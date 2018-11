Al lado de Pelé, Kylian Mbappé se une a la familia Hublot

Pasado, presente y futuro, dos grandes hombres unidos por la pasión por el fútbol y el amor a la vida.

"Kylian es el primer futbolista actual que representa a la marca. Él sigue los pasos de Usain Bolt, con quien comparte muchos valores. Al convertirse en embajador de Hublot, Kylian se une a las leyendas del fútbol, y al Rey Pelé en particular. Estos dos hombres recientemente han mostrado sus valores comunes en las redes sociales.

Acoger a Kylian Mbappé en nuestra familia transmite un potente mensaje. La fusión del tiempo, el poder de los sueños y la pasión, la magia de un deporte; todos los cuales son valores que un atleta inspira. Cuando se conoce a Kylian, él es, por encima de todo, una buena persona; un hombre que representa el futuro y todo lo que depara. Poder reunir a Pelé, el patriarca de nuestra familia Hublot, y a Kylian, nuestro embajador más joven de todos los tiempos, es sencillamente uno de esos momentos únicos en la vida, un instante cuando el tiempo se detiene para dejar una huella eterna en la historia".

Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot

"Él es un atleta fantástico; me emocionó durante la Copa Mundial 2018, me hizo querer desempolvar mis botines de fútbol y acompañarlo en el terreno. Él todavía no se ha dado cuenta completamente, pero ha dejado su huella en la historia y, sobre todo, guardará los momentos que vivió y las hazañas que logró muy dentro de su ser. Cuando seguí sus partidos durante la Copa Mundial, podía sentir que mi cuerpo corría, mis pies marcaban un gol, mi corazón latía con esta intensa alegría, la de la victoria. ¡Tenía que decírselo y ahora tengo que conocerlo! Bien hecho y bienvenido, Kylian".

Pelé, embajador de Hublot

"Es un enorme honor conocer al Sr. Pelé. Y un gran motivo de orgullo encontrarme a su lado en la familia Hublot. Para mí, Hublot es un verdadero favorito. He sido admirador de sus relojes y de su filosofía por mucho tiempo. El encuentro con Jean-Claude Biver y Ricardo Guadalupe, quienes dirigen esta empresa, fue decisivo. Necesito poder identificarme tanto con los valores de la marca con que me asocio como con las personas que la dirigen. Hublot representa esta fusión de innovación, nuevas tecnologías y nuevos materiales, por la cual siento una gran atracción. Ellos apoyan mi deporte incondicionalmente y están asociados con mis mejores momentos en el fútbol, ¡y por eso me siento orgulloso de convertirme en el primer futbolista actual que ejerce de embajador de la marca! ¡Por eso soy Hublot!".

Kylian Mbappé, embajador de Hublot

www.hublot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/778618/Hublot_Mbappe.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/778617/Hublot_Pele.jpg

FUENTE Hublot

Related Links

http://www.hublot.com