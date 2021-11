ALE SIP Devices lance trois nouveaux téléphones fixes Halo améliorant l'expérience client

Ces modèles comprennent de grands écrans et offrent des performances accrues avec une économie énergétique améliorée

SHANGHAI, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- ALE China Co., Ltd (« ALE SIP Devices »), expert en technologie audio et vidéo sur le marché mondial des téléphones fixes, opérant sous "la marque ALE SIP Devices, a lancé trois nouveaux téléphones fixes basés sur Open SIP : H3P, H3G et H6.

Ces nouveaux modèles, qui seront disponibles dans le monde entier à partir de novembre 2021, viennent completer la série Halo composée actuellement des téléphones H2 et H2P. Ces nouveaux produits offrent de solides performances aux clients. Ils se distinguent par leur écran plus grand, leur faible consommation d'énergie et leur capacité à démarrer en quelques secondes.

Fonctionnalités et avantages:

3 nouvelles options pour répondre aux besoins de téléphonie de base avec des performances accrues

Audio à large bande, codec OPUS

Kit mains libres full duplex

Appels à 6 participants

1 000 journaux d'appels, contacts et enregistrements

Jusqu'à 4 comptes SIP

Écran 2,8 pouces pour une meilleure expérience utilisateur

H3P, H3G : écran rétro-éclairé noir et blanc

H6 : écran couleur avec définition de 320x240

Nouveaux composants et processeur puissant pour de solides performances

Démarrage en quelques secondes

Performances élevées même dans les environnements difficiles

Davantage de touches de ligne programmables et de touches de numérotation rapide

Efficacité et commodité

Jusqu'à un point d'entrée de classe 1

Coûts de maintenance et d'exploitation réduits

Respect de l'environnement

Ports pour différents usages

2 ports gigabit sont disponibles sur H3G ou H6 pour des connexions plus rapides

Le H6 dispose d'un port USB supplémentaire pour le casque ou d'autres dispositifs, comme un appareil d'enregistrement ou une clé électronique Wi-Fi

Déploiement facile

Interopérabilité avec les principales plate-formes SIP simplifiée grâce au serveur de déploiement EDS d'ALE et les outils de gestion EPS et EDM

Un même logiciel pour les 3 modèles qui peut reconnaître automatiquement le type de modèle

Ces téléphones fixes offrent une expérience utilisateur de haut niveau et peuvent améliorer l'efficacité et la productivité des communications professionnelles entre les employés de bureau, dans les centres d'appels ou les chambres d'hôtel.

À propos d'ALE SIP Devices

Les produits d'ALE SIP Devices sont conçus et fabriqués par ALE China Co., Ltd, leader des technologies audio pour le marché mondial des téléphones fixes, menant ses activités sous le nom commercial d'ALE SIP Devices. L'entreprise met l'accent sur l'innovation pour les développements de sa gamme d'appareils à protocole d'ouverture de session (ou « SIP »), qui peuvent être intégrés – de manière rentable, sûre et flexible – dans une variété de solutions et avec des outils d'approvisionnement conviviaux.

ALE SIP Devices fourni aux partenaires commerciaux et aux utilisateurs finaux à travers le monde, des produits avec des connexions commerciales plus simples, n'importe où, avec un son de premier ordre, du matériel et des logiciels fiables qui ont subi des tests approfondis avant le lancement sur le marché.

Du développement innovant à la fabrication verte, ALE SIP Devices gère rigoureusement chaque composant et chaque procédure de production pour garantir que les produits répondent aux normes mondiales.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse : www.aledevice.com

