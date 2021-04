Albumedix prolonge sa collaboration de recherche avec Cobra Biologics pour optimiser la fabrication des vecteurs viraux

La collaboration porte sur l'amélioration de la fabrication des vecteurs AAV et lentiviraux afin d'améliorer la qualité et la productivité pour les développeurs de thérapies géniques et de vaccins

NOTTINGHAM, Royaume-Uni et KEELE, Royaume-Uni, 29 avril 2021 /PRNewswire/ -- Albumedix Ltd. (« Albumedix »), un leader émergent dans la mise en œuvre de thérapies avancées et un leader mondial reconnu dans le domaine de l'albumine humaine recombinante (rHA) a annoncé aujourd'hui le prolongement de sa collaboration de recherche avec Cobra Biologics, la division de thérapie génique de Cognate BioServices, une société de Charles River Laboratories International, Inc. La collaboration de recherche se concentre sur l'optimisation des processus et l'amélioration de la stabilité dans la fabrication à grande échelle de vecteurs AAV et lentiviraux grâce au produit breveté d'Albumedix à base d'albumine humaine recombinante.

En outre, la collaboration vise à faire progresser le traitement en amont et en aval de la fabrication des vecteurs AAV et lentiviraux, notamment le développement de la formulation pour une stabilité à long terme.

Le secteur des thérapies avancées est un secteur en pleine évolution, avec de nouvelles thérapies innovantes et transformatrices intégrées chaque jour dans le domaine clinique. Pour augmenter les chances de réussite et accroître la disponibilité de ces thérapies pour les patients, il est de plus en plus nécessaire de garantir une production robuste, évolutive et économiquement viable.

Depuis 2019, Cobra Biologics et Albumedix se sont engagés conjointement dans un travail d'optimisation de la fabrication et de la production de vecteurs viraux afin d'améliorer la qualité et la productivité pour les développeurs de thérapies géniques et de vaccins. La collaboration actuelle est un prolongement de l'accord de collaboration en matière de recherche datant de 2019 et prévoit que les deux sociétés renforcent leur engagement envers un objectif commun, à savoir permettre aux développeurs de thérapies avancées et de produits biopharmaceutiques d'atteindre les patients du monde entier avec des thérapies plus évolutives.

Jonas Skjødt Møller, PDG d'Albumedix, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir trouvé un partenaire de recherche en la personne de Cobra, qui est aussi engagé que nous dans l'application de l'innovation pour faire évoluer tout le secteur. Avec pour mission de favoriser l'excellence dans les thérapies avancées, nous investissons et nous nous associons pour être à la pointe de la recherche scientifique, et nous avons hâte de combiner davantage notre expertise interne et les avantages uniques améliorant la stabilité de notre albumine humaine recombinante avec la plateforme de production de vecteurs viraux de Cobra. »

Le Dr Daniel Smith, directeur exécutif du portefeuille mondial de thérapies cellulaires et géniques de Charles River, a déclaré : « La fabrication de vecteurs viraux représente un enjeu pour les développeurs de thérapies géniques et de vaccins. Cet accord de collaboration vise à améliorer la fabrication de vecteurs viraux en combinant notre propre expertise avec celle d'Albumedix, notamment leurs produits d'albumine humaine recombinante. Nous sommes ravis de nous lancer dans ce projet de recherche avec Albumedix afin d'optimiser la fabrication des vecteurs viraux et de garantir que l'offre puisse répondre à la demande croissante de thérapies géniques. »

