Alcohol Justice participará en la conferencia Alcohol Policy 19 Evidence to Action: Building a Framework for Change (De la evidencia a la acción: construcción de un marco para el cambio)

SAN RAFAEL, California, 14 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcohol Justice anuncia su participación en Alcohol Policy 19, una conferencia nacional sobre prevención y reducción de problemas relacionados con el alcohol mediante el uso de estrategias de políticas públicas.

Qué: Conferencia Alcohol Policy 19

Cuándo: 14 al 16 de septiembre de 2022

Dónde: The Renaissance Arlington Capital View Hotel, 2800 S. Potomac Ave, Arlington, VA 22202

Quién:

Dr. Timothy S. Naimi , Canadian Institute for Substance Use Research (CISUR), University of Victoria , copresidente de AP 19

, Canadian Institute for Substance Use Research (CISUR), , copresidente de AP 19 Dra. Alicia Sparks , máster en Salud Pública (MPH), U.S. Alcohol Policy Alliance, Abt Associates, copresidenta de AP 19

, máster en Salud Pública (MPH), U.S. Alcohol Policy Alliance, Abt Associates, copresidenta de AP 19 Mayra Jimenez , directora sénior de Promoción de Alcohol Justice

, directora sénior de Promoción de Alcohol Justice Carson Benowitz-Fredericks , máster en Ciencias de Salud Pública (MSPH), especialista certificado en Educación para la Salud (CHES), director de Investigación de Alcohol Justice

, máster en Ciencias de Salud Pública (MSPH), especialista certificado en Educación para la Salud (CHES), director de Investigación de Alcohol Justice Dr. David Jernigan , Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston

, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Marissa Esser , Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Alison Douglas , Alcohol Focus Scotland

, Alcohol Focus Scotland Sally Casswell , Massey University, Nueva Zelanda

, Massey University, Nueva Zelanda Thomas Babor , Universidad de Connecticut

, Universidad de Otros oradores y participantes

Por qué:

Desde 1981, la conferencia ha sido un foro para que investigadores, profesionales de la comunidad y funcionarios públicos se reúnan e intercambien hallazgos, exploren soluciones basadas en evidencias y consideren la adopción de políticas encaminadas a minimizar los riesgos asociados con el consumo de alcohol. El evento está a cargo de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas. U.S. Alcohol Policy Alliance, una coalición nacional de organizaciones locales y estatales, coordina la conferencia AP 19. Se puede contactar a los organizadores escribiendo a [email protected]".

Carson Benowitz-Fredericks, director de Investigación de Alcohol Justice, intervendrá en la conferencia Alcohol Policy 19 con dos presentaciones:

1. Snacks, Ads, and Alcopops: Environmental Prevention Through Retail Reform (Bocadillos, anuncios y alcopops: prevención en el entorno a través de la reforma del comercio minorista)

Jueves 15 de septiembre de 11:00 a. m. a 12:30 p. m.

Las tiendas de esquina, conveniencia y licores son uno de los puntos de venta del comercio más frecuentados por los jóvenes. Para quienes venden bebidas alcohólicas, sus decisiones sobre existencias, publicidad, distribución de las tiendas y medidas de seguridad pueden tener un impacto sustancial en el acceso a las bebidas alcohólicas, las actitudes hacia ellas y su consumo por parte de los jóvenes. Alcohol Justice y la San Rafael Drug and Alcohol Policy Alliance encuestaron a los responsables de todas las tiendas minoristas con una licencia de venta de licor para el consumo fuera de las instalaciones a fin identificar áreas de riesgo, actores perjudiciales y vías de protección mediante la reforma del entorno minorista. A partir de la encuesta se elaboró una lista de las tiendas con mayor probabilidad de favorecer el riesgo, así como una campaña centrada en controlar la publicidad del alcohol en las zonas más frecuentadas por clientes menores de edad.

2. Blowing the Save: Regulatory Relief and Hazardous Consumption in California (Perder la ventaja: flexibilidad normativa y consumo imprudente en California)

Viernes 16 de septiembre de 10:30 a. m. a 12:00 p. m.

Al inicio de la pandemia de COVID-19, el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California emitió una serie de 17 avisos de "flexibilización normativa", que básicamente desregula las ventas de alcohol. A medida que la pandemia se prolongaba, primero el gobernador y después la legislatura buscaron que muchas de estas medidas se prorrogaran de forma indefinida. A la vez, el daño causado por el alcohol se disparó a nivel nacional, y las cifras de consumo imprudente de alcohol y mortalidad parecían indicar que estas evidentes medidas económicas tenían un precio mortal.

Mayra Jimenez, gerente sénior de Promoción de Alcohol Justice, participará como facilitadora y presentadora en la Conferencia Alcohol Policy 19:

1. AP 19 Advocate Institute

Martes 13 de septiembre de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Miércoles 14 de septiembre de 9:00 a. m. a 11:30 a. m.

Presentación How the Alcohol Industry Power Consolidation and Predatory Practices has Contributed to Decreasing Health Equity: the accelerated consolidation of alcohol industry power through state deregulation 2020-2022 (Cómo la consolidación del poder de la industria del alcohol y las prácticas depredadoras han contribuido a reducir la equidad en la salud: la consolidación acelerada del poder de la industria del alcohol a través de la desregulación estatal 2020-2022)

Panel facilitador : Building Power to Reduce Inequity: Commercial Tobacco Control Movement & Intersectionality for Justice and Liberation (Construcción de poder para reducir la inequidad: movimiento comercial de control del tabaco e interseccionalidad para la justicia y la liberación)

2. Taller interactivo: Popular Education for Policy Change (Educación popular para el cambio de políticas)

Jueves 15 de septiembre de 11:00 a. m. a 12:30 p. m.

Es fundamental incorporar enfoques participativos en la promoción de políticas sobre el alcohol para involucrarse de forma auténtica con la comunidad en la tarea de cambiar los sistemas. La metodología de educación popular ofrece un proceso de aprendizaje activo que aumenta la conciencia social, estimula el análisis crítico y creativo, y conduce a acciones directas para el cambio social.

El taller presentará el modelo y el marco de la estrategia organizadora de California Alcohol Policy Alliance (CAPA). Los oradores harán hincapié en la integración de la educación popular y el liderazgo horizontal, al tiempo que conceptualizarán el trabajo en materia de políticas sobre el alcohol como una cuestión de justicia social y explorarán sus intersecciones con las luchas históricas por la igualdad. Compartiremos las lecciones aprendidas de las campañas y la forma en que la clase, la raza, el género y el análisis histórico se integran en la estrategia.

