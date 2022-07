Al Hamra lança segunda fase de venda de residências individuais com vista para o mar em Falcon Island

A fase 2 tem um inventário de 127 casas geminadas semi-anexadas com vista para o canal e residências individuais com vista para o mar. Os investidores podem se beneficiar das opções de pagamento flexíveis, incluindo planos com início de pagamento após a entrega do imóvel, a um valor pré-definido.

A Falcon Island está localizada dentro da premiada comunidade residencial Al Hamra Village, que fica no corredor de crescimento de Ras Al Khaimah, que vai da Al Jazeera Al Hamra à ilha Al Marjan.

Juntamente com a arquitetura ultra-chique, espaços abertos e tranquilos e comodidades incomparáveis, o design e a construção das residências de Falcon Island seguirão uma abordagem ecologicamente correta, mantendo os mais altos padrões de eficiência energética, conservação da água e controle de poluição.

Isso será realizado por meio de iniciativas ecologicamente corretas, como aproveitamento a energia solar, utilização de produtos sustentáveis certificados e materiais de baixa emissão. Cada unidade conta com estações de carregamento dedicadas para carros elétricos e buggies.

A construção deve começar em setembro de 2022, com conclusão em dois anos.

Benoy Kurien, CEO do Grupo Al Hamra, declarou: "A forte resposta dos investidores internacionais à primeira fase reflete na qualidade da oferta, retornos de longo prazo garantidos pela Falcon Island e na popularidade de Ras Al Khaimah como destino preferencial para viver e passar férias. Estamos confiantes de uma resposta semelhante na segunda fase. Este empreendimento ambicioso faz parte de nosso roteiro estratégico de cinco anos, de 2023 a 2027, para impulsionar o crescimento sustentado por meio de projetos alinhados com a visão de estabelecer o Emirado como um dos principais destinos de investimento, negócios, residencial e turismo."

Entre outros destaques está a proximidade do projeto ao Al Hamra Golf Club, de classe mundial de campeonatos, e ao Al Hamra Marina e Yacht Club, apresentando uma balsa para e da marina onde você pode atracar sua embarcação e aproveitar um passeio de balsa de volta para casa. As comodidades comunitária incluem piscinas, academia, centro comunitário, trilhas de caminhada e quadra de tênis.

Ras Al Khaimah, um dos sete Emirados que formam os Emirados Árabes Unidos, é hoje o destino de turismo e investimento de crescimento mais rápido do país.

Para detalhes, envie um e-mail: [email protected] ou ligue 800 AL HAMRA.

Vídeo: Falcon Island

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1862896/Falcon_Island_by_Al_Hamra.jpg

FONTE Al Hamra

SOURCE Al Hamra