gestionnaires de fonds et fournisseurs sont alignés grâce à AKJ Token, un jeton d'entreprise qui alimente l'écosystème.

Pour plus d'informations sur AKJ, rendez-vous sur : https://www.akj.com .

SOURCE AKJ Investment Management Limited