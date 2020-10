Alaska Airlines et Microsoft signent un partenariat pour réduire les émissions de carbone grâce à des vols alimentés en carburant aviation durable sur les principales routes

Le carburant aviation durable fourni par le leader du secteur SkyNRG annonce une nouvelle approche pour les voyages d'affaires

SEATTLE et REDMOND, Washington, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Les employés de Microsoft Corp. qui voyagent entre leur siège social mondial à Redmond, Washington, et la Californie sur Alaska Airlines prendront des vols plus durables grâce à l'utilisation de carburant aviation durable (SAF, sustainable aviation fuel) pour couvrir leurs voyages d'affaires. Le SAF, fourni par SkyNRG, est une option importante pour l'industrie aéronautique afin de réduire les émissions de CO 2 sur la base du cycle de vie. Ce premier partenariat américain de ce type est un modèle pour les autres entreprises et organisations qui s'engagent à réduire l'impact environnemental des voyages aériens d'affaires.

L'accord s'applique aux émissions de CO 2 des déplacements des employés de Microsoft entre l'aéroport international de Seattle-Tacoma et l'aéroport international de San Francisco, l'aéroport international de San José et l'aéroport international de Los Angeles - les trois routes les plus empruntées par les employés de Microsoft sur Alaska Airlines. Dans le cadre d'un accord de partenariat distinct, Microsoft achètera des crédits SAF à SkyNRG, et le SAF sera livré au système de ravitaillement en carburant de l'aéroport utilisé par Alaska Airlines. Les entreprises étudieront la possibilité d'étendre le programme à l'avenir.

« Après une décennie de progrès en matière de carburant aviation durable, ce partenariat marque une étape importante dans le travail visant à faire du SAF une alternative de carburant d'aviation commercialement viable », a déclaré Brad Tilden, PDG d'Alaska Airlines. « Le SAF nous permet de voler plus proprement et de réduire notre impact sur l'environnement. Toutefois, nous ne pouvons pas y parvenir seuls : nous devons travailler avec d'autres industries et chefs d'entreprise comme Microsoft et SkyNRG, entre autres, qui voient grand, pour atteindre nos objectifs et développer le marché du SAF. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Alaska Airlines pour rendre les voyages d'affaires en avion un peu plus écologiques en utilisant le carburant aviation durable fourni par SkyNRG afin de réduire l'impact carbone des vols que les employés de Microsoft effectuent le plus souvent », a déclaré Judson Althoff, vice-président exécutif de la division commerciale mondiale de Microsoft. « Nous espérons que ce modèle de carburant aviation durable sera utilisé par d'autres entreprises comme moyen de réduire l'impact environnemental de leurs voyages d'affaires. »

Microsoft, Alaska Airlines et SkyNRG espèrent que ce partenariat servira d'exemple à d'autres entreprises et organisations pour l'achat de SAF, et qu'il soutiendra le développement du secteur du SAF en créant un signal de demande stable, en augmentant l'offre et en réduisant le coût du SAF. Les trois entreprises soutiennent également le développement d'une norme comptable environnementale mondiale pour les achats volontaires de SAF par les entreprises en participant à un projet pilote de l'initiative Clean Skies for Tomorrow du Forum économique mondial. Les entreprises prévoient d'organiser des forums de fournisseurs et d'entreprises afin de partager les enseignements et d'accroître l'intérêt pour l'utilisation du SAF afin de réduire les émissions de carbone des voyages d'affaires.

Alaska Airlines est l'une des compagnies aériennes les plus économes en carburant aux États-Unis, avec un engagement fort en faveur de la durabilité. Elle a été l'une des premières compagnies aériennes à utiliser du SAF pour le transport de passagers, effectuant près de 80 vols au cours des dix dernières années. Grâce à une flotte économe en carburant et à l'utilisation de technologies modernes dans le poste de pilotage, Alaska Airlines a réduit son objectif d'intensité des émissions de gaz à effet de serre de 16 % depuis 2012. Pour en savoir plus sur le partenariat, consultez le site https://blog.alaskaair.com/company-news/fly-greener/alaska-microsoft-reducing-carbon-footprint/ .

