ALCHEMY PROPERTIES ANUNCIA POTENCIAL DE COMBINAR COBERTURA PINNACLE E UNIDADES DO 49º ANDAR NO THE WOOLWORTH TOWER RESIDENCES

O edifício Woolworth foi encomendado por Frank W. Woolworth, pioneiro das lojas que vendem mercadorias de cinco a dez centavos, e projetado pelo arquiteto Cass Gilbert. Era o edifício mais alto do mundo quando foi concluído em 1913. Desde a inauguração do edifício até 1941, estima-se que 300 mil pessoas por ano visitaram a coroa para contemplar a vista do observatório. Pela primeira vez desde seu fechamento, o observatório está disponível para o futuro comprador da Pinnacle, que conta com adições modernas como as mais de 125 novas janelas aprovadas pela Landmarks Preservation Commission, pés direitos que chegam a mais de sete metros (24 pés), elevador particular e vistas inigualáveis de 360 graus da cidade de Nova York.

"A cobertura Pinnacle e as residências do 49º andar são as últimas unidades restantes à venda no The Woolworth Tower Residences. Juntas, elas ocupam a coroa do edifício, que é uma peça icônica da história. Essa combinação oferece aos compradores a oportunidade única de personalizar totalmente mais de mil metros quadrados (12 mil pés quadrados) de espaço", explicou Kenneth Horn, presidente e fundador da Alchemy Properties.

A empreiteira Alchemy Properties transformou o topo do edifício em uma oferta residencial especial reimaginada com acabamentos requintados, projetada por Thierry W Despont, conhecido por seu trabalho de restauração da Estátua da Liberdade. A Alchemy Properties restaurou os detalhes originais de forma que refletissem os dias de glória do edifício e, simultaneamente, fez melhorias nas residências com conveniências e amenidades modernas. Os compradores têm acesso a um saguão residencial privado com detalhes como teto artesoado, que foi transferido do escritório particular de Frank W. Woolworth; Lounge Gilbert e área de entretenimento; adega de vinhos e sala de degustação; academia moderna; e raia de 15 metros.

As vendas são de responsabilidade da Alchemy Properties e da Sotheby's International Realty, administrada por Stan Ponte e Joshua Judge.

