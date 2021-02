AKJ fait l'acquisition de FMG Malta Ltd.

HAMILTON, Bermudes, 24 février 2021 /PRNewswire/ -- AK Jensen Group Limited (« AKJ »), le principal fournisseur de solutions de négociation et d'infrastructure clés en main pour les gestionnaires de fonds, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de FMG Malta Ltd. (« FMG »), un gestionnaire de fonds d'investissements alternatifs (GFIA) intégraux pour les fonds spéculatifs traditionnels et de cryptomonnaies.

L'acquisition, qui est soumise à l'approbation de l'autorité des services financiers de Malte, permettra à AKJ d'acquérir une structure réglementaire supplémentaire fournissant une solution conjuguant avec le Brexit, un réseau de distribution et une clientèle bien établie. Par l'entremise de la transaction, les membres de FMG pourront utiliser l'offre de fonds spéculatifs clés en main d'AKJ dans l'intérêt de leurs clients.

En discutant de la transaction, Anders Kvamme Jensen, PDG d'AKJ, a déclaré : « Cela fait plus de 30 ans que FMG offre des solutions créatives aux gestionnaires de fonds sophistiqués. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe au sein de notre écosystème en constante expansion et de mettre sur le marché une gamme de produits intelligents. »

Johan G. Kahm, partenaire fondateur de FMG, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer avec AKJ. Nous avons acquis une grande expertise au cours des nombreuses années que nous avons passées à structurer notre offre de fonds, y compris notre récente expansion dans les actifs numériques. Il sera intéressant de contribuer à notre objectif commun de faire d'AKJ la destination préférée des gestionnaires de fonds en Europe et à l'étranger. »

À propos de AK Jensen Group

AK Jensen Group Limited et ses filiales, créées en 1995, sont détenues par des actionnaires qui détiennent collectivement plus de 18 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le groupe est au service de fonds spéculatifs et de clients institutionnels dans 35 pays du monde entier. Les services offerts comprennent une plateforme de services complets pour les gestionnaires de fonds spéculatifs, y compris la création de fonds; l'infrastructure juridique et réglementaire; les systèmes de négociation; le soutien du back-office; et le capital d'amorçage.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du AK Jensen Group, consultez le site https://www.akj.com.

