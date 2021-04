Al Gihaz Holding finalise son investissement dans Enshore Subsea

L'acquisition permettra la création d'une nouvelle coentreprise dont le but sera de devenir un fournisseur de services d'intervention et de gestion de la construction sur fonds marins de premier ordre. Cette coentreprise s'appuiera sur les actifs spécialisés acquis de l'entreprise, son équipe qualifiée ainsi que l'expérience qu'elle a accumulée au fil des projets achevés afin d'aider le Royaume d'Arabie saoudite à produire 58,7 GW d'énergie propre d'ici 2030, dans le cadre des objectifs de la Vision 2030 du gouvernement saoudien.

Voici ce qu'a déclaré Sami Alangari, vice-président du groupe Al Gihaz Holding, à propos de l'entente : « Grâce à cette acquisition, Enshore Subsea profitera de l'expertise technique et financière d'Al Gihaz Contracting, qui est, depuis de nombreuses années, un fournisseur de services de production et d'électricité de premier plan au niveau local et international. Elle nous permettra également d'être en mesure de fournir des services concurrentiels, résilients et diversifiés pour soutenir des projets à l'échelle mondiale ainsi qu'au Royaume d'Arabie saoudite. Cet investissement s'inscrit dans la Vision 2030 du Royaume et ouvrira la voie à une forte implication du Groupe dans ce domaine. »

Enshore Subsea s'établira dans l'installation opérationnelle existante située au port de Blyth au Royaume-Uni, dont l'emplacement est idéal pour desservir le marché dynamique de l'éolien offshore en Europe du Nord. L'installation est également soutenue par une main-d'œuvre qualifiée qui facilite l'offre de services sur le marché offshore mondial d'intervention sur fonds marins. Parmi les services qui seront proposés, mentionnons la gestion de la conception et de la construction sur fonds marins, l'approvisionnement en main-d'œuvre qualifiée, la location d'équipement pour le creusement de tranchées sous-marines, l'intervention sur fonds marins, le développement de technologie d'outillage pour les fonds marins et l'installation de produits sous-marins souples.

Les compétences des équipes de gestion et d'exploitation actuelles d'Enshore Subsea Ltd seront conservées avec cette coentreprise.

Pierre Boyde, directeur général d'Enshore Subsea, a indiqué : « Je suis ravi que notre entreprise acquière les moyens de progresser par le biais de cette collaboration avec Al Gihaz, notamment une base de coûts durable, une énergie renouvelée et une concentration sur nos domaines d'expertise. Notre objectif est de devenir l'entrepreneur privilégié des entrepreneurs en soutenant des projets d'intervention sur fonds marins dans le monde entier. »

Cette acquisition d'Al Gihaz Holding renforce les ambitions stratégiques du Groupe d'être à l'avant-garde des nouvelles technologies propres et fait suite à de multiples investissements dans des centrales solaires et éoliennes dans différentes régions du monde. Au cours des dernières années, le Groupe a également participé activement à des projets de compteurs intelligents, d'Internet des objets et d'efficacité énergétique au Royaume-Uni.

