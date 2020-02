Alcohol Justice: San Francisco Foundation se asocia con organizaciones y líderes de base de la comunidad de San Rafael para lanzar el programa Ampliación de las subvenciones para líderes comunitarios

Marin Health and Wellness Campus , 3240 Kerner Blvd., San Rafael 94901

Por qué: Extendemos una cálida invitación a todas las personas a celebrar el lanzamiento del programa Ampliación de las subvenciones para líderes comunitarios en Canal, iniciativa conjunta de cuatro socios no lucrativos: Alcohol Justice, Multicultural Center of Marin, Parent Services Project y Youth Leadership Institute, en alianza con el Programa Koshland de San Francisco Foundation. Quienes asistan conocerán a hasta 15 líderes de Canal, seleccionados por las organizaciones no lucrativas participantes en reconocimiento a su extraordinaria capacidad de liderazgo y su potencial para influir positivamente en sus barrios. ¡Acompáñenos a celebrar el inicio de su compromiso de dos años dedicados a mejorar la vida de los habitantes de Canal!