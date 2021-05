Alfândega de Dubai e Autoridade Alfandegária Federal dos Emirados Árabes Unidos organizam reunião sobre a cadeia de suprimentos e comércio, durante a 5ª Conferência Global de OEA da OMA

A conferência é realizada sob o título "OEA 2.0: avanço em direção a novos horizontes para o comércio sustentável e seguro", com um programa movimentado que inclui discursos de vários dignitários: SE Sultão bin Sulayem , presidente e CEO do DP World Group, CEO de Portos, Alfândega e Zona Franca, CEO da Câmara de Comércio Internacional – Dubai; SE Ahmed Mahboob Musabih, diretor geral da Alfândega de Dubai, Dr. Kunio Mikuriya, secretário-geral da Organização Mundial das Alfândegas, e o Professor David Widdowson, CEO do Centro de Pesquisa Alfandegária e Impostos de Consumo da Universidade de Charles Sturt.

SE Ahmed Mahboob Musabih, diretor geral da Alfândega de Dubai, atribuiu a atitude progressiva de Dubai em relação à adoção de sistemas de comércio global, troca de informações e sua prontidão para parcerias estratégicas dentro da estrutura dos Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM) do programa AEO. Sua Excelência, então, acrescentou: "Escolher Dubai como anfitrião virtual da Conferência reflete sua posição de líder global como facilitador do comércio, bem como sua posição como parceiro confiável para a implementação e desenvolvimento do programa Operador Econômico Autorizado."

O Dr. Kunio Mikuriya, secretário-geral da Organização Mundial das Alfândegas, comentou dizendo: "A pandemia da Covid-19 demonstrou a importância da parceria entre alfândegas e negócios após uma interrupção sem precedentes do comércio mundial. A alfândega conseguiu lidar com as complexidades impostas pela pandemia e as restrições que ela impõe à cooperação, e esta conferência nos permitirá discutir as lições aprendidas e o caminho a seguir. O programa OEA cresceu consideravelmente desde que foi introduzido pela primeira vez em 2012, e temos testemunhado o desenvolvimento de programas nacionais de OEA, acordos de reconhecimento mútuo e outros tipos de cooperação sob o guarda-chuva do programa. Nesses tempos de incertezas, a OMA deseja reiterar seu compromisso de ajudar a comunidade alfandegária enquanto trabalha para tornar o sistema de comércio global mais seguro, confiável e resiliente."

A Alfândega de Dubai e a Autoridade Alfandegária Federal dos Emirados Árabes Unidos anunciaram que as inscrições estão abertas neste link: http://www.AEOConference2021.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1515620/Ahmed_Mahboob_Musabih.jpg

FONTE Dubai Customs

Related Links

www.dxbcustoms.gov.ae



SOURCE Dubai Customs