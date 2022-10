ALFASIGMA ACQUIERT LA TOTALITÉ DU CAPITAL SOCIAL DE SOFAR, UNE SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE ITALIENNE

POMEZIA, Italie, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Alfasigma S.p.A. a conclu l'acquisition de SOFAR S.p.A., entamant ainsi officiellement le processus d'intégration des deux sociétés.

La transaction, qui a été initiée en août dernier et qui devait se terminer en octobre 2022, a été réalisée avec succès en parfaite conformité avec le calendrier prévu.

Alfasigma est l'une des principales sociétés pharmaceutiques multinationales avec plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021, des installations de R&D à Bologne et à Pomezia, 3 usines de production en Italie et 2 à l'étranger, environ 3 000 employés, une présence effective dans 17 marchés et une présence indirecte dans environ 70 pays.

SOFAR est une société pharmaceutique italienne qui travaille dans les domaines de la recherche, de la production et de la commercialisation de médicaments, dispositifs médicaux et compléments alimentaires - avec une longue tradition bien connue des professionnels et des patients - avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions, 150 références commercialisées dans plus de 10 domaines thérapeutiques et 300 collaborateurs dans le monde.

En outre, SOFAR a derrière elle 54 ans d'histoire dans le domaine de la gastroentérologie et un portefeuille de produits très complémentaire à celui de l'Alfasigma.

« Cette acquisition, a déclaré Stefano Golinelli, Président d'Alfasigma,permettra à notre entreprise de se consolider sur le marché italien et de se concentrer encore davantage sur le domaine de la gastroentérologie, renforçant ainsi notre stratégie de croissance ambitieuse et relevant le défi de toujours se tourner vers l'avenir, comme le souhaitait tant mon père, Cavaliere Marino Golinelli. »

Les deux entreprises sont sérieusement enclines à l'innovation. SOFAR en particulier a développé, grâce au parc scientifique et technologique Kilometro Rosso à Bergame, un centre d'excellence en recherche sur le microbiote, tandis qu'Alfasigma est en train d'élaborer un portefeuille de produits axés sur le domaine gastro-intestinal.

En perfectionnant leurs savoir-faire scientifiques respectifs, l'intégration des deux sociétés leur permettra de prendre la tête du domaine gastro-intestinal, domaine dans lequel SOFAR enregistre plus de 80 pour cent de ses ventes.

« L'objectif d'Alfasigma est clair : se concentrer sur l'innovation, devenir de plus en plus fort dans le domaine gastro-intestinal et maximiser le potentiel du marché international. Nous sommes l'une des principales sociétés pharmaceutiques multinationales à capitaux italiens, nous avons des bases solides et beaucoup de potentiel pour l'avenir, avec d'excellentes possibilités d'amélioration, a expliqué Francesco Balestrieri, Directeur général d'Alfasigma. Nous voulons être plus internationaux, plus spécialisés et plus axés sur le domaine de la gastroentérologie. Nous pouvons encore largement développer notre portefeuille actuel, à commencer par l'expansion internationale du département de santé grand public. La croissance physiologique s'accompagnera d'une croissance inorganique majeure à l'échelle internationale et en Europe afin d'élargir notre pipeline de R&D dans les domaines de la spécialité gastroentérologie. L'objectif est d'atteindre plus du double de notre chiffre d'affaires en 10 ans », a noté le PDG.

La synergie entre les deux sociétés conduira à l'expansion de la gamme de produits Alfasigma en Italie et sur les marchés étrangers, en ajoutant à son portefeuille les produits SOFAR suivants : Pentacol, Entérolactis et Gerdoff pour la zone gastro-intestinale ; Cistiflux et Siler pour la zone gynécologique/urologique.