Microsoft s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de développement durable, notamment l'engagement d'être négatif en carbone d'ici 2030 et de retirer de l'environnement, d'ici 2050, plus de carbone qu'ils n'en ont émis depuis sa fondation. L'achat et l'utilisation de SAF contribuent aux objectifs de durabilité de l'entreprise.

Depuis plus de dix ans, SkyNRG a mené le développement de la création d'un marché des SAF, en adoptant une approche sans compromis de la durabilité. Remplacer les carburants fossiles des avions à réaction par le SAF est l'objectif de SkyNRG, qui garantit la durabilité sociale et environnementale tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

« L'émergence d'un système de production et d'un marché des SAF est une occasion unique de lancer une nouvelle source d'énergie pour toute une industrie, guidée par des normes de durabilité solides dès le premier jour », a déclaré Theye Veen, directeur général de SkyNRG. « Nous sommes très heureux d'être rejoints par les grandes entreprises Microsoft et Alaska Airlines dans cette nouvelle étape. »

Dans le cadre de l'accord de partenariat entre Microsoft et SkyNRG, Microsoft deviendra le tout dernier membre de Board Now , une coalition de grandes entreprises qui vise à accélérer la transition vers un transport aérien durable. Les organisations s'engagent à réduire les émissions de carbone des vols et contribuent directement au développement de nouvelles capacités de production de SAF.

Contexte du carburant aviation durable

Plutôt que d'être raffiné à partir du pétrole, le SAF est généralement produit à partir de ressources durables, comme les huiles usagées et les résidus agricoles. Il peut même être produit à partir de carbone capturé dans l'air. Le SAF est une solution importante pour l'industrie aéronautique afin de réduire les émissions de CO 2 et peut également contribuer à d'autres avantages sociaux et environnementaux positifs, tels que la création d'emplois et la biodiversité. Le SAF entraîne une réduction des émissions de carbone tout au long de son cycle de vie. Le SAF fourni par SkyNRG dans le cadre de cet accord est produit aux États-Unis par World Energy à partir d'huiles usagées et permet une réduction des émissions de carbone d'environ 75 % par rapport au carburant fossile pour avions à réaction. SkyNRG garantit la durabilité du carburant qu'elle fournit grâce à sa certification de la Table ronde sur les biomatériaux durables (RSB, Roundtable on Sustainable Biomaterials), la norme la plus complète et la plus solide pour la vérification des pratiques durables, et à son Conseil indépendant de durabilité, qui comprend des représentants de WWF International, de la Fondation européenne pour le climat, du réseau Solidaridad et de l'université de Groningue.

À propos de Alaska Airlines

Alaska Airlines et ses partenaires régionaux desservent plus de 115 destinations aux États-Unis et en Amérique du Nord, offrant un service aérien essentiel à nos clients tout en assurant le transport de cargaisons cruciales, telles que des livraisons de nourriture, de médicaments, de courrier et de commerce électronique. Avec des hubs à Seattle, San Francisco, Los Angeles, Portland (Oregon) et Anchorage (Alaska), la compagnie aérienne est connue pour ses tarifs bas, son service client primé et ses efforts de développement durable. Avec Alaska et ses partenaires mondiaux, les clients peuvent gagner et échanger des kilomètres sur des vols vers plus de 800 destinations dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Alaska, consultez les sites newsroom.alaskaair.com et blog.alaskaair.com. Alaska Airlines et Horizon Air sont des filiales d'Alaska Air Group (NYSE: ALK).

À propos de SkyNRG

SkyNRG est le pionnier et le leader mondial du carburant aviation durable. Ayant approvisionné plus de 30 compagnies aériennes sur tous les continents, SkyNRG a pour mission de faire du SAF la nouvelle norme mondiale, axée sur des pratiques durables tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Des informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : www.skynrg.com et www.boardnow.org .

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) permet la transformation numérique pour l'ère d'un nuage intelligent et d'un avantage intelligent. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus.

