Alerte médiatique : Supermicro annonce son premier sommet sur le stockage

Le PDG de Supermicro, le PDG de Nutanix et le vice-président principal d'Intel mettent en avant les dernières innovations en matière de systèmes de stockage et les solutions de stockage pour les marchés dynamiques, notamment les entreprises, les centres de données et le cloud

SAN JOSÉ, Californie, 15 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Le 28 juillet 2020, Supermicro va présenter son premier sommet en ligne sur le stockage, qui rassemblera des représentants clés de Supermicro et de ses partenaires afin de mettre en avant les derniers développements en matière de technologie de stockage pour les entreprises, les centres de données et les infrastructures multi-cloud. Parmi les intervenants confirmés figurent Charles Liang, PDG et fondateur de Supermicro ; Dheeraj Pandey, fondateur, PDG et président du conseil de Nutanix ; et Rob Crooke, vice-président principal et directeur général d'Intel NSG.

Objet : premier sommet sur le stockage de Supermicro

Lieu : il s'agit d'un évènement exclusivement numérique qui comprendra des présentations et des séances de discussion approfondie en petits groupes avec des questions-réponses en direct

Date et horaires :

Amérique du Nord / région EMEA ( Europe , Moyen-Orient, Afrique) - 28 juillet 2020, 9 h, heure avancée du Pacifique

, Moyen-Orient, Afrique) - 28 juillet 2020, 9 h, heure avancée du Pacifique Asie - Pacifique - 29 juillet 2020 - 9:00 h, GMT+8

Toutes les sessions et informations resteront actives pendant un an.

Intervenants : des dirigeants de Supermicro, Nutanix et Intel.

Voici les principales caractéristiques des séances :

Séance d'ouverture (Supermicro, Nutanix et Intel)

Séances en petits groupes sur la technologie:

NVMe pour l'IA haute performance et le calcul haute performance (HPC)



Grande capacité de stockage et d'expansion



Technologies activant l'interaction homme-machine



Solutions de stockage évolutives pour les applications cloud

Veuillez cliquer sur ce lien pour en savoir plus ou pour vous inscrire.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq : SMCI), entreprise de premier plan qui innove dans les serveurs haute performance et haute efficacité, est le principal fournisseur au monde de serveurs sophistiqués Building Block Solutions® pour les centres de données, le cloud computing, l'informatique d'entreprise, Hadoop / Big Data, le calcul haute performance (HPC) et les systèmes embarqués. Supermicro s'engage en faveur de la protection de l'environnement dans le cadre de son programme « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces sur le plan énergétique et les plus écologiques du marché.

Supermicro, Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, dénominations et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

