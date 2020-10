Aktualizace odborných doporučení pro léčbu rakoviny prsu na základě posledních důkazů jsou nyní k dispozici v několika jazycích

Organizace NCCN také upravuje svá odborná doporučení NCCN Guidelines pro země se středními a nízkými rozpočtovými příjmy v rámci stratifikačního programu NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines ( NCCN Framework ™). Existují také upravené zahraniční adaptace odborných doporučení NCCN Guidelines pro léčbu rakoviny prstu pro země Středního Východu a Severní Afriky (MENA) a pro Španělsko a také harmonizované verze NCCN Guidelines TM pro subsaharskou Afriku a Karibik. Všechna tato odborná doporučení byla vytvořena ve spolupráci s místními odborníky z oboru onkologie.

Odborná doporučení pro léčbu rakoviny prstu (NCCN Guidelines for Breast Cancer) jsou také základem pro vytvoření třídílných odborných doporučení pro pacienty NCCN Guidelines for Patients ®, která pacientům s nádorovým onemocněním pomáhají komunikovat se svými lékaři o nejlepších možnostech léčby intraduktálního karcinomu prsu (též označovaný jako duktální karcinom in situ nebo DCIS), invazivních nádorů prsu a metastazujících nádorů prsu.

„Naše znalosti o tomto onemocnění se rychle zlepšují," řekl doktor William J. Gradishar, MD, z Onkologické nemocnice Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center Severozápadní univerzity a předseda odborného panelu pro přípravu pokynů NCCN Guidelines pro léčbu rakoviny prsu. „V letošním roce jsme hlavní odborná doporučení pro léčbu rakoviny prsu aktualizovali již šestkrát. Aktualizace se týkaly doplnění řady nových způsobů léčby, stagingu (stanovení stupně pokročilosti nádorového onemocnění) a také speciálních okolností, které mohou léčbu ovlivnit, jako je například gravidita."

Organizace NCCN vydává také samostatná odborná doporučení týkající se souvisejících témat, jako je například skríning , hodnocení genetických/rodinných rizik , snižování rizikových faktorů pro vznik onemocnění a podpůrná péče .

Odborné pokyny pro léčbu rakoviny prsu (NCCN Guidelines for Breast Cancer) byly v roce 2019 staženy více než 890 000 krát a staly se tak nejstahovanějšími pokyny NCCN guidelines ze všech typů nádorových onemocnění. Nejméně 335 000 stažení bylo mimo Spojené státy americké, přičemž ve Španělsku a Mexiku si uživatelé tyto pokyny stáhly více než 36 000 krát, v Číně 31 000 krát a v Brazílii 21 000 krát. Neanglické jazykové mutace těchto pokynů byly staženy více než 4 000 krát.

Více informací o odborných pokynech pro léčbu rakoviny najdete na webových stránkách NCCN.org/global a sledujte také náš hashtag #NCCNGlobal na sociálních sítích.

Bezplatné webináře pro pacienty s nádory prsu

Nadace NCCN Foundation ® pořádá dva bezplatné webináře pro pacienty s metastazujícími nádory prsu, a to dne 8. a 12. října 2020. Na těchto webinářích se zájemci dozví aktuální informace z odborných doporučení pro pacienty (NCCN Guidelines for Patients).

Více informací najdete na webové stránce nccn.org/patients/resources/breast-cancer-2020.aspx , kde se můžete také na tyto webináře přihlásit.

O národní onkologické síti National Comprehensive Cancer Network

The National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) je nezisková aliance předních onkologických zdravotnických zařízení , která se věnují péči o pacienty, výzkumu a vzdělávání. NCCN usiluje o zlepšování a zajištění kvality, účinnosti a efektivity léčby rakoviny, aby pacienti mohli žít lepší život. Doporučené postupy pro klinickou praxi v onkologii NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology ( NCCN Guidelines ®) poskytují transparentní důkazy, podpořená a odborníky odsouhlasená doporučení pro léčbu a prevenci rakoviny, včetně podpůrných služeb. Tato doporučení jsou považována za uznávaný standard klinické péče a politiku pro léčbu rakoviny. Jde o nejobsáhlejší a nejčastěji aktualizované pokyny ze všech odvětví medicíny. Pokyny pro pacienty NCCN Guidelines for Patients ® přinášejí odborné informace o léčbě rakoviny pro pacienty a pečující osoby, a to díky podpoře nadace NCCN Foundation ®. Organizace NCCN také podporuje soustavné vzdělávání , globální iniciativy , politiku a spolupráci v oblasti výzkumu a publikování v onkologii. Další informace naleznete na stránkách NCCN.org nebo sledujte NCCN na sociálních sítích Facebook @NCCNorg , Instagram @NCCNorg a Twitter @NCCN .







