Alaska Airlines e Microsoft assinam parceria para reduzir as emissões de carbono com voos movidos a combustível sustentável em rotas importantes

SEATTLE e REDMOND, Washington, 23 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Os funcionários da Microsoft Corp. que voam entre as sedes mundiais da empresa em Redmond, Washington, e na Califórnia pela Alaska Airlines voarão de forma mais sustentável graças ao uso do combustível sustentável de aviação (SAF, sigla em inglês) que será usado em suas viagens de negócios. O SAF, fornecido pela SkyNRG, é uma opção importante para a indústria da aviação na redução das emissões de CO 2 no ciclo de vida do serviço que oferecem. Esta primeira parceria do tipo nos EUA é um modelo para outras empresas e organizações comprometidas com a redução do impacto ambiental das viagens aéreas de negócios.

O contrato se aplica às emissões de CO 2 de viagens de funcionários da Microsoft entre o Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma e o Aeroporto Internacional de São Francisco, o Aeroporto Internacional de San Jose e o Aeroporto Internacional de Los Angeles - as três rotas mais populares usadas por funcionários da Microsoft na Alaska Airlines. Sob um contrato de parceria separado, a Microsoft comprará créditos de SAF da SkyNRG, e o combustível sustentável será entregue ao sistema de abastecimento do aeroporto usado pela Alaska Airlines. As empresas irão explorar a expansão do programa no futuro.

"Depois de uma década promovendo o combustível de aviação sustentável, esta parceria representa um marco significativo no trabalho para tornar o SAF uma alternativa comercialmente viável de combustível de aviação", disse Brad Tilden, CEO da Alaska Airlines. "O SAF nos permite voar de maneira mais limpa e reduzir o nosso impacto no meio ambiente. No entanto, não podemos fazer isso sozinhos, devemos trabalhar junto com outros setores e líderes de negócios como a Microsoft e a SkyNRG, entre outros que estão pensando grande para atingir nossos objetivos e aumentar o mercado para o SAF."

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Alaska Airlines para tornar as viagens aéreas de negócios um pouco mais ecológicas, usando o combustível de aviação sustentável fornecido pela SkyNRG para reduzir o impacto de carbono dos voos que os funcionários da Microsoft mais usam", disse Judson Althoff, vice-presidente executivo da Microsoft's Worldwide Commercial Business. "Esperamos que este modelo de combustível de aviação sustentável seja usado por outras empresas como uma forma de reduzir o impacto ambiental de suas viagens de negócios."

A Microsoft, a Alaska Airlines e a SkyNRG esperam que esta parceria sirva como exemplo para outras empresas e organizações também adquirirem o SAF e apoiarem o desenvolvimento da indústria de combustível de aviação sustentável, criando assim uma tendência de demanda estável, aumentando o fornecimento e reduzindo o custo do SAF. As três empresas também apoiam o desenvolvimento de um padrão global de contabilidade ambiental para compras corporativas voluntárias de SAF por meio de sua participação em um projeto piloto da iniciativa Clean Skies for Tomorrow do Fórum Econômico Mundial. As empresas planejam realizar fóruns corporativos e de fornecedores para compartilhar aprendizados e aumentar o interesse em usar o SAF para reduzir as emissões de carbono das viagens de negócios.

A Alaska Airlines é uma das companhias aéreas mais eficientes em termos de combustível dos EUA, com um forte compromisso com a sustentabilidade. Ela foi uma das primeiras companhias aéreas a usar o SAF em viagens de passageiros, operando quase 80 voos nos últimos 10 anos. Com uma frota com baixo consumo de combustível e uso de tecnologia moderna na cabine de comando, a Alaska Airlines reduziu sua meta de intensidade de emissões de gases de efeito estufa em 16% desde 2012. Saiba mais sobre a parceria no site https://blog.alaskaair.com/company-news/fly-greener/alaska-microsoft-reducing-carbon-footprint/.

A Microsoft tem metas ambiciosas de sustentabilidade, incluindo o compromisso de ser carbono negativo até 2030 e remover do meio ambiente mais carbono do que emitiu desde sua fundação até 2050. A compra e o uso do SAF contribuem para os objetivos de sustentabilidade da empresa.

Por mais de uma década, a SkyNRG liderou o desenvolvimento da criação de um mercado de combustível de aviação sustentável, adotando uma abordagem totalmente comprometida com a sustentabilidade. Substituir combustíveis de aviação fósseis pelo SAF e garantir a sustentabilidade social e ambiental em toda a cadeia de abastecimento é o objetivo da SkyNRG.

"O surgimento de um sistema de produção e mercado de combustível de aviação sustentável é uma oportunidade única de lançar uma nova fonte de energia para uma indústria inteira, guiada por fortes padrões de sustentabilidade desde o início", disse Theye Veen, diretor administrativo, SkyNRG. "Estamos muito satisfeitos por termos as empresas líderes Microsoft e Alaska Airlines como parceiras nesta próxima etapa."

Como parte do acordo de parceria da Microsoft com a SkyNRG, a Microsoft se tornará o mais novo membro da Board Now, uma coalizão de empresas líderes que visa acelerar a transição para viagens aéreas sustentáveis. As organizações se comprometem a reduzir as emissões de carbono produzidas por aeronaves e contribuir diretamente para o desenvolvimento de um novo nível de produção de SAF.

O que é o combustível de aviação sustentável

Em vez de ser derivado do petróleo, o SAF é geralmente produzido a partir de recursos sustentáveis, como óleos usados e resíduos agrícolas. Ele pode até mesmo ser produzido a partir do carbono capturado do ar. O SAF é uma solução importante para a indústria da aviação porque não ajuda apenas na redução das emissões de CO 2 , mas também contribui para outros benefícios sociais e ambientais positivos, como a criação de empregos e a biodiversidade. O SAF resulta em uma redução nas emissões de carbono em todo o seu ciclo de vida. O SAF fornecido pela SkyNRG sob este acordo é produzido nos EUA pela World Energy usando óleos residuais e oferece uma redução de carbono de aproximadamente 75% em comparação com o combustível fóssil para aviação. A SkyNRG garante a sustentabilidade do combustível que fornece por meio de sua certificação da Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), a norma mais completa e robusta para verificação de práticas sustentáveis, e seu próprio Conselho de Sustentabilidade independente, que inclui representantes do WWF International, da European Climate Foundation, da Solidaridad Network e da Universidade de Groningen.

Sobre a Alaska Airlines

A Alaska Airlines e seus parceiros regionais atendem a mais de 115 destinos nos Estados Unidos e na América do Norte, fornecendo serviços aéreos essenciais para nossos clientes, juntamente com remessas de cargas essenciais, como entregas de alimentos, remédios, correio e e-commerce. Com centros em Seattle, São Francisco, Los Angeles, Portland, Oregon e Anchorage, no Alasca, a companhia aérea é conhecida por suas tarifas baixas, atendimento ao cliente premiado e esforços de sustentabilidade. Com a Alaska Airlines e seus parceiros globais, os clientes podem ganhar e resgatar milhas em voos para mais de 800 destinos em todo o mundo. Saiba mais sobre a Alaska Airlines nos sites newsroom.alaskaair.com e blog.alaskaair.com. A Alaska Airlines e a Horizon Air são subsidiárias do Alaska Air Group (NYSE: ALK).

Sobre a SkyNRG

A SkyNRG é pioneira e líder mundial em combustível de aviação sustentável. Tendo fornecido combustível para mais de 30 companhias aéreas em todos os continentes, a missão da SkyNRG é fazer do SAF o novo padrão global, impulsionado por práticas sustentáveis em toda a cadeia de abastecimento. Para maiores informações, consulte www.skynrg.com e www.boardnow.org.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite a transformação digital para a era de uma nuvem inteligente e uma borda inteligente. Sua missão é capacitar cada pessoa e cada organização no planeta para que alcancem ainda mais.

